長野県富士見町

富士見町では、新たな地域公共交通システムの構築を目指して、「令和7年度地域公共交通システム実証運行」を行います。令和5年度・6年度には定時定路線のコミュニティバス実証運行を行いました。また、今年9月にはこれまでの実証運行の状況も踏まえて「みんなでつくる！富士見交通対話の場」を開催し、住民のみなさまとワークショップを通して意見交換をおこないました。

令和7年度の実証内容は以下のとおりで、これまでの実証運行でカバーできていなかったエリア・時間帯を中心に実施します。

【広原便】チラシ(https://www.town.fujimi.lg.jp/uploaded/attachment/35987.pdf)

日程：令和7年11月1日(土曜日)～令和8年1月31日(土曜日) の間の週3日 火・木・土曜日 ※年末年始(12月30日～1月3日)除く

運賃：無料

利用方法：電話・オンラインによる、乗車前日午後5時までの事前予約制

車両：一般タクシー車両（定員4名）

運行ルート・時間：広原地区に設置されているすずらん号(全19箇所)のバス停と、まちなか主要施設を結ぶ直行便※詳細や予約は富士見町ホームページをご覧ください。(https://www.town.fujimi.lg.jp/page/hiroharabin.html)

【夜便】チラシ(https://www.town.fujimi.lg.jp/uploaded/attachment/35988.pdf)

日程：令和7年11月6日(木曜日)～令和7年12月26日(金曜日) の間の週2日 木・金曜日

運賃：無料

利用方法：オンラインによる、乗車当日午後5時までの事前予約制

車両：デマンド交通「すずらん号」の車両で運行(定員各12名)

運行ルート・時間：富士見駅を出発し、3路線(葛窪・境・乙事方面、蔦木・花場・若宮方面、立沢・南原山・神戸方面)に分かれて各集落(公民館など)を予約に応じてまわります※詳細や予約は富士見町ホームページをご確認ください。(https://www.town.fujimi.lg.jp/page/yorubin.html)

お問い合わせは富士見町産業課工業交通係（電話0266-62-9229）までお願いいたします。