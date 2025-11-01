アップランド競馬冠レース争奪戦が10月19日(日)より開催中！

写真拡大 (全4枚)

株式会社アップランド

　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」による『競馬』イベント、「アップランド競馬冠レース争奪戦」が2025年10月19日(日)より開催中であることをお知らせします。


■「アップランド競馬冠レース争奪戦」とは

2025年下半期のG1レースを対象に、.LIVEおよびぶいぱいメンバーが「アプラン」を競います。



勝敗の決定方法は、勝ちポイントを「アプラン」に換算して集計し、


最終レース『有馬記念』終了後に合計アプランが最も多いメンバーが優勝となります！



優勝者には、地方競馬の「冠レース命名権」が贈呈されます。





■イベント概要

【イベント名】


アップランド競馬冠レース争奪戦



【開催日時】


2025年10月19日(日)～2025年12月28日(日)



【出演者】


七星みりり、リクム、ルルン・ルルリカ、紅蓮罰まる、秘間慈ぱね、烏丸ぴょこ、ベルモット・ベルーナ、花百合ちゅみ、ばあちゃる



【配信アカウント】


七星みりり　　　　　： https://www.youtube.com/@MililyNanahoshi


リクム　　　　　　　： https://www.youtube.com/@Rikumu


ルルン・ルルリカ　　： https://www.youtube.com/@RurunRururica


紅蓮罰まる　　　　　： https://www.youtube.com/@GurenbatsuMaru-qo8ze


秘間慈ぱね　　　　　： https://www.youtube.com/@HimajiPane-qt3zv


烏丸ぴょこ　　　　　： https://www.youtube.com/@KarasumaPyoco


ベルモット・ベルーナ： https://www.youtube.com/@VermouthBelluna


花百合ちゅみ　　　　： https://www.youtube.com/@VPI_HanayuriChumi


ばあちゃる　　　　　： https://www.youtube.com/@_Ubiba



■イベントルール

・全10レースの当選アプランの合計でランキングを決定！


・1レースごとに賭ける内容は、配信画面に掲載されます。


・配信枠を取れない場合はレースが始まる前にXで賭ける内容を投稿。





・1レースにつき必ず「1万アプラン」を賭ける。


・賭け方は自由で、合計1万アプランになればOK！


・最終「有馬記念」は逆転のチャンスとして、賭けアプランが3万にアップ。





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【最後に・・・】


アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。


これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？


■□■□■□こんな人を求めています□■□■□■


・VTuberが好きな方


・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方


・0-1で企画立案経験のある方


・YouTubeでの配信に知見や興味がある方


・Web3.0に興味のある方


■□■□■□注力ポジションはこちら□■□■□■


・営業


・イベント制作


・タレントマネージャー　他


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■


少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！


募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/