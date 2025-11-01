アップランド競馬冠レース争奪戦が10月19日(日)より開催中！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」による『競馬』イベント、「アップランド競馬冠レース争奪戦」が2025年10月19日(日)より開催中であることをお知らせします。
■「アップランド競馬冠レース争奪戦」とは
2025年下半期のG1レースを対象に、.LIVEおよびぶいぱいメンバーが「アプラン」を競います。
勝敗の決定方法は、勝ちポイントを「アプラン」に換算して集計し、
最終レース『有馬記念』終了後に合計アプランが最も多いメンバーが優勝となります！
優勝者には、地方競馬の「冠レース命名権」が贈呈されます。
■イベント概要
【イベント名】
アップランド競馬冠レース争奪戦
【開催日時】
2025年10月19日(日)～2025年12月28日(日)
【出演者】
七星みりり、リクム、ルルン・ルルリカ、紅蓮罰まる、秘間慈ぱね、烏丸ぴょこ、ベルモット・ベルーナ、花百合ちゅみ、ばあちゃる
【配信アカウント】
七星みりり ： https://www.youtube.com/@MililyNanahoshi
リクム ： https://www.youtube.com/@Rikumu
ルルン・ルルリカ ： https://www.youtube.com/@RurunRururica
紅蓮罰まる ： https://www.youtube.com/@GurenbatsuMaru-qo8ze
秘間慈ぱね ： https://www.youtube.com/@HimajiPane-qt3zv
烏丸ぴょこ ： https://www.youtube.com/@KarasumaPyoco
ベルモット・ベルーナ： https://www.youtube.com/@VermouthBelluna
花百合ちゅみ ： https://www.youtube.com/@VPI_HanayuriChumi
ばあちゃる ： https://www.youtube.com/@_Ubiba
■イベントルール
・全10レースの当選アプランの合計でランキングを決定！
・1レースごとに賭ける内容は、配信画面に掲載されます。
・配信枠を取れない場合はレースが始まる前にXで賭ける内容を投稿。
・1レースにつき必ず「1万アプラン」を賭ける。
・賭け方は自由で、合計1万アプランになればOK！
・最終「有馬記念」は逆転のチャンスとして、賭けアプランが3万にアップ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
