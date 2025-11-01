死にたがり女子がデス・ゲームに！『死んだ石井の大群』(金子玲介/朝比奈りいむ)が、コミックDAYSで11月1日より連載配信スタート！
株式会社講談社
14歳の「石井唯」は死にたかった。何度も死のうとしたが、今はじめて生きたいと思った。白い部屋に333人の「石井姓」の人達が集められ、失敗すれば即爆発、助かるのは一人だけのデス・ゲームから生き延びるために。探偵の伏見と蜂須賀のもとに「石井有一」という舞台俳優の捜索依頼がきた。舞台での怪演で話題を集める男の千秋楽前の失踪だった。唯と有一の身に何が起きたのか。そして333人の「石井」はなぜ選ばれたのか！？第1話は常に無料公開。毎週土曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2551460909687507617/first_episode
コミックDAYS ウェブサイト
https://comic-days.com
iOS用アプリはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
Android用アプリはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
株式会社講談社
14歳の「石井唯」は死にたかった。何度も死のうとしたが、今はじめて生きたいと思った。白い部屋に333人の「石井姓」の人達が集められ、失敗すれば即爆発、助かるのは一人だけのデス・ゲームから生き延びるために。探偵の伏見と蜂須賀のもとに「石井有一」という舞台俳優の捜索依頼がきた。舞台での怪演で話題を集める男の千秋楽前の失踪だった。唯と有一の身に何が起きたのか。そして333人の「石井」はなぜ選ばれたのか！？
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2551460909687507617/first_episode
コミックDAYS ウェブサイト
https://comic-days.com
iOS用アプリはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
Android用アプリはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
株式会社講談社