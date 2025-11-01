死にたがり女子がデス・ゲームに！『死んだ石井の大群』(金子玲介/朝比奈りいむ)が、コミックDAYSで11月1日より連載配信スタート！

株式会社講談社

14歳の「石井唯」は死にたかった。何度も死のうとしたが、今はじめて生きたいと思った。白い部屋に333人の「石井姓」の人達が集められ、失敗すれば即爆発、助かるのは一人だけのデス・ゲームから生き延びるために。探偵の伏見と蜂須賀のもとに「石井有一」という舞台俳優の捜索依頼がきた。舞台での怪演で話題を集める男の千秋楽前の失踪だった。唯と有一の身に何が起きたのか。そして333人の「石井」はなぜ選ばれたのか！？





