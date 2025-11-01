¡ÚµþÅÔÉÜÎ©¡Öº·²åÌî¹âÅù³Ø¹»¡×¡ß ±§¼£»Ô¸»»áÊª¸ì¥ß¥åー¥¸¥¢¥àÆâ ÆüËÜÃã¥«¥Õ¥§¡Ö±À¾åÃãÎÀ¡×¥³¥é¥ÜÏÂ²Û»Ò Âè2ÃÆ¡Û¸»»áÊª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¾åÀ¸²Û»Ò¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
±§¼£»Ô¸»»áÊª¸ì¥ß¥åー¥¸¥¢¥àÆâ¤ÎÆüËÜÃã¥«¥Õ¥§¡Ö±À¾åÃãÎÀ¡×¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯1·î～10·î¤Ï¡¢¸»»áÊª¸ì¤Î±§¼£½½Ä¡¤ÎÄ¡Ì¾¤Î¾åÀ¸²Û»Ò¤ò¡¢Êª¸ì¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Æ·îÂØ¤ï¤ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î11·î¡¢12·î¤Ï¡¢µþÅÔÉÜÎ©¡Öº·²åÌî¹âÅù³Ø¹»¡×µþ¡¦Ê¿°ÂÊ¸²½ÏÀ¥é¥Ü¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎÊý¤¬¡¢¸»»áÊª¸ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í°Æ¤·¡¢Åì»û¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö¤³¤È¤ÎÍÕ¡×¤ÎÅ¹¼ç À¾ÌîºÌ²Ú¤¬¡¢À¸ÅÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁ¡ºÙ¤Ê¿§¤äºÙ¹©¤Ç·Á¤Ë¤·¤¿¡¢¥³¥é¥ÜÏÂ²Û»Ò¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥«¥Õ¥§¤Ë¤ÆÄó¶¡¡£
½©¤ÎºÌ¤ê¤«¤éÅß¤Ø°Ü¤í¤¦µ¨Àá¤ò¡¢¸»»áÊª¸ìÊª¸ì¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾åÀ¸²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¸»»áÊª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥êー¥Æ¥£ー¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Í¼´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸÷¸»»á¤¬Ï»¾ò¸æÂ©½ê¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸Þ¾ò¤ÎÆýÊì¤ò¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿²È¤ÎÍ¼´é ¤ÎÇò¤¤²Ö¤Ë¸«¹û¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î²È¤«¤éÏÂ²Î¤¬½ñ¤«¤ìÍ¼´é¤Î²Ö¤ò¾è¤»¤¿Àð¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÏÂ²Î¤ò±Ó¤ó¤À½÷À¤³¤½Í¼´é¤Ç¤¹¡£²ÚÔú¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤Í¼´é¤Ë¸÷¸»»á¤Ï¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¸ß¤¤¤ËÁÇÀ¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÈóÆü¾ïÅª¤ÊÎø¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤º¡¢2¿Í¤ÎÎø¤Ï»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤·Á¤Ç²õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ¤Î¤Ï¤º¤ì¤ÎÇÑ±¡¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢Ï»¾ò¸æÂ©½ê¤È¤â»×¤ï¤ì¤ëÊª¤Î²ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í¼´é¤Ï»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Í¼´é¤ò¼º¤Ã¤¿¸÷¸»»á¤ÏÈá¤·¤ß¤Î¤¢¤Þ¤ê¿²¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼´é¤Ï¡¢Çö¹¬¤Ê¿È¤Î¾å¤Ç¡¢²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ÏÃ»¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ã¿è¤Ç¤â¤Î½À¤é¤«¤Ê¿ÍÊÁ¤Ç¸÷¸»»á¤òÌ¥Î»¤·¡¢Ãþ°¦¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦ÏÂ²Û»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Í¼´é¤¬¸÷¸»»á¤ËÂ£¤Ã¤¿Àð»Ò¤ÈÍ¼´é¤Î²Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¼´é¤Î²Ú¤ä¤«¤ÇÆâµ¤¤ÊÀ³Ê¤ò²«¿§¡¢»ç¡¢Çò¤Î3¿§¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìËç¤Î²Ö¤Ó¤é¤Ï¡¢Êª¤Î²ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í¼´é¤ÎÑ³¤¤Ì¿¤ÈÎø¿´¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÀ®¡§µþÅÔÉÜÎ©º·²åÌî¹âÅù³Ø¹» µþ¡¦Ê¿°ÂÊ¸²½ÏÀ¥é¥Ü
´Æ½¤¡§µþÅÔÀèÃ¼²Ê³ØÂç³Ø¶µ¼ø »³ËÜ½ß»ÒÀèÀ¸
¢£ÏÂ²Û»Ò¡ÖÏ»¾ò¸æÂ©½ê¡×
¢£¡ÖÏ»¾ò¸æÂ©½ê¡×\550(ÀÇ¹þ)¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡¦Ï»¾ò¸æÂ©½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ï»¾ò¸æÂ©½ê¤È¤Ï¸÷¸»»á¤Î½é´ü¤ÎÎø¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÈÊ¬¡¢ÈþËÆ¡¢¶µÍÜ¤Ê¤ÉÈó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤Î¤Ê¤¤½÷À¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¡¢Êª»ö¤ò»×¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦À³Ê¤Ç¤·¤¿¡£¸÷¸»»á¤¬Â¾¤Î½÷À¤È´Ø·¸¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ë·ã¤·¤¤¼»ÅÊ¿´¤äÁþ°¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¡¢¶ì¤·¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢¸÷¸»»á¤ÈÍ¼´é¤¬Ìë¤òÌÀ¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Í¼´é¤Ï²¿¤â¤Î¤«¤Ë½±¤ï¤ì¡¢»à¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¼»ÅÊ¤Î´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢À¸¤Îî¤È¤Ê¤Ã¤¿Ï»¾ò¸æÂ©½ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤â»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ï»¾ò¸æÂ©½ê¤Ï¡¢¤½¤Î5Ç¯¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï¸÷¸»»á¤ÎÀµºÊ¤À¤Ã¤¿°ª¤Î¾å¤Ë¼è¤êØá¤¡¢»à¤Ê¤»¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤â°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¹â¤¤¥×¥é¥¤¥É¤È¸÷¸»»á¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤¦½ã¿è¤ÊÎø¿´¤Î¶¹´Ö¤Ç¶ì¤·¤ßÂ³¤±¤¿Ï»¾ò¸æÂ©½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¤½¤ì¤À¤±¸÷¸»»á¤Î¤³¤È¤ò¿¼¤¯¡¢°ìÅÓ¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦ÏÂ²Û»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³°¸«¤ÏÏ»¾ò¸æÂ©½ê¤Î¡¢°¦¤¹¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¿Í¤ò¼¹Ãå¤¹¤ëÁÛ¤¤¤òÉ³¤ËÂ÷¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï»¾ò¸æÂ©½ê¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¡¢Êª»ö¤ò»×¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦À³Ê¤òÉ½¤¹¤¿¤á¤ËÉ³¤ÇÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¿§¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹õ¿§¤ÏÏ»¾ò¸æÂ©½ê¤Î¼»ÅÊ¿¼¤µ¤ò¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÀÖ¿§¤ÏÏ»¾ò¸æÂ©½ê¤Î¾ðÇ®Åª¤ÊÀ³Ê¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤ÎÀÖ¿§¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¸÷¸»»á¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿±£¤·Â³¤±¤¿Îø¿´¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÀ®¡§µþÅÔÉÜÎ©º·²åÌî¹âÅù³Ø¹» µþ¡¦Ê¿°ÂÊ¸²½ÏÀ¥é¥Ü
´Æ½¤¡§µþÅÔÀèÃ¼²Ê³ØÂç³Ø¶µ¼ø »³ËÜ½ß»ÒÀèÀ¸
¢£ ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ
¼ã¼Ô¤Î¸ÅÅµÎ¥¤ì¤ò²ÝÂê¤È¤·¡¢¤½¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¤ÎÃµµæ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏÂ²Û»Ò¤¬¡¢³§ÍÍ¤È¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ò·ë¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº·²åÌî¹âÅù³Ø¹»¡Öµþ¡¦Ê¿°ÂÊ¸²½ÏÀ¡×¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤Þ¤è¤ê¡Ë
´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö±À¾åÃãÎÀ¡×¤Ë¤Æ¾åÀ¸²Û»Ò¡ÖÍ¼´é¡×¡ÖÏ»¾ò¸æÂ©½ê¡×¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤ªÇÛ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´²óÅú¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£1·î～10·î ±§¼£½½Ä¡¤Î¾åÀ¸²Û»Ò¤Î¤´¾Ò²ð
¡Ò1·î¡ÓÂè45Ä¡¡Ö¶¶É±¡×
±§¼£¶¶¤òÌÏ¤·¤¿ÍÓæ½¤È¿·°úÊ´¤ÈÇß¤Î²Ö¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÎýÀÚ
¡Ò2·î¡Ó Âè46Ä¡¡ÖÄÇËÜ¡×
·ªÆþ¤ê°òñ²¤òÊñ¤ó¤À¥³¥³¥¢¤ÎÎýÀÚ
¡Ò3·î¡Ó Âè47Ä¡¡ÖÁí³Ñ¡×
ÎýÀÚ¤ÎÁí³Ñ¤ò¤¢¤·¤é¤¤Êñ¤Þ¤ì¤¿Ë©ñ²¤Èºùñ²¤ÎÆó¿§ñ²
¡Ò4·î ¡ÓÂè48Ä¡¡ÖÁáÏÏ¡×
´Å²Æ¤¬¹á¤ëÇòñ²¤òÊñ¤ó¤À2¿§¤ÎÎýÀÚ
¡Ò5·î¡Ó Âè49Ä¡¡Ö½ÉÌÚ¡×
½ÉÌÚ¤òÌÏ¤·¤¿±©Æó½ÅÌß¤ÈÄÕ¤ÎÎýÀÚ
¡Ò6·î ¡ÓÂè50Ä¡¡ÖÅì²°¡×
Ìµ²Ö²Ì¤È¹õÅüñ²¤ÈÇß¡¢ÇòÅí¤Î¹á¤ê¤Î¶Ó¶Ìæ½
¡Ò7·î ¡ÓÂè51Ä¡¡ÖÉâ½®¡×
¥×¥é¥à¡¢¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤Îñ²¤ò¤È¿åÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ó¶Ìæ½
¡Ò8·î¡Ó Âè52Ä¡¡ÖéñéÙ¡×
Ñ³¤¤éñéÙ¤òÌÏ¤·¤¿¥ì¥â¥ó¡¢¥ß¥ó¥È¤Î¶Ó¶Ìæ½¤ÈÇòñ²
¡Ò9·î¡Ó Âè53Ä¡¡Ö¼ê½¬¡×
°ìÉ®¤òÉ½¤·¤¿·ª¡¢Ìµ²Ö²Ì¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Îñ²¤ò´Þ¤ó¤ÀÎýÀÚ
¡Ò10·î¡Ó Âè54Ä¡¡ÖÌ´Éâ¶¶¡×
·ªÍÓæ½¤È·Úæ½¤Ë¿·°úÊ´¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢Î¾´ß¤òÉ½¸½
¢£¸»»áÊª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¡-IMAGINARY TEA-
¢£ËõÃã¡ÖÆ÷µÜ¡×¡¡ICE \770/HOT \660¡¡°Ü¤êµ¤¤Ç½÷À¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÀ³Ê¤¬Ï¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Î¤¢¤ëÆ÷µÜ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ËõÃã¤Ï¡¢¶ì¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¡¢´Å¤ß¤ÈÍ¾±¤¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¹á¤ê¤â¾åÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°õ¾Ý¤â¶¯¤¯»Ä¤ë±§¼£ËõÃã¤Ç¤¹¡£¢£¶ÌÏª¡Ö·°¡×¡¡ICE \990/HOT \880¡¡Î§µ·¤Çµ¤ÇÛ¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Â¯À¤¤Ø¤Î»×¤¤¤¬Çö¤¯¡¢Æ÷µÜ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¾Ã¶ËÅª¤ÇÑ³¤²¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯ÉÁ¼Ì¤Î¤¢¤ë·°¤ÏÌÀ¤ë¤¤¿å¿§¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢»Ý¤ß¤È´Å¤ß¤¬¿¼¤¯¡¢ÉáÃÊ°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªÃã¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î±§¼£¶ÌÏª¤Ç¤¹¡£
¢£ÀùÃã ¡ÖÂç·¯¡×¡¡ICE \880/HOT \770
¡¡¹âµ®¤ÇÉÊ°Ì¤¬¤¢¤ê¤Ä¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÂç·¯¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÀùÃã¤Ï¡¢¿¼¤¤¥³¥¯¤È¸åÌ£¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£°û¤ß¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤Ë¹¤¬¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¡¢Âç·¯¤ÎÍ¥Èþ¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Í¾±¤¤Ë»Ä¤ë¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëìÔÂô¤Ê°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¢£ßä¤¸Ãã ¡ÖÃæ¤Î·¯¡×¡¡ICE \660/HOT \550
¡¡Ãæ¤Î·¯¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤³¤Îßä¤¸Ãã¤Ï¡¢Èà½÷¤Î²º¤ä¤«¤Ç¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤òÈ¿±Ç¤·¤¿°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¤¯¤¤Î¿Ä¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤Èßä¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Â¤ß¤òÍÞ¤¨¤¿Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£´¶¾ð¤ò¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤Ãæ¤Î·¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿´¤Ë¿¼¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¡¢Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜÃã AWARD 2023 ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¾Þ¡¡¼õ¾Þ¡ª
Íµ¡ÏÂ¹ÈÃã ¡ÖÉâ½®¡×¡¡ICE \770/HOT 660
¡¡Éâ½®¤Ï¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤äµ¤ÉÊ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃËÀ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆâÌÌ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ëÆ£¤äÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸ÉÆÈ¤òÁªÂò¤·¤¿Èà½÷¤ÎÀÚ¤Ê¤¤¿´¾ð¤ò¡¢Å·Á³¶ÌÏª¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤¢¤µ¤Ä¤æ¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ç¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¤ー¥Ä¥á¥Ë¥åー¤Î¤´¾Ò²ð
¡À¿Íµ¤No.1¡¿¢£Äí±à¥Ñ¥Õ¥§-·ª¤Î½§ÉÍ-¡¡\1,650(ÀÇ¹þ)
¸»»áÊª¸ì¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥¬ー¥Ç¥ó¤äÊ¿°Â»þÂå¤Î½§ÉÍ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ü¥¦¥ë¥Ñ¥Õ¥§¡£¥Ü¥¦¥ë¤ÎÃæ¤Ë¼«²ÈÀ½¤Î¤Û¤¦¤¸Ãã¥¸¥§¥éー¥È¡¦¤Û¤¦¤¸Ãã¥·¥Õ¥©¥ó¤Èµ¨Àá¤Î·ª¤Ê¤É¤òÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤¦¤¸Ãã¥¼¥êー¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ç°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ³ÊßäÃã¡ÖÃæ¤Î·¯¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î²ÌÆù¤È²ÌÈé¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¥½ー¥¹¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬·ª¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£ËõÃã¥Áー¥º¥±ー¥¡Ö-±À±£-¡×\880(ÀÇ¹þ)
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊËõÃã¤È¥Áー¥º¥±ー¥¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¶Ë¾å¤ÎËõÃã¥Áー¥º¥±ー¥¡£Ç»¸ü¤Ê¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤È¡¢ËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢°ì¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿±§¼£ËõÃã¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÁÖ¤ä¤«¤Ê¸åÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Áー¥º¤Î¥¯¥êー¥ßー¤Ê¿©´¶¤ÈËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤Ç¹¤¬¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃã¼¼¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤ªÃã²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¡£Âç¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥Ä¤ÈËÜ³ÊÃã¤ÇìÔÂô¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÀÆüËÜÃãAWARD2024 ¿³ºº°÷¾©Îå¾Þ ¼õ¾Þ¡ª¡¿
¢£AWARD TEA¡¡±¨Î¶Ãã ¡Ø±£Î¶¡Ù¡¡\880(ÀÇ¹þ)
µþÅÔ±§¼£¤ÎèßÊ¡»û¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö±£Î¶¡×¡£¹á¤ê¹â¤¤°àÃü¹á¤È¶¦¤Ë¡¢½À¤é¤«¤Ê´Å¤ß¤È»ÝÌ£¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤ë°û¤ß¤ä¤¹¤¤±¨Î¶Ãã¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÃãAWARD2024Ç¯¤Ç¤Ï¿³ºº°÷¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢±À¾åÃãÎÀ¤Ç¤âÈ¯ÇäÅö½é¤«¤é¿Íµ¤¤ÎÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±À¾åÃãÎÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖMATCHA RE:PIBLIC¡×¤«¤é¤Î½éÃãÎÀ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö±À¾åÃãÎÀ¡×
µþÅÔ±§¼£¤Ë¤¢¤ë¸»»áÊª¸ì¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ËÊ»Àß¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
Èþ¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜÃã¤È¤½¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸»»áÊª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥êー¥Æ¥£ー¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
- ±À¾å¤È¤Ï - µÜÃæ¡¢Â¯À¤¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿¾ì½ê
- ÃãÎÀ¤È¤Ï -Ãã¤ÎÅò¤ò¹Ô¤Ê¤¦Éô²°¡¢µÊÃãÅ¹¤Î¤³¤È
ÃãÍÕ¤Î¹á¤ê¡¦»ý¤ÁÌ£¤Î°ú¤½Ð¤·Êý¤òÃµµá¤·¡¢ÆüËÜÃã¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃã¾¢¤Î¶¨ÎÏ¡¦»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¼î¶Ì¤Î±§¼£Ãã¡¦ÆüËÜÃã¤òÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å·²¼°ì¤ÎÃã¤É¤³¤í¤ÇÆüËÜ°ì¤ÎÃã¾¢ÆÃÁª¤ÎÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¤ªÃã¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÃãÎÀ¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÏÀ¤³¦°ä»º±§¼£¾å¿À¼Ò¤ä¶½À»»û¤òÍ¤¹¤ë±§¼£ÀîÅì´ß¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£±À¾åÃãÎÀ¤ÏÌÚ¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÎÄí¤ä´ÛÆâ¤ÎÄÚÄí¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¾ー¥ó¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿ÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤ªÃã¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¡¦¥¢ー¥È¡¦¼«Á³¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¶Ë¾å¤Î±§¼£Ãã¡¦ÆüËÜÃã¤È»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±À¾åÃãÎÀ
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.unjosaryo.com/
¡Ú¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ûhttps://www.instagram.com/unjosaryo/
Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡¡Å¹ÊÞÌ¾:±À¾åÃãÎÀ ¡ÒÆÉ¤ß¡Ó¤¦¤ó¤¸¤ç¤¦¤µ¤ê¤ç¤¦
¡¡±Ä¶È»þ´Ö :9:00~17:00 (L.O. 16:30)
¡¡TEL:0774-34-0466 (Å¹ÊÞÄ¾ÄÌ)
¡¡E-mail: info@unjosaryo.com
¡¡¢©611-0021 µþÅÔÉÜ±§¼£»Ô±§¼£ÅìÆâ45-26¡¡¸»»áÊª¸ì¥ß¥åー¥¸¥¢¥à´ÛÆâ
¡¡ÄêµÙÆü: Ëè½µ·îÍËÆü¡¡(·îÍËÆü¤¬½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï²ÐÍËÆü¤¬¿¶ÂØµÙ¶ÈÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)