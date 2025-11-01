【祝(ハート)月刊化!!!!!】『CRAFT vol.118』キュンを届けるBL雑誌最新号！本日配信スタート!!
BL電子雑誌『CRAFT』（株式会社大洋図書）の最新号vol.118が、11月1日（土）より各電子書店にて配信されます。
今号は月刊化記念号としまして、豪華お祝いをいたします！ 描き下ろしお祝いカット、描き下ろし特典マンガ（限定書店収録）など、作品をよりお楽しみいただける内容をお届け。
表紙を飾るのは、里つばめ先生の大人気シリーズ新章『GAPS cosset』。
今号も豪華ラインナップでお届けいたします。どうぞお見逃しなく！
【新刊情報】※月刊化にともない毎月1日配信に変更となります
●『CRAFT vol.118』
発売日：2025年11月1日（土）順次配信開始
表 紙：里つばめ
販売ページ一覧：https://hc.bs-garden.com/craft-vol-118/
ラインナップ：
〈祝(ハート)CRAFT月刊化!!!!!〉2号連続記念号１.
GAPS cosset……里つばめ
仮眠室の僕らは……巣守カモメ
炎の王子と調律者……青城硝子
つばめがくるりと輪を描いた……後藤
あめとつち……庭田羊々
鄙には稀なエリー……木下けい子
バカ者たちに桃色を……中川カネ子
おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み……秋雨るい
ラブシック探偵事務所……しび
［特別掲載］VTuber夜星てのは、かわいくなりたい……沢マチコ
【豪華描き下ろしお祝いカット収録】
青城硝子/秋雨るい/木下けい子/後藤/里つばめ/しび/巣守カモメ/中川カネ子/庭田羊々/山本小鉄子
【豪華描き下ろしマンガ 限定書店特典収録】
秋雨るい/木下けい子/後藤/里つばめ/しび/中川カネ子/庭田羊々
※vol.118は、「特典マンガ付き限定版」と「通常版」がございます。
書店により販売内容が異なります。
詳細は下記のお知らせページをご覧ください。
『CRAFT』月刊化記念企画の詳細はこちら：https://bs-garden.com/information/31295/
＜表紙&シリーズ新章＞
✧『GAPS cosset』里つばめ
＜本誌初登場＆新連載＞
✧『仮眠室の僕らは』巣守カモメ
＜本誌初登場＆新連載＞
✧『炎の王子と調律者』青城硝子
＜完結＞
✧『つばめがくるりと輪を描いた』後藤
＜完結＞
✧『あめとつち』庭田羊々
＜大好評連載中＞
✧『鄙には稀なエリー』木下けい子
＜大好評連載中＞
✧『バカ者たちに桃色を』中川カネ子
＜大好評連載中＞
✧『おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み』秋雨るい
＜大好評連載中＞
✧『ラブシック探偵事務所』しび
＜コミックス発売記念特別収録＞
『VTuber夜星てのは、かわいくなりたい』沢マチコ
＜月刊化記念お祝い＞
●『CRAFT vol.118』の詳細はこちら：https://bs-garden.com/product/00083/
【株式会社大洋図書 b's-garden公式HP】https://bs-garden.com/
【ihr HertZ&CRAFT編集部X（旧Twitter）】https://x.com/ihrHertZ_CRAFT