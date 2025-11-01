【祝(ハート)月刊化!!!!!】『CRAFT vol.118』キュンを届けるBL雑誌最新号！本日配信スタート!!

株式会社大洋図書

BL電子雑誌『CRAFT』（株式会社大洋図書）の最新号vol.118が、11月1日（土）より各電子書店にて配信されます。

今号は月刊化記念号としまして、豪華お祝いをいたします！ 描き下ろしお祝いカット、描き下ろし特典マンガ（限定書店収録）など、作品をよりお楽しみいただける内容をお届け。

表紙を飾るのは、里つばめ先生の大人気シリーズ新章『GAPS cosset』。

今号も豪華ラインナップでお届けいたします。どうぞお見逃しなく！

【新刊情報】※月刊化にともない毎月1日配信に変更となります

●『CRAFT vol.118』

発売日：2025年11月1日（土）順次配信開始

表 紙：里つばめ

販売ページ一覧：https://hc.bs-garden.com/craft-vol-118/

ラインナップ：

〈祝(ハート)CRAFT月刊化!!!!!〉2号連続記念号１.

GAPS cosset……里つばめ

仮眠室の僕らは……巣守カモメ

炎の王子と調律者……青城硝子

つばめがくるりと輪を描いた……後藤

あめとつち……庭田羊々

鄙には稀なエリー……木下けい子

バカ者たちに桃色を……中川カネ子

おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み……秋雨るい

ラブシック探偵事務所……しび

［特別掲載］VTuber夜星てのは、かわいくなりたい……沢マチコ

【豪華描き下ろしお祝いカット収録】

青城硝子/秋雨るい/木下けい子/後藤/里つばめ/しび/巣守カモメ/中川カネ子/庭田羊々/山本小鉄子

【豪華描き下ろしマンガ 限定書店特典収録】

秋雨るい/木下けい子/後藤/里つばめ/しび/中川カネ子/庭田羊々

※vol.118は、「特典マンガ付き限定版」と「通常版」がございます。

書店により販売内容が異なります。

詳細は下記のお知らせページをご覧ください。

『CRAFT』月刊化記念企画の詳細はこちら：https://bs-garden.com/information/31295/

＜表紙&シリーズ新章＞

✧『GAPS cosset』里つばめ

＜本誌初登場＆新連載＞

✧『仮眠室の僕らは』巣守カモメ

＜本誌初登場＆新連載＞

✧『炎の王子と調律者』青城硝子

＜完結＞

✧『つばめがくるりと輪を描いた』後藤

＜完結＞

✧『あめとつち』庭田羊々

＜大好評連載中＞

✧『鄙には稀なエリー』木下けい子

＜大好評連載中＞

✧『バカ者たちに桃色を』中川カネ子

＜大好評連載中＞

✧『おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み』秋雨るい

＜大好評連載中＞

✧『ラブシック探偵事務所』しび

＜コミックス発売記念特別収録＞

『VTuber夜星てのは、かわいくなりたい』沢マチコ

＜月刊化記念お祝い＞

●『CRAFT vol.118』の詳細はこちら：https://bs-garden.com/product/00083/

【株式会社大洋図書 b's-garden公式HP】https://bs-garden.com/

【ihr HertZ&CRAFT編集部X（旧Twitter）】https://x.com/ihrHertZ_CRAFT