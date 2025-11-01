【祝(ハート)月刊化!!!!!】『CRAFT vol.118』キュンを届けるBL雑誌最新号！本日配信スタート!!

BL電子雑誌『CRAFT』（株式会社大洋図書）の最新号vol.118が、11月1日（土）より各電子書店にて配信されます。


今号は月刊化記念号としまして、豪華お祝いをいたします！　描き下ろしお祝いカット、描き下ろし特典マンガ（限定書店収録）など、作品をよりお楽しみいただける内容をお届け。



表紙を飾るのは、里つばめ先生の大人気シリーズ新章『GAPS cosset』。


今号も豪華ラインナップでお届けいたします。どうぞお見逃しなく！



【新刊情報】※月刊化にともない毎月1日配信に変更となります

●『CRAFT vol.118』


発売日：2025年11月1日（土）順次配信開始


表　紙：里つばめ



販売ページ一覧：https://hc.bs-garden.com/craft-vol-118/



ラインナップ：

〈祝(ハート)CRAFT月刊化!!!!!〉2号連続記念号１.



GAPS cosset……里つばめ


仮眠室の僕らは……巣守カモメ


炎の王子と調律者……青城硝子


つばめがくるりと輪を描いた……後藤


あめとつち……庭田羊々


鄙には稀なエリー……木下けい子


バカ者たちに桃色を……中川カネ子


おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み……秋雨るい


ラブシック探偵事務所……しび


［特別掲載］VTuber夜星てのは、かわいくなりたい……沢マチコ



【豪華描き下ろしお祝いカット収録】


青城硝子/秋雨るい/木下けい子/後藤/里つばめ/しび/巣守カモメ/中川カネ子/庭田羊々/山本小鉄子



【豪華描き下ろしマンガ 限定書店特典収録】


秋雨るい/木下けい子/後藤/里つばめ/しび/中川カネ子/庭田羊々



※vol.118は、「特典マンガ付き限定版」と「通常版」がございます。


書店により販売内容が異なります。


詳細は下記のお知らせページをご覧ください。



『CRAFT』月刊化記念企画の詳細はこちら：https://bs-garden.com/information/31295/





＜表紙&シリーズ新章＞


✧『GAPS cosset』里つばめ







＜本誌初登場＆新連載＞


✧『仮眠室の僕らは』巣守カモメ







＜本誌初登場＆新連載＞


✧『炎の王子と調律者』青城硝子





＜完結＞


✧『つばめがくるりと輪を描いた』後藤







＜完結＞


✧『あめとつち』庭田羊々







＜大好評連載中＞


✧『鄙には稀なエリー』木下けい子







＜大好評連載中＞


✧『バカ者たちに桃色を』中川カネ子







＜大好評連載中＞


✧『おくびょうなディア 百武先生の贅沢な悩み』秋雨るい







＜大好評連載中＞


✧『ラブシック探偵事務所』しび







＜コミックス発売記念特別収録＞


『VTuber夜星てのは、かわいくなりたい』沢マチコ







＜月刊化記念お祝い＞






●『CRAFT vol.118』の詳細はこちら：https://bs-garden.com/product/00083/



【株式会社大洋図書 b's-garden公式HP】https://bs-garden.com/



【ihr HertZ&CRAFT編集部X（旧Twitter）】https://x.com/ihrHertZ_CRAFT