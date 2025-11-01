DLEがアニメーション制作を担当する『野原ひろし 昼メシの流儀』のエンディング主題歌「今日のごはんはなんだろな」に隠された12個のワードを探せ！EDノンクレジット映像解禁！

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO・CCO 小野亮、以下DLE）がオルタナティブ・アニメでアニメーション制作を担当する『野原ひろし 昼メシの流儀』のエンディングノンクレジット映像が解禁されました。

■エンディングノンクレジット映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=R_dBLnrn9i8 ]

サバシスターさんが歌うエンディング主題歌「今日のごはんはなんだろな」が流れるエンディングノンクレジット映像

▲サバシスター

本楽曲を手掛けたサバシスターのVo/Gtのなちさんは「この曲が、ずっと続いていく日々の中で"笑顔"を見つけるためのヒントになったら嬉しいです！」との思いを曲に込めたと話しており、

SNSでも「元気のない人をご飯に誘うとか食事で笑顔にする優しさを感じます」、「可愛くて優しくてお腹空いちゃう」など、寄り添うような優しい歌詞とメロディーに癒される人も続出しております。

柔らかいタッチで描かれた野原ひろしは午前の営業が上手くいかず、さらに追い打ちをかけるように雲行きの怪しい電話も…。肩を落とすひろしですが、そこは営業のプロであり、昼メシのプロ！

午後の営業に響かないように、そして自分を元気づけるために＜最高の昼メシ＞を探します。

■隠された12個のワードを探せ

映像には「クレヨンしんちゃん」のファンにはお馴染みのキャラクターたち、そしてサバシスターの名前が隠されている看板などの仕掛けにも注目が集まっています。

ひろしが昼メシを探していると、ラーメン店の看板に＜ラーメン◯郎＞ならぬ、“またずれ荘”に住んでいる＜四郎（よんろう）＞の名前が隠されています。

さらに中盤にはサバシスターの名前がついたカフェなどもあり、簡単なものからキャラクターのイメージでつけられたお店の名前など、全部で12個隠されています。

すべて見つけることが出来た方は ＜クレヨンしんちゃんのプロ＞ かもしれません。

10月24日に放送された第4話の「串かつの流儀」では「あっ！これかぁ！」「テーマパークに来たみたいだぜ！テンション上がるなー！」とSNSでも話題となっている原作のセリフで盛り上がりを見せており、この後も原作漫画の人気回も控えています。

■サバシスターとは

なち（Vo/Gt）、ごうけ（Dr）、るみなす（Gt）からなる2022年3月に活動を開始したガールズバンド。2024年3月8日“サバの日”に1stアルバム「覚悟を決めろ！」でメジャーデビュー。以降、数々のライブ活動や国内フェスに出演し、今年の1月1日 au三太郎CMソング「ハッピーなんて」を配信リリースし話題に。4月に3rd EP「My girlfriend is PIZZA OF DEATH」、9月には森永製菓「学校にinゼリー」CMソング「才能」をリリース。

10月15日に「今日のごはんはなんだろな」も収録された2ndアルバム「たかがパンクロック！」をリリースし、初の海外単独公演含む自身最大規模のアルバムリリースツアーを現在開催中。

★2nd AL「たかがパンクロック！」各種サブスクリプションサービス

https://lnk.to/Sabasister_justpunkrock

■野原ひろし 昼メシの流儀とは

『野原ひろし 昼メシの流儀』は、「クレヨンしんちゃん」の公式スピンオフとして、しんちゃんの父・野原ひろし（35歳）の昼メシにまつわる出来事を塚原洋一が描いた漫画「野原ひろし 昼メシの流儀」を原作とするアニメ作品です。2025年10月3日（金）よりBS朝日にて、夜11時から放送中。各動画配信サービスでも順次配信

本作品は、DLEの「オルタナティブ・アニメ事業」の第１弾です。オルタナティブ・アニメ事業とは、テレビ放送や配信を目的とした30分のアニメ・シリーズ（１クール、全12話）をメインの領域として、DLEのAdobe Animateによる制作ノウハウを活かし進化させたミドルクォリティのアニメーションを通常の2Dアニメ会社よりも低コスト且つ短期間で制作するというものです。

【作品概要】

2025年10月3日（金）よりBS朝日にて、よる11時～OA

コピーライト表記：(C)臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会

キャスト 野原ひろし役：森川 智之

スタッフ 監督：西山司 シリーズ構成：森ハヤシ

脚本：森ハヤシ、モラル キャラクターデザイン：山脇光太郎

音楽：多田彰文

原作：『野原ひろし 昼メシの流儀』

（ｷｬﾗｸﾀｰ原作：臼井儀人・漫画：塚原洋一／双葉社）

制作：シンエイ動画

アニメーション制作：ディー・エル・イー

公式サイト：https://www.shinchan-app.jp/hiroshi-hirumeshi-anime/

公式X：@Hiroshi_LunchTV(https://x.com/Hiroshi_LunchTV)

公式TikTok：＠hiroshi_lunchtv(https://www.tiktok.com/@hiroshi_lunchtv) #野原ひろし #昼メシの流儀

■原作情報

キャラクター原作 : 臼井儀人

漫画 : 塚原洋一

単行本 既刊13巻発売中！ 最新14巻は9月11日（木）発売

書影（C）臼井儀人・塚原洋一／双葉社

■株式会社ディー・エル・イー

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

秘密結社 鷹の爪をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014 年に東証に上場。現在は、アジアの二大エンターテイメントであるアニメとK-POPビジネスをメインの事業を中心に展開する。2025年には、既存IPのAI Vtuber化や、AIスタジオの開設を発表するなどAIとIPを掛け合わせさらに事業を加速させている。