【ゲッターズ飯田の占い】2026年の恋愛占いを本日より公開開始
株式会社CAM（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：須田瞬海、以下CAM）は、運営するゲッターズ飯田の公式占いサイト「ゲッターズ飯田の占い（ https://getters-iida.marouge.jp/ ）」にて、本日より2026年の恋愛占いを公開いたしました。
このたび公開した「2026年の恋愛占い」では、あなたの恋愛運はもちろん、どんな相手といつ出会うのか、そして結婚の可能性があるのかまでを詳しく占います。さらに、運気の流れをつかみ、幸せな未来を引き寄せるための大切なアドバイスもお届けします。
一足先に占いを活用して、最高の2026年を迎えましょう。
【2026年の恋愛占い】ゲッターズ飯田が占う2026年の恋愛結婚※無料鑑定あり
https://sp.gettersiida.net/article/love/27073/
■ゲッターズ飯田の占い、「2026年の恋愛占い」で占えること
【鑑定項目】
・2026年に訪れる出会いの傾向
・2026年は社交的なムードが広がる年 - 注目を集めるタイプとは-
・出会いのチャンスをつかむための3つのポイント
・あなたと縁があるタイプと、出会いで見るべきポイント
・出会いが訪れやすい時期とタイミングのヒント
・いい出会いを逃さないために意識したいこと
・2026年に相性のいい星座タイプ
・恋愛運を高めるための3つのポイント
・2026年に結婚へ進展する可能性
・2026年にご縁と結婚を引き寄せるためのアドバイス
鑑定ページはこちら :
https://getters-iida.marouge.jp/no-member/premium-fortune/1113396150267805697/
■ゲッターズ飯田とは
これまで7万人を超える人を無償で占い続けて、「人からの紹介でなければ占わない」というスタンスが業界で話題に。20余年間占ってきた実績から、オリジナル占術 「五星三心占い」を編み出して“芸能界最強の占い師”としてテレビ、ラジオに出演するほか、雑誌やWebなどにも数多く登場しています。
■ゲッターズ飯田公式YouTubeチャンネル
ゲッターズ飯田公式チャンネルでは、月額サイト「ゲッターズ飯田の占い」の会員様から届けられたお悩みの鑑定と、開運メッセージをお届けします。
https://www.youtube.com/@getters-iida_official/videos
■サービス概要
タイトル： ゲッターズ飯田の占い
サイトURL：https://getters-iida.marouge.jp/
料金形態：330円（税込） ※一部有料コンテンツ有
■株式会社CAM https://cam-inc.co.jp/
社名 株式会社CAM
所在地 東京都渋谷区宇田川町40-1
設立 2000年5月31日
資本金 1億100万円（2019年3月25日現在）
代表者 代表取締役社長 須田 瞬海
従業員 136名（2025年4月1日現在）
事業内容 エンタテインメント事業、メディア事業
