【ゲッターズ飯田の占い】2026年の恋愛占いを本日より公開開始

株式会社CAM（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：須田瞬海、以下CAM）は、運営するゲッターズ飯田の公式占いサイト「ゲッターズ飯田の占い（ https://getters-iida.marouge.jp/ ）」にて、本日より2026年の恋愛占いを公開いたしました。



このたび公開した「2026年の恋愛占い」では、あなたの恋愛運はもちろん、どんな相手といつ出会うのか、そして結婚の可能性があるのかまでを詳しく占います。さらに、運気の流れをつかみ、幸せな未来を引き寄せるための大切なアドバイスもお届けします。


一足先に占いを活用して、最高の2026年を迎えましょう。



■ゲッターズ飯田の占い、「2026年の恋愛占い」で占えること




【鑑定項目】


・2026年に訪れる出会いの傾向


・2026年は社交的なムードが広がる年 - 注目を集めるタイプとは-


・出会いのチャンスをつかむための3つのポイント


・あなたと縁があるタイプと、出会いで見るべきポイント


・出会いが訪れやすい時期とタイミングのヒント


・いい出会いを逃さないために意識したいこと


・2026年に相性のいい星座タイプ


・恋愛運を高めるための3つのポイント


・2026年に結婚へ進展する可能性


・2026年にご縁と結婚を引き寄せるためのアドバイス



鑑定ページはこちら :
https://getters-iida.marouge.jp/no-member/premium-fortune/1113396150267805697/


■ゲッターズ飯田とは





これまで7万人を超える人を無償で占い続けて、「人からの紹介でなければ占わない」というスタンスが業界で話題に。20余年間占ってきた実績から、オリジナル占術 「五星三心占い」を編み出して“芸能界最強の占い師”としてテレビ、ラジオに出演するほか、雑誌やWebなどにも数多く登場しています。



■ゲッターズ飯田公式YouTubeチャンネル


ゲッターズ飯田公式チャンネルでは、月額サイト「ゲッターズ飯田の占い」の会員様から届けられたお悩みの鑑定と、開運メッセージをお届けします。


https://www.youtube.com/@getters-iida_official/videos



■サービス概要


タイトル： ゲッターズ飯田の占い


サイトURL：https://getters-iida.marouge.jp/


料金形態：330円（税込）　※一部有料コンテンツ有



■株式会社CAM　https://cam-inc.co.jp/


社名 　 　株式会社CAM


所在地 東京都渋谷区宇田川町40-1


設立　　　 2000年5月31日


資本金　　 1億100万円（2019年3月25日現在）


代表者　 　代表取締役社長　須田 瞬海


従業員　　 136名（2025年4月1日現在）


事業内容　 エンタテインメント事業、メディア事業



