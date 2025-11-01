神戸紅茶101周年！「感謝祭セール」で人気紅茶が最大30％OFF！先着プレゼントや新ギフトも登場！

株式会社ジーライオン

神戸紅茶株式会社(本社：兵庫県神戸市東灘区住吉浜町、社長：丸山 輝真)は、2025年11月をもって創業101周年イヤーを迎えるにあたり、日頃のご愛顧への感謝を込めた「101周年感謝祭セール」を神戸紅茶オンラインショップにて開催いたします。また同日より新ギフト商品2種も発売いたします。

１. 101周年創業感謝祭セール開催

神戸紅茶は1925年の創業から、高品質でおいしい紅茶をお届けすることにまっすぐに取り組んできました。

101年目の感謝を込めて、オンラインショップにて期間限定の「感謝祭セール」を開催いたします。

人気のリーフティーやティーバッグ、ギフト商品などを最大30％OFFでお求めいただけます。

【対象商品】

・生紅茶シリーズ

・THE COTTONシリーズ

・More cup of Teaシリーズ

・オーガニック＆フェアトレードシリーズ

・KSL（鑑定士セレクションリーフ）シリーズ

・樽正シリーズ（ジャム・シロップ・バター）

・ギフト商品

・業務用1kg/200P

・業務用50P/250g

・シーズナルティー

【期間】

2025年11月1日から2025年11月30日

２.「More Cup of Tea」先着101名様限定プレゼント

期間中、オンラインショップでお買い上げいただいたお客様、先着101名様に、神戸紅茶で人気のテトラティーバッグシリーズ『More Cup of Tea』の4種類セット（各1ティーバッグずつ）をプレゼントいたします。

本格ブレンドからフレーバードティーまで揃っており、紅茶初心者から上級者までお楽しみいただけます。

３.「THE COTTON」シリーズより新ギフト登場

【商品名】THE COTTON 4種詰め合わせギフト

■THE COTTON 4種詰め合わせギフト

紅茶鑑定士が世界各国の茶園から選び抜いた高品質茶葉を使用した『THE COTTON』シリーズ。

抽出力に優れたコットンフィルターを採用し、特殊フィルムと脱酸素剤で紅茶の鮮度を保ちます。

高級感あるブラックの箱にゴールドの箔押しを施したギフトボックスでお届けし、手軽に上質な味わいを楽しめる、ワンランク上のティーバッグギフトとして新登場いたします。

【セット内容】イングリッシュブレックファスト/ロイヤルブレンド/テイスターズブレンド/セイロンハイランド(各20ティーバッグス)

【販売価格】4,104円(税込)

ご購入はこちら :https://shop.kobetea.co.jp/shopdetail/000000000561

４.寒くなるこれからの季節にピッタリ！「生紅茶×生姜レモン茶」ギフトセットが新登場

商品名：生紅茶×生姜レモン茶詰め合わせギフト

■生紅茶×生姜レモン茶詰め合わせギフト

フレッシュな味わいが人気の「生紅茶」シリーズ（アールグレイ／オレンジアールグレイ）と、

冬にぴったりの樽正「生姜レモン茶」を組み合わせた、温もりを感じる新ギフト。「生姜レモン茶」は国産の香味豊かな生姜、レモン、希少な北海道産蜂蜜、さらに香川県三豊市の「熟成ネーブルオレンジ」と、贅沢な素材をふんだんに使い仕上げています。

紅茶の香りと生姜のすっきりとした風味で、心も体もあたたまるひとときをお楽しみください。

【セット内容】生紅茶アールグレイ 16ティーバッグス/生紅茶オレンジアールグレイ 16ティーバッグス/生姜レモン茶 240g

【販売価格】2,592円(税込)

ご購入はこちら :https://shop.kobetea.co.jp/shopdetail/000000000562

神戸紅茶オンラインショップ

紅茶のプロ『紅茶鑑定士』が選び抜いた高品質な紅茶や、職人が手間ひまかけて作った無添加ジャムなど、こだわりの逸品をご家庭用にもギフトにも幅広く取り揃えています。

神戸紅茶オンラインショップはこちら :https://shop.kobetea.co.jp/

ここまで歩みを進めてこられたのは日頃から神戸紅茶をご愛顧いただいている皆様のご支援があったからです。社員一同御礼申し上げます。101周年を迎えた神戸紅茶もどうぞよろしくお願いいたします。

神戸紅茶について

1925年に地元神戸で創業した紅茶メーカー。日本で初めてティーバッグの製造を開始した紅茶業界のパイオニアです。独自の技術で抽出力に優れたコットン素材のフィルターを使用し、こだわりのティーバッグを製造しています。世界160か所以上の優良茶園から届く紅茶サンプルを、日本では数少ない“紅茶鑑定士”が厳しく審査・買い付けをし、選りすぐった高品質の茶葉だけを日本の水に合わせてブレンドしています。こだわりのブレンド紅茶をお楽しみください。

ホームページ https://kobetea.co.jp/

オンラインショップ https://shop.kobetea.co.jp/

樽正（たるまさ）について

1930年に漬物屋として創業。2023年3月より神戸紅茶が運営を開始。屋号の名の通り「樽の正しい保存の知恵」を生かし、1974 年より同じジャム・コンポートの事業を開始。樽正は「伝統を今に生かす」「風土の味」を理念とし、「伝統の食の保存の知恵を楽しむ生活」を提案する事業を展開しています。食品添加物を一切使用せず、手間暇かけた樽正伝統の技で美味しいジャムやコンポートを製造しています。

ホームページ https://tarumasahonten.com

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36445/table/584_1_4e6487ddefc4706e99d051fbf3a8ff85.jpg?v=202511021227 ]

GLIONグループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG