桑田佳祐さん「明日へのマーチ」を起用した、カンロの企業CMを公開　「あなたへとどく、ひとつぶを。はじまる」篇

カンロ株式会社

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下カンロ)は、桑田佳祐さんの楽曲「明日へのマーチ」を起用した企業CM「あなたへとどく、ひとつぶを。はじまる」篇を公開しました。

特設サイト：https://kanro.jp/pages/anatae

《カンロの“ひとつぶ”たちが、桑田佳祐さんの曲にのせて“音の粒”に。》

カンロは、「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」を企業パーパスに掲げ、心を落ち着かせたり、誰かの背中を押したり、心を通わせたり、そんな“ひとつぶ”をとどけてきました。この度公開した映像では、それらカンロの“ひとつぶ”に共通して込められてきた想いを、桑田佳祐さんの楽曲「明日へのマーチ」にのせてお届けしています。さらに、ナレーションも桑田佳祐さんにご担当いただきました。

出演するのは、カンロの飴やグミの“ひとつぶ”たち。これらは“たったひとりのあなたに”とどくように、ささやかなひとつぶが、明日への前向きな力になると信じて生み出されてきました。そして、70周年を迎えた「カンロ飴」、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」シリーズ、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※1の「金のミルク」、大人向けグミの先駆けでありグミの売上トップブランド※2である「ピュレグミ」や、キャンディの魅力を発信する直営店「ヒトツブカンロ」など、キャンディNo.1メーカー※3として様々な“Sweet”な瞬間を生み出し続けています。

カンロは、これからもそんな“ひとつぶ”をとどけていけるように、本CMの公開を皮切りに、「あなたへとどく、ひとつぶを。」をキーメッセージとした各種施策を展開してまいります。

※1株式会社インテージSRI＋ミルクフレーバーキャンディ市場 2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

※2株式会社インテージSRI＋グミ市場 2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

※3株式会社インテージSRI＋キャンディ市場全体シェア2024年1月～12月

■TVCM概要

・タイトル：カンロ企業CM「あなたへとどく、ひとつぶを。はじまる」篇

・公開時期：2025年11月2日(日)から全国でTVCM放映／WEBで公開

・配信先 ：https://www.youtube.com/watch?v=QQ_M52guWsE

《桑田佳祐さんのラジオ番組「桑田佳祐のやさしい夜遊び」メインスポンサーに》

また、この度の楽曲使用のご縁で、桑田佳祐さんがメインパーソナリティを務めるラジオ「桑田佳祐のやさしい夜遊び」(TOKYO FM/JFN)のメインスポンサーを務めることが決定しました。

国民的ミュージシャンであり全世代から愛される桑田佳祐さんは、長年にわたる音楽活動を通して、多くの人にパワーを与え続けています。カンロは本番組のスポンサーとして、リスナーとともに心温まる時間を創り出し、幅広い世代の方に愛される企業を目指します。

■「桑田佳祐のやさしい夜遊び」番組概要

番組タイトル ：桑田佳祐のやさしい夜遊び

放送局 ：TOKYO FM/JFN全国38局ネット

放送日時 ：毎週土曜 23:00～23:55

パーソナリティ：桑田佳祐

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/yoasobi/

■カンロ展開ブランド

■会社概要

社名 ：カンロ株式会社

代表 ：代表取締役社長 村田 哲也

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティビル37階

創業 ：1912年(大正元年)11月10日

事業内容：菓子、食品の製造および販売

上場市場：東証スタンダード市場（証券コード2216）

URL ：コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/

当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※1「金のミルク」、大人向けグミの先駆けでありグミの売上トップブランド※2である「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

2025年2月、「中期経営計画2030」を策定し、新たに「Kanro Vision 2.0」を定めました。「Kanro Vision 2.0」は、企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、ビジョン「Sweetな瞬間を創り続けることで人々と社会に笑顔を。」と4つのバリュー「Sweet な瞬間を創造する」「事業基盤を変革する」「未来へ紡ぐ」「創発的な組織の更なる進化」からなり、今後の当社の進む方向性を示したものです。

国内グミ事業を中心に更なる成長を実現するとともに、持続的成長のための事業領域拡大・ビジネスモデル拡張を進め、事業を通じて社会課題の解決に寄与しながら、企業価値を向上させることで、人と社会の持続的な未来に貢献してまいります。

※1株式会社インテージSRI＋ ミルクフレーバーキャンディ市場 2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

※2株式会社インテージSRI＋ グミ市場 2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

■パーパス 「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」

カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

カンロ株式会社 カスタマーセンター

Tel：0120-88-0422

(受付時間 祝日を除く月～金曜日 10:00～16:00)