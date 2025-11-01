11月もコミック・ノベルの全巻セットが50％OFF！dアニメストアで電子書籍を思い切り楽しもう！

株式会社ドコモ・アニメストア

6,000作品以上のアニメが見放題（※）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、アニメ化作品を中心にコミック・ノベルの全巻セットが50％OFFで購入できるキャンペーンを開催中です。

dアニメストアで気になるコミック＆ノベルをお楽しみください！

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※2024年12月3日時点 一部個別課金あり

▼人気のコミック・ノベル全巻セットがすべて50％OFF！

対象作品一覧ページ https://bit.ly/3L3cJlG

【キャンペーン内容】 コミック・ノベル全巻セット割引

話題のコミック・ノベルが全巻セット50％OFF！dアニメストアはまとめ買いがおトクです！

※全巻セットは2025年8月25日までの配信分が対象です

▼11月のコミック・ノベル全巻セット50％OFF、注目作品はこちら！

追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～

1～16巻セット

12,672円 ▶ 6,336円

野生のラスボスが現れた！ 黒翼の覇王

1～10巻セット

6,732円 ▶ 3,366円

銀魂 モノクロ版

1～77巻セット

35,615円 ▶ 17,769円

銀魂 3年Z組銀八先生

9冊セット

5,746円 ▶ 2,869円

異世界マンチキン ーＨＰ１のままで最強最速ダンジョン攻略ー

1～12巻セット

9,504円 ▶ 4,752円

最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか

11冊セット

7,106円 ▶ 3,553円

【11月のコミック・ノベル全巻セット50％OFFラインナップ】 ※順不同

追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～、野生のラスボスが現れた！ 黒翼の覇王（コミック）、銀魂 モノクロ版、銀魂 3年Z組銀八先生、異世界マンチキン ーＨＰ１のままで最強最速ダンジョン攻略ー、最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか（コミック・ノベル）、野原ひろし 昼メシの流儀、召喚された賢者は異世界を往く ～最強なのは不要在庫のアイテムでした～、幼稚園WARS、地味な剣聖はそれでも最強です（コミック）、最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？（コミック・ノベル）、メイドさんは食べるだけ、悪食令嬢と狂血公爵 ～その魔物、私が美味しくいただきます！～（コミック）、私を喰べたい、ひとでなし、顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君、さわらないで小手指くん、ノーゲーム・ノーライフ（コミック・ノベル）、ノーゲーム・ノーライフ 第二章 東部連合編、地味な剣聖はそれでも最強です、野生のラスボスが現れた！（ノベル）、最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか、悪食令嬢と狂血公爵（ノベル）、千歳くんはラムネ瓶のなか、「友達の妹が俺にだけウザい」シリーズ、笑顔のたえない職場です。、忍者と極道、姫騎士は蛮族の嫁、矢野くんの普通の日々、デブとラブと過ちと！【描き下ろしおまけ付き特装版】、異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術、太陽よりも眩しい星、百姓貴族、ケンガンアシュラ、しゃばけ、キミと越えて恋になる 単行本版

▼多彩なクーポンで、コミック・ノベルをもっとおトクに！

dアニメストア（ブック）に、クーポンが新たに登場！

会員の方・会員でない方全員・全作品を対象としたクーポンなど、お好きなコミック・ノベルを割引価格で購入できるクーポンを毎月配布しています！

ぜひdアニメストア（ブック）のマイページからチェックしてみてください！

マイページ（ブック） https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/mpb_coupon

※マイページを閲覧する際、dアカウントでのログインが必要になります。

◆ご利用料金：月額550円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額650円(税込)となります。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。【NTTドコモ→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】