dアニメストアでスポーツ＆食欲の秋を堪能しよう！コミック32タイトルの全巻セットが50％OFF！

6,000作品以上のアニメが見放題（※）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、秋といえばスポーツの秋、食欲の秋、そして読書の秋！ということで、スポーツ＆食にまつわるアニメの原作＋関連コミックを大特集！対象作品のコミック全巻セットが50％OFFで購入できるキャンペーンを開催中です。

11月14日（金）までの期間限定！気になる作品をこの機会にイッキ読みしてみては？

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※2024年12月3日時点 一部個別課金あり

▼食欲＆スポーツ＆読書の秋アニメ特集！全巻セット50％OFFの注目作品はこちら！

特集ページ https://bit.ly/3L10BBI

【キャンペーン期間】

2025年11月1日（土)～2025年11月14日(金）

*セットおよび記載価格は、2025年8月25日時点の配信情報を対象としています。

アオアシ

1～40巻セット

30,404円 ▶ 15,182円

ブルーロック

1～35巻セット

20,790円 ▶ 10,395円

ＧＩＡＮＴ ＫＩＬＬＩＮＧ

1～67巻セット

55,990円 ▶ 27,994円

メダリスト

1～13巻セット

9,966円 ▶ 4,979円

アイシールド21

1～37巻セット

16,983円 ▶ 8,473円

ダンジョン飯

1～14巻セット

10,186円 ▶ 5,093円

【食欲＆スポーツ＆読書の秋！秋を感じるアニメ特集 コミック全巻セット割ラインナップ】 ※順不同

アオアシ、ブルーロック、ＧＩＡＮＴ ＫＩＬＬＩＮＧ、メダリスト、アイシールド21、ダンジョン飯、ダイヤのＡ、おおきく振りかぶって、巨人の星、忘却バッテリー、てーきゅう、テニスの王子様、黒子のバスケ モノクロ版、アオのハコ、ハイキュー！！、世界でいちばん強くなりたい！、キン肉マン、弱虫ペダル、ぐらんぶる、灼熱カバディ、衛宮さんちの今日のごはん、異世界居酒屋「のぶ」、ワカコ酒、異世界食堂、中華一番！、クッキングパパ、フェルマーの料理、ラーメン大好き小泉さん【秋田書店版】、舞妓さんちのまかないさん、鹿楓堂よついろ日和、かくりよの宿飯 あやかしお宿に嫁入りします。（KADOKAWA）、かくりよの宿飯 あやかしお宿に嫁入りします。（講談社）

▼多彩なクーポンで、コミック・ノベルをもっとおトクに！

dアニメストア（ブック）に、クーポンが新たに登場！

会員の方・会員でない方全員・全作品を対象としたクーポンなど、お好きなコミック・ノベルを割引価格で購入できるクーポンを毎月配布しています！

ぜひdアニメストア（ブック）のマイページからチェックしてみてください！

マイページ（ブック） https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/mpb_coupon

※マイページを閲覧する際、dアカウントでのログインが必要になります。

