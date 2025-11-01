LUNA SEA主催「LUNATIC FEST. 2025」 11/8～9、ニコニコ生放送で33時間の特別番組が配信決定！

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、千葉・幕張メッセで開催される、LUNA SEA 主催のロックフェス「LUNATIC FEST. 2025」（開催期間：2025年11月8日・9日）と連動した特別番組「LUNATIC FEST. 2025 × ニコ生 33時間生放送SP ～出演アーティストインタビュー＆会場レポート～」を、11月8日（土）10時30分から9日（日）20時00分まで約33時間にわたり放送します。

「LUNATIC FEST.（ルナティック・フェス）」は、ロックバンド LUNA SEA（ルナシー） が主催するロック・フェスティバルで、2025年は、2015年・2018年に続く3回目の開催となり、初開催から10年の節目を迎えます。 「LUNATIC FEST.」は、LUNA SEAが自らの手で「ジャンルや世代を超えて最高のロックを一堂に集める」というコンセプトのもとに立ち上げたイベントで、今回は主催のLUNA SEAをはじめ、BRAHMAN、BUCK-TICK、DIR EN GREY、GODLAND、黒夢、lynch.、MUCC、MY FIRST STORY、NEMOPHILA、Novelbright、凛として時雨、ROTTENGRAFFTY、SIAMSOPHIA、シド、T.M.Revolution、THE YELLOW MONKEY、UVERworld、9mm Parabellum Bulleの全19組のアーティストが、2日間にわたり集結します。

今回の特別番組では、フェス会場のバックステージから、出演アーティストのライブ出演直前・直後のインタビューのほか、LUNA SEAのRYUICHIのものまねなどで知られるタレントのたむたむが担当する物販・フードエリアのレポートや、来場者インタビューなどを通じて、“現場の熱気”を余すことなくお届けします。また、1日目の生放送終了後には、リピート放送を実施し、現地来場者はライブの余韻を、会場に来られない方はオンラインでフェスの興奮をお楽しみいただけます。

┃番組概要

■番組名： LUNATIC FEST. 2025×ニコ生33時間生放送SP～出演アーティストインタビュー＆会場レポート～

■配信日時：2025年11月8日（土）10 時30分～11月9日（日）20時00分

■アーカイブ配信期間：2025年12月7日(日)23時59分まで (予定)

■視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349011581

■出演者：「LUNATIC FEST. 2025」出演アーティスト

■MC：奥浜レイラ、篠原光

■現場レポーター：たむたむ

■主催・協力 ：LUNATIC FEST. 2025 実行委員会

※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。

※フェス本編のライブ配信はございません。

※フェス出演アーティストでもニコ生特別番組に登場しない場合がございます。

※一部視聴パートはニコニコプレミアム会員限定となります。

▲（左から）奥浜レイラ、篠原光、たむたむ

┃イベント概要

■イベント名：LUNATIC FEST. 2025

■開催日：2025年11月8日（土）・9日（日）

■会場：幕張メッセ（展示ホール9～11）

■出演：＜DAY1＞

LUNA SEA

BRAHMAN、DIR EN GREY、GODLAND、lynch.、MY FIRST STORY

Novelbright、SIAMSOPHIA、シド、T.M.Revolution

＜DAY2＞

LUNA SEA

BUCK∞TICK、黒夢、MUCC、NEMOPHILA、凛として時雨、ROTTENGRAFFTY

UVERworld、THE YELLOW MONKEY、9mm Parabellum Bullet

※A→Z / 1→9

■LUNATIC FEST. 2025特設サイト：https://lunaticfest2025.com