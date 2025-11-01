西山智樹・前田大輔 ×Tearal「うるちゅる！うる推しキャンペーン」11月1日よりレシート応募とSNSキャンペーンを同時開催！撮り下ろし動画や、抽選で100名様に限定ポストカードをプレゼント

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（大阪市中央区）が展開するティアーズアイケアブランド【Tearal（ティアラル）】は、西山智樹さん・前田大輔さんとのコラボレーション企画として「うるちゅる！うる推しキャンペーン」を2025年11月1日(土)より開始します。

キャンペーンサイト： https://i-ne.campaigns.jp/lp/tearal

実施内容

1. レシート応募キャンペーン

レシート対象期間：2025年11月1日(土)～2026年1月31日(土)

応募方法

・全国のドラッグストア、バラエティショップ、総合スーパー等で、Tearal対象商品を購入し、キャンペーン特設サイトより、対象レシートのアップロードと個人情報の入力で応募完了。

※パッケージが異なる場合でも、商品が同内容物の場合は、同一商品とみなし、応募は１回のカウントとなります。

例）モイスチャーリッチセラムとモイスチャーリッチセラム（推しの子コラボ）は同一商品とみなし、応募は1回のカウントとなります。

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

※応募方法詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

１.【対象商品購入者全員プレゼント】

商品ごとに異なる西山智樹さん・前田大輔さんが出演する撮り下ろし限定動画が見られる

例）リッチセラム購入ならA動画プレゼント／クリアセラム購入ならB動画

２.【対象商品購入者の中から抽選100名様】

西山智樹さん・前田大輔さんオリジナルポストカード（3種）＋Tearal公式ミニチャームをプレゼント

2．Wキャンペーン

Tearal公式Xにて開催するSNSキャンペーンに参加し応募いただいた方の中から抽選で10名様にサイン入りチェキをプレゼント

応募方法

Tearal公式SNSアカウントをフォロー＆該当投稿をリポスト

＜西山智樹さん・前田大輔さんプロフィール＞

2人は、2024年に放送された男性アイドルグループtimelesz（旧名・Sexy Zone）の追加メンバーを決定するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』に出演。圧倒的なパフォーマンス力とビジュアルで視聴者の注目を集めた2人は、番組終了後、ダンスの仕事を共にする中で、互いの目標や価値観に共感し、意気投合。西山さんの「信頼できる心強い仲間とグループをやりたい」という強い思いから、前田さんに声をかけ今日に至る。

キャンペーン対象商品ラインナップ

■モイスチャーリッチセラム：涙に近い成分で”うるちゅる瞳”へ

【第3類医薬品】

・ティアラル モイスチャーリッチセラム

・ティアラル モイスチャーリッチセラム（推しの子コラボ）

■モイスチャークリアセラム：充血ケアでクリアな白目に‟うるちゅる瞳”へ

【第2類医薬品】

・ティアラル モイスチャークリアセラム

・ティアラル モイスチャークリアセラム（推しの子コラボ）

■モイスチャーリフレッシュセラム：爽快感で目がシャキっとすっきり‟うるちゅる瞳”へ

【第2類医薬品】

・ティアラル モイスチャーリフレッシュセラム

・ティアラル モイスチャーリフレッシュセラム（推しの子コラボ）

商品特長・概要

■モイスチャーリッチセラム

涙に含まれる7つのミネラルイオン配合でうるおいが長続き

ナトリウム・カリウム・マグネシウム等のミネラルイオンをバランス良く配合し人の涙に近づけた処方で、お子様にも使える低刺激設計です。まるで涙を点眼しているような使用感で、乾いた瞳にうるおいを与えます。

価格：1,320円（税込） 容量：13mL 分類：第3類医薬品（人工涙液）

効果・効能：目の疲れ、涙液の補助（目のかわき）、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

※カラーコンタクトレンズを含む全てのコンタクトレンズあるいは裸眼に点眼可能です。

■モイスチャークリアセラム

ビタミンを含む8種の有効成分を配合

ピント調節筋に働きかけるビタミン*1や新陳代謝を促すビタミン*2を配合。また、充血を抑え*3、角膜を包み込んで保護 *4する成分も配合しています。赤い色はビタミン由来の着色です。

価格：1,320円（税込） 容量：13mL 分類：第2類医薬品

効果・効能：

目の疲れ、 結膜充血、 眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、 紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、 眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、 目のかすみ（目やにの多いときなど）

※裸眼時と、ハードコンタクトレンズ装着時に使用できます。

*1 シアノコバラミン（ビタミンB12） *2 ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）、パンテノール（ビタミンB5）

*3 塩酸テトラヒドロゾリン *4 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

■モイスチャーリフレッシュセラム

目の疲れをケアする8種の有効成分を配合、最高レベル*1の爽快感

ピント調整筋をほぐす成分 *2や、目の代謝促進・栄養補給をする成分*3、炎症を抑える成分を配合 *4しています。

価格：1,320円（税込） 容量：13mL 分類：第2類医薬品

効果・効能：

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、 目のかすみ（目やにの多いときなど）

※裸眼時と、ハードコンタクトレンズ装着時に使用できます。

*1 当社目薬中 *2 ネオスチグミンメチル硫酸塩

*3 ピリドキシン塩酸塩、タウリン、L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム

*4 イプシロン-アミノカプロン酸、グリチルリチン酸二カリウム

発売日/流通

店頭：全国のドラッグストア、バラエティショップ、ドン・キホーテ、総合スーパー（一部店舗を除く）

オンライン：Amazon（本キャンペーンは対象外）

https://tearal.jp/shoplists/

Tearal

うるちゅる目薬で愛され瞳へ

ティアーズアイケアブランド 「Tearal」

Instagram：https://www.instagram.com/tearal.official/

X： https://x.com/Tearal_official