「Bitfan」にて、“釣りガール”としてSNSで話題の川越すずのオフィシャルファンクラブをオープン！
クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年11月1日（土）に川越すずのオフィシャルファンクラブ（URL：https://suzukawagoe.bitfan.id/(https://suzukawagoe.bitfan.id/)）をオープンしました。
川越すず（かわごえすず／通称・おすず）は、バス釣りとダンス、二つのフィールドで活動中のアングラー兼ダンサーです。両親の影響で2歳から釣りを始め、現在は関東リザーバーを中心に活動。ビッグベイトを駆使した釣りスタイルで存在感を放っています。
近年はシーバスやジギングなどソルトウォーターにも挑戦し、釣りの幅を広げています。
釣りビジョンや「Fishing Train」などのメディア出演も多数。YouTube「おすずの部屋」やSNSを通じて、釣りのリアルな魅力と自身の感性を発信し続ける”ガチ系釣りガール”です。
今回オープンしたのは、川越すずのオフィシャルサイトおよびファンクラブです。ファンクラブでは、BLOG/RADIOなどのデジタルコンテンツをはじめ、LIVESTREAMING/GROUP CHATなどのリアルタイム型コンテンツも展開予定。ここでしかお楽しみいただけない会員特典が盛りだくさんです。
サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。
【サイト詳細】
■サイト名
おすずの釣り部屋
■URL
https://suzukawagoe.bitfan.id/
■会費
月額：550円（税込）
※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。
■無料コンテンツ
NEWS／PROFILE
■ファンクラブコンテンツ
RADIO／BLOG／LIVESTREAMING／GROUP CHAT
【株式会社SKIYAKI 会社概要】
社名：株式会社SKIYAKI
所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F
代表者：代表取締役 小久保 知洋
資本金：31百万円
事業内容：プラットフォーム事業
URL：https://skiyaki.com/
SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。
【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】
「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。
Bitfan：https://bitfan.id/
ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub
ストア機能：https://bitfan.id/service/store
チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket
ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live
スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch
ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk