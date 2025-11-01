「Bitfan」にて、“釣りガール”としてSNSで話題の川越すずのオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年11月1日（土）に川越すずのオフィシャルファンクラブ（URL：https://suzukawagoe.bitfan.id/(https://suzukawagoe.bitfan.id/)）をオープンしました。

川越すず（かわごえすず／通称・おすず）は、バス釣りとダンス、二つのフィールドで活動中のアングラー兼ダンサーです。両親の影響で2歳から釣りを始め、現在は関東リザーバーを中心に活動。ビッグベイトを駆使した釣りスタイルで存在感を放っています。

近年はシーバスやジギングなどソルトウォーターにも挑戦し、釣りの幅を広げています。

釣りビジョンや「Fishing Train」などのメディア出演も多数。YouTube「おすずの部屋」やSNSを通じて、釣りのリアルな魅力と自身の感性を発信し続ける”ガチ系釣りガール”です。

今回オープンしたのは、川越すずのオフィシャルサイトおよびファンクラブです。ファンクラブでは、BLOG/RADIOなどのデジタルコンテンツをはじめ、LIVESTREAMING/GROUP CHATなどのリアルタイム型コンテンツも展開予定。ここでしかお楽しみいただけない会員特典が盛りだくさんです。

サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

おすずの釣り部屋

■URL

https://suzukawagoe.bitfan.id/

■会費

月額：550円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■無料コンテンツ

NEWS／PROFILE

■ファンクラブコンテンツ

RADIO／BLOG／LIVESTREAMING／GROUP CHAT

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk