「Bitfan」にて、ゴルフタレント・モデルとして活躍中の阿部桃子のオフィシャルファンクラブをオープン！

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年11月1日（土）に阿部桃子のオフィシャルファンクラブ（URL：https://momoko-abe.bitfan.id/(https://momoko-abe.bitfan.id/)）をオープンしました。

阿部桃子（あべ ももこ）は、1994年生まれ、千葉県出身のゴルフタレント・モデルです。プロゴルファーである母の影響を受け、6歳からゴルフを始めました。2017年には「ミス・ユニバース・ジャパン2017」で日本代表（グランプリ）に選出され、世界大会にも出場しています。

現在は、プロゴルファーを目指しながら、メディア出演やSNSを通じて“ゴルフを楽しむ女性”としてのライフスタイルを発信しています。

今回オープンしたのは、阿部桃子のオフィシャルファンクラブです。ゴルフをメインコンテンツとし、初心者から経験者まで幅広くお楽しみいただける内容となっております。今後は、阿部桃子と一緒にゴルフを楽しめるラウンドイベントや練習会などの企画も実施予定です。

サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

Momoko Abe OFFICIAL FANCLUB「Momoko Golf Club」

■URL

https://momoko-abe.bitfan.id/

■会費

ビジターコース

WEB：600円（税込）

アプリ：840円（税込）

メンバーコース

WEB：2,200円（税込）

アプリ：3,300円（税込）

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」「Apple／Google決済」 をご利用いただけます。

※決済方法に関わらず、提供コンテンツは一律となります。

■無料コンテンツ

ニュース・プロフィール

■ファンクラブコンテンツ

ビジターコース：ブログ・グループチャットのみ

メンバーコース：ブログ・グループチャット・イベント・ライブ配信・バースデーメール

