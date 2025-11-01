「Bitfan」にて、小片リサのオフィシャルファンクラブをオープン！
クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年11月1日（土）に、オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」にて、小片リサのオフィシャルファンクラブ「arium」（URL：https://risaogata.bitfan.id/(https://risaogata.bitfan.id/) ）を公開しました。
小片リサ（おがた りさ）は、2015年から2020年のグループ活動を経て、2021年からソロ活動を開始、2024年6月には1stアルバム『montage』をリリースするなど、精力的に活動しています。2025年、「LIVE “the starry city”」（有楽町 IʼM A SHOW／大阪・東京建物Brillia HALL 箕面小ホール）、ソールドアウト。
そして、2026年4月4日（土）・5日（日）には、2daysライブ「LIVE “echo in words” / “faith in words”」の開催が決定。ソロアーティストとしてさらなる高みを目指す彼女の活動に期待が集まっています。
この度オープンしたのは、小片リサのオフィシャルファンクラブです。当ファンクラブではここでしか見られない記事、写真、映像や、ライブのチケット先行予約など、会員の皆様にお楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意しています。
当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。
【オフィシャルファンクラブ詳細】
■オフィシャルファンクラブ名
arium（アリウム）｜小片リサ Official Fanclub
■URL
https://risaogata.bitfan.id/
■会費
一般会員：月額700円（税込）
プレミアム会員：月額1,300円（税込）
※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。
■オフィシャルファンクラブ内コンテンツ
・Diary（文章コンテンツ）
・Gallery（写真コンテンツ）
・Theater（映像コンテンツ）
・Library（記事コンテンツ）
・配信ライブ
・チケット先行
・会員限定ファンイベント
・会員限定グッズの販売
【株式会社SKIYAKI 会社概要】
社名：株式会社SKIYAKI
所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F
代表者：代表取締役 小久保 知洋
資本金：31百万円
事業内容：プラットフォーム事業
URL：https://skiyaki.com/
SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。
【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】
「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的で優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。
URL：https://bitfan.id/