声優・歌手 安野希世乃のオフィシャルファンクラブをリニューアルオープン！

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年11月1日（土）に、安野希世乃のオフィシャルファンクラブ「安野希世乃 OFFICIAL FANCLUB『安野家。』」をリニューアルオープンしました。

安野希世乃は宮城県出身の声優です。「冴えない彼女の育てかた」（加藤恵役）「アイドルマスター シンデレラガールズ」（木村夏樹役）「スター☆トゥインクルプリキュア」（天宮えれな／キュアソレイユ役）など様々な作品で中心的なキャラクターを担当しており、「マクロス」シリーズの最新作「マクロスΔ」では戦術音楽ユニット「ワルキューレ」のリーダーであるカナメ・バッカニア役として大活躍を見せます。その歌唱力を活かしたアーティストとしての評価も高く、ワルキューレの1stアルバム「Walkure Attack!」は、日本ゴールドディスク大賞“アニメーション・アルバム・オブ・ザ・イヤー”を獲得しているほか、2017年にはソロアーティストとしてのデビューも果たしました。2025年11月19日（水）には5thシングル「アルゴリズム」をリリースします。新作を引っ提げて12月からは「安野希世乃 5th LIVEツアー2025 ～僕らの、雨が、やむまで。～」も開催予定となっており、今後のさらなる活躍が期待されます。

今回リニューアルオープンしたのは安野希世乃のオフィシャルファンクラブです。

ライブチケット先行はもちろんのこと、これまで実施をしてきたデジタル会報や撮りおろしのカレンダーはもちろん、オフショットギャラリー、家長（本人）ブログに加えてスタッフブログ、ラジオ、グループチャットなど、ファンクラブ会員だけが楽しめるコンテンツを多数ご用意しました。

詳細は下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■オフィシャルファンクラブ名

安野希世乃 OFFICIAL FANCLUB「安野家。」

■URL

https://yasunoke.jp

■会費

年額プラン：5,500円（税込）＋事務手数料300円（税込）

ご利用いただける決済手段：クレジットカード／コンビニ払い

月額プラン：550円（税込）

ご利用いただける決済手段：クレジットカード／docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス

■ファンクラブコンテンツ

家長（本人）ブログ、スタッフブログ、フォト、ムービー、ラジオ、デジタル会報、チケット、プレゼント、グループチャット、デジタル会員証、バースデーメール

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。