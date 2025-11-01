豪華 29 作家によるお祝いイラスト＆漫画に、記念企画も！ 白泉社の BL 誌「花丸漫画」vol.100、11 月 1 日（土）一部電子書店で先行配信スタート！！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、電子雑誌『花丸漫画』

vol.100 を 11 月 1 日（土）に一部電子書店にて先行配信。100 号の配信を記念し、白泉社の公式ショップでの記念グッズ販売や、Gratteコラボ、ローソンプリントなどお祝い企画も盛りだくさん！

【電子 BL 誌『花丸漫画』】 https://hanamaru.jp/manga/

先行配信書店：白泉社 e-net!、マンガ Park、コミックシーモア、Renta!、ebookjapan

豪華６作家による集合表紙＆トリプル新連載スタート！！

記念すべき 100 号は、赤いシラフ・暮田マキネ・玉川しぇんな・鉢野うら・本間アキラ・三ツ矢凡人による、パーティー衣装に身を包んだカップルたちの描きおろし集合表紙！

「Odds and Ends オッズ・アンド・エンズ」（暮田マキネ） (C)暮田マキネ／白泉社■BL アワード 2025《ディープ部門》にもノミネートされた暮田マキネの大人気シリーズ 「Odds and Ends オッズ・アンド・エンズ」新章が開幕！

勤勉で献身的な性格に付け入られやすい第肆寮「玄冥」のＦＭ（フロアマスター）である藤代は、今日も 脱走の常習犯・石蕗探しに勤しんでいたが――。

「兄弟失格」（りんごの実） (C)りんごの実／白泉社■重版続々、話題沸騰中の禁断の兄弟 BL りんごの実「兄弟失格」続編連載スタート！

弟・ヒロには二度と会わないと決め、祖母の家に身を寄せることにしたキハチ。ある日、小さい女の子をつれた女性が訪ねて来て…？

「ひきこもりリーズン」（ケビン小峰） (C)ケビン小峰／白泉社■おおらかリーマン×限界ひきこもりクリエイターのドキドキラブコメ新連載 ケビン小峰「ひきこもりリーズン」

訳あって外界との接触を極限まで避けながら暮らす大人気キャラクターデザイナーの Kuni だが…？ ケビン小峰の電子コミックス「不本意お盛りボーイ」１.＆２.巻も配信中！

豪華 29 作家による、100 号お祝いイラスト＆漫画特集も！

合計 100 ページの超豪華★特別企画！

「花丸漫画 100 号記念 お祝いイラスト＆漫画」も vol.100 の巻末に収録！

【執筆陣】 赤いシラフ、石田アズ、羽毛、門沢実和、喜多尚江、ケビン小峰、末広マチ（原作：樋口美沙緒）、ジョゼ、立野真琴、とき、奈村薫、成瀬なゆ、仁乃、はぎよし、鉢野うら、昼田やむ、麻酔、斑目ヒロ、三国ハヂメ、三ツ矢凡人、南十字明日菜（原作：樋口美沙緒）、都アヤメ、山本小鉄子、遊川あみこ、ユキノセ、佑羽栞、りんごの実、渡辺祥智

100 号記念グッズ販売に Gratteコラボ、ローソンプリント実施決定！

100 号の配信を記念して、お祝い企画も盛りだくさん！

■白泉社の公式オンラインショップ・白泉社漫画商店では、100 号記念グッズの販売が決定！

100 号表紙の描きおろしイラスト等を使用したアクリルスタンドや、過去の表紙イラスト等を使用したアクリルカードなど、豪華グッズが目白押し！ 2025 年 11 月 4 日（月）から販売開始予定！

【白泉社漫画商店】https://goods.hakusensha-shop.jp/mangashow-ten

■Gratte コラボも開催！

100 号表紙の描きおろしイラスト等を使用したグラッテがアニメイトの一部店舗にて実施！

開催期間：2025 年 11 月 1 日（土）～2025 年 12 月 28 日（日）

【花丸漫画 100 号記念 Gratte】 https://www.animate.co.jp/gratte/30818/

■ローソンプリント実施決定！！

ローソンのマルチコピー機サービス【ローソンプリント】に、100 号を記念したブロマイドが 2025 年 11 月 4 日（火）より登場予定！

【ローソンプリント】 https://lawson-print.com/products/categories/hanamaru100

■マンガ Park にて、合計 100 チャプター以上無料キャンペーンも！

白泉社運営の総合エンタメアプリ「マンガ Park」では、100 号の配信を記念し、花丸漫画作品 合計 100 チャプター以上無料キャンペーンも実施中！！

期間：2025 年 11 月 1 日（土）～28 日（金）

【マンガ Park】https://manga-park.com/app

★『花丸漫画 100 号記念特設サイト』では、おすすめ BL 診断も公開中！

https://hanamaru.jp/100/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

白泉社 花丸編集部

tel 03-3526-8070

mail: hanamaru_all@hakusensha.co.jp

公式Ｘ（旧 Twitter） @hanamaruweb2(https://mobile.x.com/hanamaruweb2/with_replies)