乃木坂46六期生、櫻坂46 四期生、日向坂46五期生によるライブ『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』の模様を「ABEMA PPV」にて生放送決定

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」（アベマペイパービュー）にて乃木坂46六期生、櫻坂46 四期生、日向坂46五期生によるライブ『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』の模様を生放送することを決定いたしました。また、本ライブのチケットを11月1日（土）12時より発売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」で生放送が決定した『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』は、乃木坂46六期生、櫻坂46 四期生、日向坂46五期生によるライブです。2025年、2月に乃木坂46・6期生、3月に日向坂46・5期生、4月に櫻坂46・4期生がそれぞれ活動を開始し、次世代を担う新メンバーたちが続々とデビューを果たしました。そして11月、彼女たちのライブ『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』が、東急歌舞伎町タワーにて開幕。本公演では、今年デビューを迎えた3グループの新メンバーが登場し、それぞれの個性と魅力を表現するステージを披露します。

本配信は、「ABEMA PPV」にて2025年11月1日（土）12時からチケットの販売（※1）を開始し、3,500円（税込）でチケットを購入し、視聴することができます（※2）。自分の色を見つけ、突きぬけていく彼女たちの新たな挑戦をぜひ「ABEMA」にてお楽しみください。

（※1）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途300円の手数料が生じます。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。

（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツは一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／乃木坂46『乃木坂46 六期生 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』生放送概要

▼出演者

乃木坂46 六期生

矢田萌華、瀬戸口心月、川端晃菜、海邉朱莉、長嶋凛桜、森平麗心、愛宕心響、大越ひなの、鈴木佑捺、小津玲奈、増田三莉音

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。休演情報は公式サイトの公演特設ページをご確認ください。

▼配信日時

１.2025年11月21日（金）18時30分開演（放送開始17時30分～）

２.2025年11月30日（日）18時開演 （放送開始17時～）

※１.の公演、２.の公演ともに各1回リピート配信がございます。

▼リピート配信

１.2025年12月2日（火）20時開演（放送開始19時～）

２.2025年12月9日（火）20時開演（放送開始19時～）

▼視聴料金

3,500円

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として300円がかかります

▼販売期間

１.2025年11月1日（土）12時～2025年12月2日（火）20時

２.2025年11月1日（土）12時～2025年12月9日（火）20時

▼放送URL

１.https://abema.tv/live-event/78670068-54dc-4fe8-9dcc-8ba3d14d1bf6

２.https://abema.tv/live-event/65df207f-35ca-477b-a9f2-682502bcdd2d

▼リピート配信URL

１.https://abema.tv/live-event/370c584b-cf2f-4775-9a0d-ea04865e17c1

２.https://abema.tv/live-event/8593f436-192b-4170-81d7-e79e77758208

■「ABEMA PPV」／櫻坂46 『櫻坂46四期生 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』生放送概要

▼出演者

櫻坂46四期生

松本和子、稲熊ひな、佐藤愛桜、中川智尋、目黒陽色、浅井恋乃未、山田桃実、勝又春、山川宇衣

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。休演情報は公式サイトの公演特設ページをご確認ください。

▼配信日時

１.2025年11月23日（日）18時開演（放送開始17時～）

２.2025年11月29日（土）18時開演 （放送開始17時～）

※１.の公演、２.の公演ともに各1回リピート配信がございます。

▼リピート配信

１.2025年12月8日（月）20時開演 （放送開始19時～）

２.2025年12月14日（日）20時開演 （放送開始19時～）

▼視聴料金

3,500円

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として300円がかかります

▼販売期間

１.2025年11月1日（土）12時～2025年12月8日（月）20時

２.2025年11月1日（土）12時～2025年12月14日（日）20時

▼放送URL

１.https://abema.tv/live-event/8b8b0dd3-9bee-42f9-9dba-c46f313462dc

２.https://abema.tv/live-event/7d75f847-ae2a-4874-8a5e-18abb612538f

▼リピート配信URL

１.https://abema.tv/live-event/bad30084-5503-42ab-8417-f8b5d2b66eb7

２.https://abema.tv/live-event/9e6a2e9d-b8e8-412a-afdf-bb59e850c4bd

■「ABEMA PPV」／日向坂46『日向坂46五期生 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』生放送概要

▼出演者

日向坂46 五期生

大田美月、大野愛実、片山紗希、蔵盛妃那乃、坂井新奈、佐藤優羽、下田衣珠季、高井俐香、鶴崎仁香、松尾 桜

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。休演情報は公式サイトの公演特設ページをご確認ください。

▼配信日時

１.2025年11月16日（日）18時開演（放送開始17時～）

２.2025年11月26日（水）18時30分開演 （放送開始17時30分～）

※１.の公演、２.の公演ともに各1回リピート配信がございます。

▼リピート配信

１.2025年12月1日（月）20時開演（放送開始19時～）

２.2025年12月11日（木）20時開演 （放送開始19時～）

▼視聴料金

3,500円

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として300円がかかります

▼販売期間

１.2025年11月1日（土）12時～2025年12月1日（月）20時

２.2025年11月1日（土）12時～2025年12月11日（木）20時

▼放送URL

１.https://abema.tv/live-event/a8e68418-8e64-4447-8e8d-d4e29aa14f8c

２.https://abema.tv/live-event/c4fc6ff6-95a8-4510-91be-fa7476fc4559

▼リピート配信URL

１.https://abema.tv/live-event/06ec1eb3-6c9e-4ea0-ae51-dabcd7b30968

２.https://abema.tv/live-event/3d6af7f2-e253-4adc-8af9-d980e498985f

※画像をご使用の際は、【(C)乃木坂46LLC】、【(C)Seed & Flower合同会社】のクレジット表記をお願いいたします。