【U-NEXT】11月の音楽ライブ配信ラインナップを発表！Superflyの全公演SOLD OUTライブや、郷ひろみの70歳イヤーを彩る全国ツアーを独占ライブ配信！

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年11月にライブ配信される音楽ライブコンテンツのラインナップを発表いたします。

＜U-NEXT 2025年11月 音楽ライブ配信 PICK UP＞

Superfly Hall Tour 2025 "Amazing Session"

自身初となるカバーアルバム「Amazing」をひっさげた全国ツアーより、ツアーファイナルとなる東京ガーデンシアター公演の模様を独占ライブ配信。Superflyの代表曲に加え、アルバムに収録された名曲カバーを多数披露。約10年ぶりとなるSuperflyのホールツアー、そしてチケット完売済みのプレミアライブは必見。

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010465

ライブ配信：11月6日（木）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～11月20日（木）23:59まで

配信公演：11月6日 東京ガーデンシアター 公演

Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！”

半世紀以上活躍を続け、さらに進化していくスター・郷ひろみ。今年5月よりスタートし、全36公演にも及んだ全国ツアー「Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！”」の模様を11月14日（金）に独占ライブ配信。さらに12月30日（火）～31日（水）には郷ひろみの70歳の誕生日当日に開催された日本武道館2DAYSコンサート「Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”」の模様を独占ライブ配信予定。

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010944

ライブ配信：11月14日（金）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～11月28日（金）23:59まで

視聴料：4,000円（税込）

販売期間：～11月28日（金） 21:00まで

配信公演：9月15日 千葉・市川市文化会館 大ホール 公演

2025年11月 ライブ配信ラインナップ

11月1日（土）

JAM Project「GET OVER -JAM PROJECT THE LIVE-」★

11月6日（木）

山内惠介「デビュー25周年記念 山内惠介コンサートツアー2025」★

「Superfly Hall Tour 2025 "Amazing Session"」★

11月8日（土）

矢沢永吉「EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」

11月12日（水）

富岡愛「TOMIOKA AI ASIA TOUR 2025 " 愛's CREAM "」★

11月14日（金）

郷ひろみ「Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！”」★

11月15日（土）

RIP SLYME TOUR 2025「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」

11月16日（日）

日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」11/16公演

11月21日（金）

乃木坂46 六期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」11/21公演

11月23日（日）

櫻坂46 四期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」11/23公演

11月26日（水）

日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」11/26公演

11月29日（土）

櫻坂46 四期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」11/29公演

11月30日（日）

乃木坂46 六期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」11/30公演

★＝U-NEXT独占

以上の公演をU-NEXTにてライブ配信いたします。ライブの詳しい情報は各詳細ページをご覧ください。今後もU-NEXTサービスサイト内や公式X（https://x.com/watch_UNEXT）などを通して音楽コンテンツの情報を随時発信いたします。

※2025年11月1日（土）時点での配信予定です

※ライブ配信一覧はこちら(https://video.unext.jp/live/browse/block/NORMAL?genre=music)

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)

U-NEXTとは

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年10月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。