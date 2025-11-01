THEE MICHELLE GUN ELEPHANT、メジャーデビュー前夜に制作された「マシュマロ・モンスター」4KアップコンバートMV公開！重量盤レコード購入者特典アナログ収納BOXの全貌も明らかに

日本コロムビア株式会社

THEE MICHELLE GUN ELEPHANTのデビュー30周年を記念して始動した『THEE 30TH』プロジェクトから『wonder style』が、180g重量盤アナログ、リマスター配信及び96kHz/24bitハイレゾ配信で本日復刻リリースされた。

『wonder style』は、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTがメジャーデビュー前の1995年10月21日にリリースした５曲入りのミニアルバム。

公式YouTubeチャンネルでは、今回のリリースを記念し『wonder style』に収録されている「マシュマロ・モンスター」のミュージックビデオが新たに4Kアップコンバート版として公開された。

ミュージックビデオでは、翌96年に「世界の終わり」でメジャーデビューを果たし破竹の勢いで日本のロックシーンを駆け抜けたメンバーの若かりし日の姿、『wonder style』のアートワークの貴重な撮影シーン等を垣間見ることができる。

また、THEE 30TH重量盤アナログ作品9タイトルを対象にした購入者応募特典の「アナログ収納BOX」のデザイン詳細が明らかになった。

これまでに特設サイトで公開されていた表面のTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTデザインに加え、新たにBOX背面及び裏面のデザインを公開。

BOX背面にはTMGEスカルマーク、裏面にはオリジナルアルバム9タイトルのジャケットが配置される。

さらに、500セット限定でプレゼントされるBOXにはシリアルナンバーが刻印されることも明かされた。

非売品の購入者特典は、対象のTHEE 30THアナログ作品に封入されているシリアルコード3つで応募可能。「アナログ収納BOX」は500名、「アナログジャケット図柄ステッカーシート」は1,000名に抽選でプレゼント。11月30日まで、特設サイトに併設される応募ページからエントリーができる。

https://columbia.jp/thee30th/analogapply/

人気により品薄となっている対象作品もあるので、ファンはチェックをお早めに。

【4K upconvert Music Video】

「マシュマロ・モンスター（4K upconvert）」

https://youtu.be/-UlzDde0alc

【THEE 30THアナログ盤購入者特典情報】

THEE 30THから発売されるオリジナルアルバムのアナログ盤全9タイトルの中から3作品以上ご購入されたお客様に、抽選でオリジナル特典をプレゼント！

【アナログ盤購入者特典】

A賞：アナログ収納BOX 500名様

＊シリアルナンバーは製造の都合上501番以降の打刻もございます。

B賞：9タイトルのアナログジャケット図柄ステッカーシート 1,000名様

◎応募サイト： https://columbia.jp/thee30th/analogapply/

◎応募締切：2025年11月30日(日) 23:59

◎対象作品（180g重量盤 9タイトル）：「cult grass stars」「is this High Time?」「Chicken Zombies」「GEAR BLUES」「CASANOVA SNAKE」「Rodeo Tandem Beat Specter」「SABRINA HEAVEN」「SABRINA NO HEAVEN」「wonder style」

＊ご応募にはアナログ盤に封入されているステッカーの裏面に記載の8桁のシリアルコードが必要となります。

＊シリアルコード３つに対して賞品１種にご応募いただけます。

＊一度ご使用されたシリアルコードは、二度目のご応募には無効となります。

＊紛失、盗難等によるシリアルコードの再発行はいたしません。

＊当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

【THEE 30THアナログ盤購入者特典 対象作品】

[New Release]

■「wonder style」

2025年11月1日

LP1枚組 180g重量盤

COJA-9539 \3,850(税込)

https://lit.link/wonderstyle

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/wonderstyle

[Released]

■「cult grass stars」

2025年3月1日 Release

・LP2枚組 180g重量盤

COJA-9528～9 \6,050(税込)

https://lit.link/cultgrassstars

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/cultgrassstars

■「is this High Time?」

2025年4月1日 Release

LP1枚組 180g重量盤

COJA-9530 \4,950(税込)

https://lit.link/isthishightime

「High Time」

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/hightime

■「Chicken Zombies」

2025年6月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9531～2 \6,050(税込)

https://lit.link/chickenzombies

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/chickenzombies

■「GEAR BLUES」

2025年7月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9533～4 \6,050(税込)

https://lit.link/gearblues

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/gearblues

■「CASANOVA SNAKE」

2025年8月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9535～6 \6,050(税込)

https://lit.link/casanovasnake

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/casanovasnake

■「Rodeo Tandem Beat Specter」

2025年9月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9537～8 \6,050(税込)

https://lit.link/rtbs

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/rtbs_tmge

■『SABRINA HEAVEN』

2025年10月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

UMJK-9154/5 \6,050

https://tmge.lnk.to/sabrina_heaven_lp

リマスター及びハイレゾ配信

https://tmge.lnk.to/sabrina_heaven_remastered

■『SABRINA NO HEAVEN』

2025年10月1日 Release

LP１枚組 180g重量盤

UMJK-9156 \4,400

https://tmge.lnk.to/sabrina_no_heaven_lp

リマスター及びハイレゾ配信

https://tmge.lnk.to/sabrina_no_heaven_remastered

【特典 対象外作品】

■「THEE LIVE」

2025年2月1日 Release

Blu-ray全6枚組 初回生産限定

COXA-1370～75

\29,800(税込)

https://lit.link/theelive

■「THEE GREATEST HITS」

2025年2月1日 Digital Release

※2009年CDリリースのオールタイムベストを今回初デジタル配信

（リマスター及びハイレゾ配信ではありません）

https://tmge.lnk.to/thee_greatest_hits

■『BURNING MOTORS GO LAST HEAVEN』

2025年10月11日 Release

【完全限定生産BOX】 Blu-ray＋LP4枚組 180g重量盤

仕様：豪華ボックス仕様、プレイパス封入（音源のみ）、TMGEスリップマット入り

UMXK-9044

\23,100(税込)

【通常盤】 Blu-ray

UMXK-1127

\6,600(税込)

https://tmge.lnk.to/bmglh_bd

【THEE MICHELLE GUN ELEPHANT プロフィール】

メンバーは チバユウスケ（Vo.）、アベフトシ（G.）、ウエノコウジ（B.）クハラカズユキ（Dr.）

1991年結成。1996年にシングル「世界の終わり」でメジャー・デビュー。

シングル16枚、オリジナルアルバム8枚をリリースして2003年10月11日幕張メッセでのライブを最後に解散。