THEE MICHELLE GUN ELEPHANT、メジャーデビュー前夜に制作された「マシュマロ・モンスター」4KアップコンバートMV公開！重量盤レコード購入者特典アナログ収納BOXの全貌も明らかに

写真拡大 (全7枚)

日本コロムビア株式会社


THEE MICHELLE GUN ELEPHANTのデビュー30周年を記念して始動した『THEE 30TH』プロジェクトから『wonder style』が、180g重量盤アナログ、リマスター配信及び96kHz/24bitハイレゾ配信で本日復刻リリースされた。



『wonder style』は、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTがメジャーデビュー前の1995年10月21日にリリースした５曲入りのミニアルバム。


公式YouTubeチャンネルでは、今回のリリースを記念し『wonder style』に収録されている「マシュマロ・モンスター」のミュージックビデオが新たに4Kアップコンバート版として公開された。


ミュージックビデオでは、翌96年に「世界の終わり」でメジャーデビューを果たし破竹の勢いで日本のロックシーンを駆け抜けたメンバーの若かりし日の姿、『wonder style』のアートワークの貴重な撮影シーン等を垣間見ることができる。



また、THEE 30TH重量盤アナログ作品9タイトルを対象にした購入者応募特典の「アナログ収納BOX」のデザイン詳細が明らかになった。



これまでに特設サイトで公開されていた表面のTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTデザインに加え、新たにBOX背面及び裏面のデザインを公開。



BOX背面にはTMGEスカルマーク、裏面にはオリジナルアルバム9タイトルのジャケットが配置される。


さらに、500セット限定でプレゼントされるBOXにはシリアルナンバーが刻印されることも明かされた。



非売品の購入者特典は、対象のTHEE 30THアナログ作品に封入されているシリアルコード3つで応募可能。「アナログ収納BOX」は500名、「アナログジャケット図柄ステッカーシート」は1,000名に抽選でプレゼント。11月30日まで、特設サイトに併設される応募ページからエントリーができる。


https://columbia.jp/thee30th/analogapply/



人気により品薄となっている対象作品もあるので、ファンはチェックをお早めに。



【THEE MICHELLE GUN ELEPHANT リンク】


「THEE 30TH」オフィシャルサイト： https://www.THEE30TH.com


「THEE 30TH」SNSアカウント


X： ＠THEE_30TH


Instagram： ＠thee_30th


Facebook： THEE MICHELLE GUN ELEPHANT


TikTok： @tmge_official


「THEE MICHELLE GUN ELEPHANT」配信リンク： https://lnk.to/TMGE



【4K upconvert Music Video】


「マシュマロ・モンスター（4K upconvert）」


https://youtu.be/-UlzDde0alc



【THEE 30THアナログ盤購入者特典情報】


THEE 30THから発売されるオリジナルアルバムのアナログ盤全9タイトルの中から3作品以上ご購入されたお客様に、抽選でオリジナル特典をプレゼント！


【アナログ盤購入者特典】


A賞：アナログ収納BOX　500名様





＊シリアルナンバーは製造の都合上501番以降の打刻もございます。



B賞：9タイトルのアナログジャケット図柄ステッカーシート　1,000名様




◎応募サイト： https://columbia.jp/thee30th/analogapply/


◎応募締切：2025年11月30日(日) 23:59　


◎対象作品（180g重量盤 9タイトル）：「cult grass stars」「is this High Time?」「Chicken Zombies」「GEAR BLUES」「CASANOVA SNAKE」「Rodeo Tandem Beat Specter」「SABRINA HEAVEN」「SABRINA NO HEAVEN」「wonder style」



＊ご応募にはアナログ盤に封入されているステッカーの裏面に記載の8桁のシリアルコードが必要となります。


＊シリアルコード３つに対して賞品１種にご応募いただけます。


＊一度ご使用されたシリアルコードは、二度目のご応募には無効となります。


＊紛失、盗難等によるシリアルコードの再発行はいたしません。


＊当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。



【お問合せ】


日本コロムビア お客様相談センター


03-5962-6990 (10:00～13:00 / 14:00～17:00(土・日曜日、祝日を除く))



【THEE 30THアナログ盤購入者特典　対象作品】


[New Release]


■「wonder style」


2025年11月1日


LP1枚組　180g重量盤







COJA-9539 \3,850(税込)


https://lit.link/wonderstyle


リマスター及びハイレゾ配信







https://lnk.to/wonderstyle



[Released]


■「cult grass stars」


2025年3月1日 Release


・LP2枚組　180g重量盤


COJA-9528～9 \6,050(税込)


https://lit.link/cultgrassstars


リマスター及びハイレゾ配信


https://lnk.to/cultgrassstars



■「is this High Time?」


2025年4月1日 Release


LP1枚組　180g重量盤


COJA-9530　\4,950(税込)


https://lit.link/isthishightime


「High Time」


リマスター及びハイレゾ配信


https://lnk.to/hightime



■「Chicken Zombies」


2025年6月1日 Release


LP2枚組　180g重量盤


COJA-9531～2 \6,050(税込)


https://lit.link/chickenzombies


リマスター及びハイレゾ配信


https://lnk.to/chickenzombies



■「GEAR BLUES」


2025年7月1日 Release


LP2枚組　180g重量盤


COJA-9533～4　\6,050(税込)


https://lit.link/gearblues


リマスター及びハイレゾ配信


https://lnk.to/gearblues



■「CASANOVA SNAKE」


2025年8月1日 Release


LP2枚組　180g重量盤


COJA-9535～6 \6,050(税込)


https://lit.link/casanovasnake


リマスター及びハイレゾ配信


https://lnk.to/casanovasnake



■「Rodeo Tandem Beat Specter」


2025年9月1日 Release


LP2枚組　180g重量盤


COJA-9537～8　\6,050(税込)　


https://lit.link/rtbs


リマスター及びハイレゾ配信


https://lnk.to/rtbs_tmge



■『SABRINA HEAVEN』


2025年10月1日 Release


LP2枚組　180g重量盤


UMJK-9154/5　\6,050


https://tmge.lnk.to/sabrina_heaven_lp


リマスター及びハイレゾ配信　　


https://tmge.lnk.to/sabrina_heaven_remastered



■『SABRINA NO HEAVEN』


2025年10月1日 Release


LP１枚組　180g重量盤


UMJK-9156　\4,400


https://tmge.lnk.to/sabrina_no_heaven_lp


リマスター及びハイレゾ配信


https://tmge.lnk.to/sabrina_no_heaven_remastered



【特典　対象外作品】


■「THEE LIVE」


2025年2月1日 Release


Blu-ray全6枚組 初回生産限定


COXA-1370～75


\29,800(税込)


https://lit.link/theelive



■「THEE GREATEST HITS」


2025年2月1日 Digital Release


※2009年CDリリースのオールタイムベストを今回初デジタル配信


（リマスター及びハイレゾ配信ではありません）


https://tmge.lnk.to/thee_greatest_hits



■『BURNING MOTORS GO LAST HEAVEN』


2025年10月11日 Release


【完全限定生産BOX】 Blu-ray＋LP4枚組 180g重量盤


仕様：豪華ボックス仕様、プレイパス封入（音源のみ）、TMGEスリップマット入り


UMXK-9044


\23,100(税込)


【通常盤】 Blu-ray


UMXK-1127


\6,600(税込)


https://tmge.lnk.to/bmglh_bd



【THEE MICHELLE GUN ELEPHANT プロフィール】







メンバーは チバユウスケ（Vo.）、アベフトシ（G.）、ウエノコウジ（B.）クハラカズユキ（Dr.）


1991年結成。1996年にシングル「世界の終わり」でメジャー・デビュー。


シングル16枚、オリジナルアルバム8枚をリリースして2003年10月11日幕張メッセでのライブを最後に解散。