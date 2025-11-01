THEE MICHELLE GUN ELEPHANT、メジャーデビュー前夜に制作された「マシュマロ・モンスター」4KアップコンバートMV公開！重量盤レコード購入者特典アナログ収納BOXの全貌も明らかに
THEE MICHELLE GUN ELEPHANTのデビュー30周年を記念して始動した『THEE 30TH』プロジェクトから『wonder style』が、180g重量盤アナログ、リマスター配信及び96kHz/24bitハイレゾ配信で本日復刻リリースされた。
『wonder style』は、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTがメジャーデビュー前の1995年10月21日にリリースした５曲入りのミニアルバム。
公式YouTubeチャンネルでは、今回のリリースを記念し『wonder style』に収録されている「マシュマロ・モンスター」のミュージックビデオが新たに4Kアップコンバート版として公開された。
ミュージックビデオでは、翌96年に「世界の終わり」でメジャーデビューを果たし破竹の勢いで日本のロックシーンを駆け抜けたメンバーの若かりし日の姿、『wonder style』のアートワークの貴重な撮影シーン等を垣間見ることができる。
また、THEE 30TH重量盤アナログ作品9タイトルを対象にした購入者応募特典の「アナログ収納BOX」のデザイン詳細が明らかになった。
これまでに特設サイトで公開されていた表面のTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTデザインに加え、新たにBOX背面及び裏面のデザインを公開。
BOX背面にはTMGEスカルマーク、裏面にはオリジナルアルバム9タイトルのジャケットが配置される。
さらに、500セット限定でプレゼントされるBOXにはシリアルナンバーが刻印されることも明かされた。
非売品の購入者特典は、対象のTHEE 30THアナログ作品に封入されているシリアルコード3つで応募可能。「アナログ収納BOX」は500名、「アナログジャケット図柄ステッカーシート」は1,000名に抽選でプレゼント。11月30日まで、特設サイトに併設される応募ページからエントリーができる。
https://columbia.jp/thee30th/analogapply/
人気により品薄となっている対象作品もあるので、ファンはチェックをお早めに。
【THEE MICHELLE GUN ELEPHANT リンク】
「THEE 30TH」オフィシャルサイト： https://www.THEE30TH.com
「THEE 30TH」SNSアカウント
X： ＠THEE_30TH
Instagram： ＠thee_30th
Facebook： THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
TikTok： @tmge_official
「THEE MICHELLE GUN ELEPHANT」配信リンク： https://lnk.to/TMGE
【4K upconvert Music Video】
「マシュマロ・モンスター（4K upconvert）」
https://youtu.be/-UlzDde0alc
【THEE 30THアナログ盤購入者特典情報】
THEE 30THから発売されるオリジナルアルバムのアナログ盤全9タイトルの中から3作品以上ご購入されたお客様に、抽選でオリジナル特典をプレゼント！
【アナログ盤購入者特典】
A賞：アナログ収納BOX 500名様
＊シリアルナンバーは製造の都合上501番以降の打刻もございます。
B賞：9タイトルのアナログジャケット図柄ステッカーシート 1,000名様
◎応募サイト： https://columbia.jp/thee30th/analogapply/
◎応募締切：2025年11月30日(日) 23:59
◎対象作品（180g重量盤 9タイトル）：「cult grass stars」「is this High Time?」「Chicken Zombies」「GEAR BLUES」「CASANOVA SNAKE」「Rodeo Tandem Beat Specter」「SABRINA HEAVEN」「SABRINA NO HEAVEN」「wonder style」
＊ご応募にはアナログ盤に封入されているステッカーの裏面に記載の8桁のシリアルコードが必要となります。
＊シリアルコード３つに対して賞品１種にご応募いただけます。
＊一度ご使用されたシリアルコードは、二度目のご応募には無効となります。
＊紛失、盗難等によるシリアルコードの再発行はいたしません。
＊当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
【お問合せ】
日本コロムビア お客様相談センター
03-5962-6990 (10:00～13:00 / 14:00～17:00(土・日曜日、祝日を除く))
【THEE 30THアナログ盤購入者特典 対象作品】
[New Release]
■「wonder style」
2025年11月1日
LP1枚組 180g重量盤
COJA-9539 \3,850(税込)
https://lit.link/wonderstyle
リマスター及びハイレゾ配信
https://lnk.to/wonderstyle
[Released]
■「cult grass stars」
2025年3月1日 Release
・LP2枚組 180g重量盤
COJA-9528～9 \6,050(税込)
https://lit.link/cultgrassstars
リマスター及びハイレゾ配信
https://lnk.to/cultgrassstars
■「is this High Time?」
2025年4月1日 Release
LP1枚組 180g重量盤
COJA-9530 \4,950(税込)
https://lit.link/isthishightime
「High Time」
リマスター及びハイレゾ配信
https://lnk.to/hightime
■「Chicken Zombies」
2025年6月1日 Release
LP2枚組 180g重量盤
COJA-9531～2 \6,050(税込)
https://lit.link/chickenzombies
リマスター及びハイレゾ配信
https://lnk.to/chickenzombies
■「GEAR BLUES」
2025年7月1日 Release
LP2枚組 180g重量盤
COJA-9533～4 \6,050(税込)
https://lit.link/gearblues
リマスター及びハイレゾ配信
https://lnk.to/gearblues
■「CASANOVA SNAKE」
2025年8月1日 Release
LP2枚組 180g重量盤
COJA-9535～6 \6,050(税込)
https://lit.link/casanovasnake
リマスター及びハイレゾ配信
https://lnk.to/casanovasnake
■「Rodeo Tandem Beat Specter」
2025年9月1日 Release
LP2枚組 180g重量盤
COJA-9537～8 \6,050(税込)
https://lit.link/rtbs
リマスター及びハイレゾ配信
https://lnk.to/rtbs_tmge
■『SABRINA HEAVEN』
2025年10月1日 Release
LP2枚組 180g重量盤
UMJK-9154/5 \6,050
https://tmge.lnk.to/sabrina_heaven_lp
リマスター及びハイレゾ配信
https://tmge.lnk.to/sabrina_heaven_remastered
■『SABRINA NO HEAVEN』
2025年10月1日 Release
LP１枚組 180g重量盤
UMJK-9156 \4,400
https://tmge.lnk.to/sabrina_no_heaven_lp
リマスター及びハイレゾ配信
https://tmge.lnk.to/sabrina_no_heaven_remastered
【特典 対象外作品】
■「THEE LIVE」
2025年2月1日 Release
Blu-ray全6枚組 初回生産限定
COXA-1370～75
\29,800(税込)
https://lit.link/theelive
■「THEE GREATEST HITS」
2025年2月1日 Digital Release
※2009年CDリリースのオールタイムベストを今回初デジタル配信
（リマスター及びハイレゾ配信ではありません）
https://tmge.lnk.to/thee_greatest_hits
■『BURNING MOTORS GO LAST HEAVEN』
2025年10月11日 Release
【完全限定生産BOX】 Blu-ray＋LP4枚組 180g重量盤
仕様：豪華ボックス仕様、プレイパス封入（音源のみ）、TMGEスリップマット入り
UMXK-9044
\23,100(税込)
【通常盤】 Blu-ray
UMXK-1127
\6,600(税込)
https://tmge.lnk.to/bmglh_bd
【THEE MICHELLE GUN ELEPHANT プロフィール】
メンバーは チバユウスケ（Vo.）、アベフトシ（G.）、ウエノコウジ（B.）クハラカズユキ（Dr.）
1991年結成。1996年にシングル「世界の終わり」でメジャー・デビュー。
シングル16枚、オリジナルアルバム8枚をリリースして2003年10月11日幕張メッセでのライブを最後に解散。