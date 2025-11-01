『にじさんじ』×「プロミル」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にてDyticaヘアオイルコラボ

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『にじさんじ』×ヘアケアブランド「Promille(プロミル)」のコラボレーションアイテムの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『にじさんじ』×「プロミル」のコラボレーションアイテムの受注を11/1 （土）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://pr.armabianca.com/nijisanji-promille/

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼Dytica ヘアオイル

『にじさんじ』所属のVTuber星導ショウさん、叢雲カゲツさん、小柳ロウさん、伊波ライさんによる「Dytica」それぞれのメンバーをイメージしたヘアオイルの登場です。

ヘアオイルの香りは、ライバーの皆さんにそれぞれお選びいただきました。

パッケージには実際にヘアオイルを使用している星導ショウさん、叢雲カゲツさん、小柳ロウさん、伊波ライさんのビジュアルを使用しております。

ヘアオイルとしてはもちろん、お部屋やデスクまわりなどに飾って、ライバーとの日常をお楽しみください。

▽星導ショウ

ボトルは星導ショウさんのオトモがひょっこり顔を覗かせているデザイン。

液体色も星導ショウさんのイメージカラーとなっております。

◆ヘアオイルノート：Fresh Floral Musk

洋梨のみずみずしくフルーティーな甘さとコットンフラワーのふんわりとした清潔感にムスクの優しいぬくもりが重なり、肌に溶け込むように穏やかな余韻を残してくれます。

柔らかな日差しの中、まどろむ時間を過ごす朝をイメージした香りです。

トップ：ペアー、コットンフラワー

ミドル：スズラン、ジャスミン、ローズ

ラスト：パチュリ、ムスク

▽予約購入特典

該当商品を1個ご注文ごとに、予約購入特典として「Dytica 星導ショウ ポストカード AMNIBUS、ARMA BIANCA限定特典」を付属いたします。

▽叢雲カゲツ

ボトルは叢雲カゲツさんのオトモがひょっこり顔を覗かせているデザイン。

液体色も叢雲カゲツさんのイメージカラーとなっております。

◆ヘアオイルノート：Floral Woody Musk

ブラックベリーの濃密で甘酸っぱい果実感とコニャックのまろやかなアルコールの温もりが溶け合いながらもスモーキー・ウッディ・ムスクが神秘的な香りを支えます。

満喫した時間を過ごす、心が弾む夜をイメージした香りです。

トップ：ブラックベリー、コニャック

ミドル：パラセンティフォリア、ブルガリアローズアブソリュート

ラスト：インセンス

▽予約購入特典

該当商品を1個ご注文ごとに、予約購入特典として「Dytica 叢雲カゲツ ポストカード AMNIBUS、ARMA BIANCA限定特典」を付属いたします。

▽小柳ロウ

ボトルは小柳ロウさんのオトモがひょっこり顔を覗かせているデザイン。

液体色も小柳ロウさんのイメージカラーとなっております。

◆ヘアオイルノート：Floral Musk Powdery

マンダリンの明るく弾けるようなシトラスとフレッシュプラムの果実の甘さに加えてどこか甘く官能的なサンダルウッドやバニラがまるで肌の上でとろけるミルクのような滑らかさを残します。

ゆったりとした時間を過ごす、静かな夜をイメージした香りです。

トップ：マンダリン、ココナッツ、フレッシュプラム

ミドル：マグノリア、チューブローズ、バイオレット

ラスト：サンダルウッド、クリーミーマスク、トンカビーン、バニラ

▽予約購入特典

該当商品を1個ご注文ごとに、予約購入特典として「Dytica 小柳ロウ ポストカード AMNIBUS、ARMA BIANCA限定特典」を付属いたします。

▽伊波ライ

ボトルは伊波ライさんのオトモがひょっこり顔を覗かせているデザイン。

液体色も伊波ライさんのイメージカラーとなっております。

◆ヘアオイルノート：Citrus Aquatic Floral Woody

ベルガモットの爽やかで透明感のあるシトラスに、ほろ苦くハーバルなヨモギの香りが重なったのち、野の花のような優しさとほんのり甘くスパイシーな香りが優しさと深みを残します。

爽やかでエネルギッシュに過ごす朝をイメージした香りです。

トップ&ミドル＆ラスト：ヨモギ、ベルガモット、イモーテルフラワー

▽予約購入特典

該当商品を1個ご注文ごとに、予約購入特典として「Dytica 伊波ライ ポストカード AMNIBUS、ARMA BIANCA限定特典」を付属いたします。

また、11/8(土)から全国のアニメイトで先行販売が決定しました！

販売店舗などの詳細は受注サイトをご確認ください。

※先行販売では特典ポストカードの付属はされません。予めご了承ください。

https://pr.armabianca.com/nijisanji-promille/

▽仕様

価格 ：各 \3,850(税込)

種類 ：全4種（星導ショウ、叢雲カゲツ、小柳ロウ、伊波ライ）

サイズ ：製品：（約）高さ16×幅4.5cm 箱：（約）高さ16.5×幅4.5×奥行き4.5cm

特典：（約）14.8×10cｍ

素材 ：ボトル：プラスチック 化粧箱：紙

ヘアオイル：

＜星導ショウコラボ＞

ゴマ油、ハイブリッドサフラワー油、ホホバ種子油、ヒマワリ種子油、テオブロマグランジフロルム種子脂、シア脂油、ヘーゼルナッツ種子油、マカデミア種子油、メドウフォーム油、コメ胚芽油、アボカド油、アーモンド油、ツバキ種子油、ブドウ種子油、カニナバラ果実油、月見草油、ジパルミチン酸アスコルビル、トコフェロール、紫201、香料

＜叢雲カゲツコラボ＞

ゴマ油、ハイブリッドサフラワー油、ホホバ種子油、ヒマワリ種子油、テオブロマグランジフロルム種子脂、ヒポファエラムノイデス果実油、グアイアズレン、シア脂油、ヘーゼルナッツ種子油、マカデミア種子油、メドウフォーム油、コメ胚芽油、アボカド油、アーモンド油、ツバキ種子油、ブドウ種子油、カニナバラ果実油、月見草油、ジパルミチン酸アスコルビル、トコフェロール、香料

＜小柳ロウコラボ＞

ゴマ油、ハイブリッドサフラワー油、ヒマワリ種子油、ホホバ種子油、グアイアズレン、テオブロマグランジフロルム種子脂、アルカナ根エキス、シア脂油、ヘーゼルナッツ種子油、マカデミア種子油、メドウフォーム油、トコフェロール、コメ胚芽油、アボカド油、アーモンド油、ツバキ種子油、ブドウ種子油、カニナバラ果実油、月見草油、ジパルミチン酸アスコルビル、香料

＜伊波ライコラボ＞

ゴマ油、ハイブリッドサフラワー油、ホホバ種子油、ヒマワリ種子油、ヒポファエラムノイデス果実油、テオブロマグランジフロルム種子脂、グアイアズレン、シア脂油、ヘーゼルナッツ種子油、マカデミア種子油、メドウフォーム油、コメ胚芽油、アボカド油、アーモンド油、ツバキ種子油、ブドウ種子油、カニナバラ果実油、月見草油、ジパルミチン酸アスコルビル、トコフェロール、香料

▼

ブランド名の「‰（プロミル）」は、ドイツ語で「1/1000」という意味。

成分・香り・容器デザインなど細部までこだわり、1人ひとりの美しさを引き出すサロン専売ヘアケアブランドです。

全てのアイテムに天然由来成分を配合することで髪とお肌に優しく、日々のケア・スタイリングをサポートするアイテムを幅広く展開しています。

＜ブランド公式サイト＞https://promille.jp/

＜ブランド公式Instagram＞https://www.instagram.com/promille_official/

<プロミルオイル>

天然由来の原料を栄養素を損なわないよう低温抽出、天然植物オイルとして精製し、16 種類をミックスしました。

クラシックブーケが華やかに香り、使いやすいさらっとした質感。

スタイリングはもちろんアウトバスケア、さらにはハンド・ボディにもお使い頂けるオールインワンオイルです。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://pr.armabianca.com/nijisanji-promille/

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)ANYCOLOR, Inc.