福岡ソフトバンクホークス「ピンクリボンチャリティオークション」開催　～監督・選手使用ユニフォームなど貴重アイテムを出品、売上の一部を寄付～

神戸オークション株式会社

兵庫県尼崎市に拠点を置く出品代行サービス企業、神戸オークション株式会社（代表取締役：蓑代 雄一）は、2025年11月1日（土）11:00より、福岡ソフトバンクホークスと協働し「ピンクリボンチャリティオークション」を開催いたします。オークションは、11月8日（土）22:00ごろに終了予定です。

オークション詳細はこちら :https://kba.co.jp/blog/23912オークション会場・参加もこちらから

本オークションは、乳がんの早期発見・検診推進を目的とした「ピンクリボン活動」を支援するもので、球団関係者・ファンの皆さまとともに社会貢献を実現する取り組みです。

出品アイテムには、監督・コーチ・選手が実際にピンクフルデーで着用したユニフォームや直筆サイン入りグッズなど、貴重な品々が多数登場します。

出品予定アイテム

開催概要

- ピンクフルデーで使用した監督・コーチ・選手のユニフォーム- ピンクリボン仕様キャップ（実試合着用・未着用含む）- 直筆サイン入り公式試合球（ピンクリボンマーク・試合日刻印入り）- 中村晃選手直筆サイン入り「ピンクリボン塁ベース」（試合使用品）- ピンクフルデーで配布されたユニフォーム など- 開催期間： 2025年11月1日（土）11:00ごろ ～ 11月8日（土）22:00ごろ- 開催場所： Yahoo!オークション｜神戸オークション店- 詳細／参加：https://kba.co.jp/blog/23912- 備考： 取引未成立品は翌週水曜日午後より再出品予定

本プロジェクトで得られた収益の一部は、「ピンクリボン活動」支援団体および乳がん検診推進団体への寄付に充てられます。

神戸オークション株式会社では、今後もスポーツを通じた社会貢献やチャリティー企画を継続的に展開してまいります。

背景・目的

乳がんは女性が最もかかりやすいがんの一つとされ、早期発見・検診率の向上が社会的にも重要な課題です。

福岡ソフトバンクホークスでは、毎年「ピンクフルデー」を通じて乳がん検診の啓発や寄付活動を行っており、球場全体をピンク色に染めて来場者とともに意識向上を図っています。

神戸オークション株式会社はこの活動に賛同し、出品代行サービスのノウハウを活かしてチャリティーオークションの運営を担当。ファンが気軽に参加できる「オークションを通じた社会貢献」の形を広げています。

当社は「買取より高く売れる」「自分で出品するように簡単に売れる」というコンセプトのもと、スポーツ用品・カメラ・ホビー・ブランド品・ゴルフ用品など幅広いアイテムを取り扱っており、リユースと支援を両立する仕組みを追求しています。

会社概要

会社名： 神戸オークション株式会社

代表者： 代表取締役 蓑代 雄一

所在地： 兵庫県尼崎市大西町3-17-21 セイワビル4階

事業内容： オークション出品代行サービス（スポーツ用品・カメラ、ホビー、フィギュア、ブランド品、ゴルフ用品 ほか）

企業理念： 「売りたい、そして支援したい」を叶えるリユースプラットフォーム

URL： https://kba.co.jp