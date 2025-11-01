天王寺ミオ「ヒミツキチ」 Ｚ世代へのクリスマスプレゼント

ＪＲ西日本ＳＣ開発株式会社

JR西日本SC開発株式会社（本社：大阪市北区梅田、代表取締役社長：竹中 靖）が運営する大型ショッピングセンター「天王寺ミオ」のＺ世代社員が立ち上げ、Z世代が運営する、Ｚ世代のためのプロジェクト「ヒミツキチ」は、プロジェクト始動以降５回目となる大型イベントとして、Z世代向けのクリスマスイベントを開催します。

▶ 企画概要

天王寺ミオのZ世代社員が運営する「ヒミツキチ」は、Z世代へ向けた大型イベント第５弾として、 『ヒミツキチ meet up 2025 - vol.5- ” EveryGreat Christmas starts with a little preparation.” ~素敵なクリスマスは、ちょっとした準備から始まる~』を開催します。

《メイクアップレッスン》

「ヒミツキチ」は今回、クリスマスへ向けた準備として、クリスマス当日、“１番可愛い私“でいられるための、メイクアップレッスンを用意。

「自分に似合うメイクが知りたい」、「普段とは違う自分になりたい」といったZ世代からの声をもとに、似合わせメイクの他にも、挑戦してみたかった儚げメイク、韓国メイク、ギャルメイクなどご要望にお応えしてメイクのプロが仕上げます。

メイク道具は準備しているので手ぶらでの参加も大歓迎。「似合うコスメが知りたい！」「コスメの使い方を教えてほしい！」という方もぴったりです。また、自分の普段愛用しているコスメを持参して、メイクをすることも可能。今持っているアイテムで、クリスマスに向けてもっと可愛く変身できます♩

※お時間の関係上、ベースメイクは済ませてからお越しください。

《ちょっと早めのクリスマスプレゼント交換会》

当日イベントに集まったZ世代で、総勢約40名の大型プレゼント交換会を開催！ミオからお渡しする商品券を握って、ミオ館内でクリスマスプレゼント選び！参加者１人１人がミオで選んだとっておきの1品を、同世代のみんなと交換するワクワク体験を提供します。

《同世代とのトークタイム》

メイクとプレゼント選びが完了したら、いよいよクリスマスパーティー開催！同世代のみんなとのトークタイムやプレゼント交換を楽しみましょう！

ヒミツキチのイベントは毎回様々な人が参加しており、お友達同士はもちろんおひとり様での参加も大歓迎！

初めは緊張する方が多いトークタイムもイベント終了後には満足度がとっても高いコンテンツ。美味しいケーキやドリンクもご準備してお待ちしております。

《イベント詳細》

▶コミュニティサイトについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30778/table/109_1_ee59cdcd497ee6fadd3a91a188c364af.jpg?v=202511011128 ]

Z世代のオンライン上の繋がりを生み出す「ヒミツキチ」はイベントの最新情報の発信に加え、Z世代が情報を交換し合い、繋がることのできるコミュニティサイトです。また、Z世代のリアルな声を知ることのできるアンケートや、1つのテーマについて一緒に取り組む自由研究のコーナーも設けています。Z世代が安心できるもう１つの居場所を提供します。

◎「ヒミツキチ」公式コミュニティサイト

https://himitsukichi.coorum.jp/

これらの取り組みを通じて、天王寺ミオは今まで以上に地域の皆様に愛されるショッピングセンターを目指すとともに、より多くのお客様に一層ご満足いただき、魅力あるJR天王寺駅周辺エリアのまちづくり、活性化に貢献できるよう努めて参ります。

施設名：天王寺ミオ

所在地：〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０番３９号

運営会社：JR西日本SC開発株式会社

事業内容: ショッピングセンターの運営・管理および開発

HP（天王寺ミオ）：https://www.tennoji-mio.co.jp

HP（JR西日本SC開発株式会社）：https://jrwsc.co.jp

Instagram（天王寺ミオ）：https://www.instagram.com/tennojimio_official/