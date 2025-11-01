コンビニプリント【ゴジラ シリーズ】に遂に『ゴジラ-1.0』が登場！本日より専用サイトで販売開始！

株式会社サムライソード

株式会社サムライソード(本社：東京都豊島区)は、国内外で絶大な人気を誇る「ゴジラ」シリーズのコンビニプリントサービス「マイシリーズ IPコラボレーションズ」において、第8弾となる『ゴジラ-1.0』を2025年11月1日(土)より専用サイトにて販売いたします。

【ゴジラ シリーズ コンプリートコレクション】について

【ゴジラ シリーズ コンプリートコレクション】第8弾は『ゴジラ-1.0』

1954年に衝撃的なデビューを果たした「ゴジラ」は、その後も作品を世に送り出し続け、国内実写映画は30作品に達しています。

それらの作品から厳選された場面カットやポスターデザインをコンビニプリントでコレクションしていただける内容になっています。

サービスサイトはこちら→http://myseries-collab.com/godzilla

◆選べるプリントで好きな場面やポスターをコレクションしよう！

【ゴジラ シリーズ コンプリートコレクション】は、「ゴジラシリーズ」の各作品から厳選したポスターや場面写真などを選んで購入することができるコンビニプリントサービスです。

専用スマホサイトで欲しい素材を選択して、コンビニ複合機で購入する仕組みです。

◆選べる用紙サイズ

【ゴジラ シリーズ コンプリートコレクション】では、作品の魅力を心行くままに楽しんでいただくための最適サイズとして、保存にも掲出にも最適な厚手用紙の「A4光沢紙」と、写真品質で裏面がシール加工されている「写真シール紙（2L判）」「写真シール紙（L判）」の3種類での販売となります。

A4光沢紙は1枚400円（税込）、写真シール紙（2L判）は1枚500円（税込）、写真シール紙（L判）は1枚250円（税込）です。

※ 写真シール紙の品質は、写真用紙と同等です。A4光沢紙は表面がコーティングされた厚手用紙です。

選べる多様な用紙サイズ

◆プリントできるコンビニ 全国約30,000店舗

全国のファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラにてご利用可能です。

※ 一部の店舗では写真シール紙のプリントができない場合があります。詳しくは店舗にてご確認ください。

【本件に対するお問い合わせ先】

株式会社SAMURAI SWORD

コンテンツ事務局

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3

サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階

TEL：03-6426-5159

http://samuraisword.co.jp/

TM & (C) TOHO CO., LTD.