トモエ商事 紳士靴ブランド「鞆ゑ」誕生10周年に向けて「INVENTLOOP」とのダブルネームシューズを発売！個性と伝統が融合したアイテムに注目。

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）の子会社、トモエ商事株式会社（東京都台東区 代表取締役社長 今田 至）は、来春迎える紳士靴ブランド「鞆ゑ（ともえ）」のブランド誕生10周年を記念して、「INVENTLOOP（インベントループ）」とのダブルネームのアイテムを発売しました。

「鞆ゑ」は『日本のこころを履く』をコンセプトに、日本人の好みやこだわりを随所に注ぎ込み、匠の技で作り上げた「メイド・イン・ニッポン」の紳士靴ブランドです。2016年のブランド誕生以来、「良い紳士靴とは何か」「ビジネスシーンの第一線に立つ人々が本当に欲する靴はなにか」をテーマに、百貨店で蓄積したお客様の声を長年のノウハウで昇華し、職人の卓越した技術で靴づくりをしてきました。日本の象徴である「桜」や、地元・浅草の伝統文化のモチーフを取り入れた「細部に行き渡る美」を意識したデザインが特徴です。

この度、2026年春のブランド誕生10周年に向けて、トモエ商事と70年以上の取引のあるオカモト株式会社が展開する紳士靴ブランド「INVENTLOOP」とのダブルネームが実現しました。「INVENTLOOP」はクラシック（伝統的）な様式美にモダン（現代的）な解釈の組み合わせから、より快適で洗練されたデザインを追求するブランドです。常に新しいもの・面白いものを探求する「INVENTLOOP」と、伝統と匠の技を追求する鞆ゑのコラボレーションにより新たな価値を持つ紳士靴が誕生しました。

「INVENTLOOP × TOMOE」のアイテムには、最高級カーフレザーや、アフリカに生息するウシ科の動物「クードゥー」の革を贅沢に使用しました。野性味のあるワイルドな表情と、柔らかさや耐久性を持つクードゥー革は、使い込むほどにより深みのある風合いに育つ変化を楽しめます。価格帯は、10周年記念のアイテムにふさわしい10万円を超える高級モデルとなります。

「INVENTLOOP × TOMOE」は、伊勢丹新宿本店、日本橋三越本店、銀座三越店で販売されます。

「鞆ゑ」の次の10年へのスタートでもある記念モデルの履き心地をぜひ体験してください。

■ 「INVENTLOOP × TOMOE」取扱店舗

伊勢丹新宿本店 東京都新宿区新宿３-14-１ （販売中）

日本橋三越本店 東京都中央区日本橋室町１-４-１ （11月下旬より販売）

銀座三越店 東京都中央区銀座４-６-16 （11月下旬より販売）

■「INVENTLOOP × TOMOE」商品詳細

（品番、モデル名、価格、サイズ、カラー）

◇ IL001 OXFORD（オックスフォード）

\154,000（税込）

24.5cm～28.0cm ブラック

イタリア・イルチア社製 ニューオックスフォード革使用。17世紀にオックスフォード大学の学生たちが履いていたことから名付けられたとされる。ビジネスから冠婚葬祭などのフォーマルシーンにもふさわしい定番モデル。

◇ IL002 POSTMAN（ポストマン）

\154,000（税込）

24.5cm～27.0cm ブラック

イタリア・イルチア社製 ニューオックスフォード革使用。1950年代アメリカの郵便配達員が履いていた靴をベースに、つま先からかかとまで１枚革で仕立てた洗練されたフォルムが美しい。

◇ IL003 POSTMAN（ポストマン）

\154,000（税込）

24.5cm～27.0cm ブラウン

フランス・アノネイ社製 ボカルー革使用。 1950年代アメリカの郵便配達員が履いていた靴をベースに。つま先からかかとまで１枚革で仕立てた洗練されたフォルムが美しい。

◇ IL004 FAV（ファブ）

\154,000（税込）

24.5cm～27.0cm ブラック

クードゥー革使用。無駄のないすっきりしたフォルムが特徴。数あるプレーントゥオックスフォードの中からこの靴を「お気に入り（Favorite）に」という想いから名付けられた。

◇ IL005 KNOLL（ノル）

\154,000（税込）

24.5cm～27.0cm ブラック

クードゥー革使用。ハトメ加工がアクセントのUチップダービー。モデル名の由来にもなったモカ部分からつま先にかけての緩やかな丘のような美しい曲線が印象的。

■ 社 名 トモエ商事株式会社

■ 本 社 東京都台東区浅草６丁目17番９号

■ 代表者 代表取締役社長 今田 至

■ 資本金 3,000万円

◇トモエオンラインショップ

https://tomoe-shoes.com/

◇トモエ商事Instagramアカウント

https://www.instagram.com/tomoe.co1948/

◇鞆ゑInstagramアカウント

https://www.instagram.com/tomoe_asakusa/

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-449-4478d9f89ddf4c26ae691584d064663f.pdf