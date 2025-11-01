【いわきFC】常磐共同ガス株式会社とビジネスパートナー契約締結

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、常磐共同ガス株式会社とビジネスパートナー契約を締結しましたので、お知らせいたします。

なお、2025年シーズンのトップチームが着用するトレーニングウェア（パンツ前面）に同社のロゴを掲出いたします。

◼︎会社概要

本社所在地： 〒972-8321 福島県いわき市常磐湯本町日渡74-7

代表者： 代表取締役社長 小野寺 智勇

事業内容：

1）一般ガス事業

2）液化石油ガス販売

3）ガス機械器具の販売

4）石油・石炭製品の販売

5）各種高圧ガス（産業用、医療用）の販売及び関連機器の販売・施工・修理・維持管理

6）建物、構築物のリフォーム請負

7）各種建築物に係る企画、設計及び施工管理

8）建物、建物付属機械設備等の維持管理業務

9）電気工事、電気通信工事及び機械設置工事の 設計・施工・工事監理並びに請負

10）不動産賃貸業

11）再生可能エネルギー事業

12）生活関連設備の販売

公式サイト：https://jkg-energy.co.jp/