【2025年11月発売予定】「韓国風お守りラメアクリルキーホルダー」発売予告のご案内
ファッション・アパレル雑貨を中心に企画・製造・販売など、国内外のブランドのOEM事業を手掛けるイエロー株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：阪崎英一郎、以下「当社」）は、「韓国風お守りラメアクリルキーホルダー」の発売を予告いたします。
商品特徴
韓国語の願いごとメッセージをプリントした、カラフルなお守り型デザインは全5種展開。
「행운 가득（幸運がたくさん）」「좋은 일만 가득하길（良いことだけがありますように）」など、それぞれの言葉には前向きで温かな意味が込められており、持つ人の心をそっと後押ししてくれるようなアイテムに仕上がっています。
アクリルにはラメをちりばめ、パステル調の色合いでやさしい雰囲気を演出。
“推し”を応援する気持ちや、自分へのちょっとしたご褒美、友人へのプレゼントにもぴったりのデザインです。
バッグやポーチに付けやすいサイズ感で、毎日にそっと寄り添う“お守り代わり”のキーホルダー。
韓国雑貨・推し活・開運アイテムとして、Z世代を中心に幅広い層へおすすめできるカプセルトイです。
商品概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/56550/table/793_1_a30d9e06cca1e6e9f82ae31bb1230101.jpg?v=202511011128 ]
※店頭での商品のお取り扱い開始日は、店舗によって異なる場合がございます。
※画像は実際の商品とは多少異なる場合がございます。
※掲載情報はページ公開時点のものです。予告なく変更になる場合がございます。
本件に関するお問い合わせにつきまして
恐れ入りますが、下記リンク先のフォームよりお問い合わせをお願いいたします。
弊社事業に関するお問い合わせ
https://www.yellows.co.jp/contact
セールス・プロモーションに関するお問い合わせ
https://www.yellows.co.jp/contact-e
※個別の商品の設置店舗に関するお問い合わせにはお答えできません。
カプセルトイ専門店・ゲームセンターなど、お近くの筐体設置の店舗に直接お問い合わせください。
イエロー株式会社とは？
イエロー株式会社は東京・大阪を拠点とし、小物雑貨・アパレルを主体に様々なオリジナルグッズのOEM・企画販売を担うものづくりの会社です。
培ってきたノウハウを活かしクライアントのご要望に寄り添いながら、斬新で価値のあるオリジナルグッズの企画・制作のご提案をいたします。
カプセルトイ事業部「黄組」とは？
600億円超とも言われる人気沸騰のカプセルトイ市場に参入するべく、2022年度に新たに立ち上げられました。
様々なOEMの案件を通じて得た豊富な企画力を活かし、カプセルトイ業界に挑戦して参ります。
会社概要
会社名：イエロー株式会社
本社所在地：〒150-6207
東京都渋谷区桜丘町1-4渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F
代表者：代表取締役 阪崎英一郎
※本記事は執筆時点での新商品の発売予告になります。
掲載の商品については今後やむを得ず仕様変更または、発売を延期・中止とさせていただく可能性がございます。
商品の最新情報については弊社サイト及びSNSをご確認ください。