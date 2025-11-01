アパレルブランド『スピンズ』とスイーツバイキングの『スイーツパラダイス』が運営するコラボカフェ『S-PiCK CAFE』、次のコラボはTVアニメ『【推しの子】』のアイドルグループ『B小町』に決定！
株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区)が運営する若者向けアパレル事業を中心に展開する「SPINNS(スピンズ)」と井上商事株式会社（本社:大阪府大阪市）が運営するデザートバイキングチェーン「スイーツパラダイス」が共同運営するアイドルとキャラクターのコラボレーションに特化したカフェ『S-PiCK CAFE(エスピックカフェ)』。次回のコラボレーションはTVアニメ『【推しの子】』に登場するアイドルグループ『B小町』がメインのB-KOMACHI(ハート)STAGE CAFEの開催が決定しました。
------------------------------------------------------------------------------
●コラボレーションカフェ概要
「推し」ブームもあり、プロモーションの一つとして定番化してきているコラボカフェの中で
“推し活”、“かわいい”をコンセプトにしたコラボカフェをオープン。
IPを「アイドル」「キャラクター」に特化することで、お客様へアイドルやキャラクターといえばこのカフェという認知を深め、ファンの皆様がリアルの場で楽しめるコラボカフェを目指します。
【営業時間】11：00～21：00〔最終入店：閉店の1時間半前〕
【住所】〒150-0001東京都渋谷区神宮前1-15-2 神宮前115ビル3階(旧Animax Cafe+)
【詳細】https://www.sweets-paradise.jp/shop/spickcafe
●ここでしか味わえないオリジナルメニュー
『B小町』の楽曲をイメージしたオリジナルのコラボメニューを多数ご用意
味だけではなく、推しのアクリルスタンドと一緒に写真も楽しめるような”映えるメニュー”をご提供します。
また、来店特典にランチョンマットを、コラボメニューご注文毎に1枚オリジナルコースターをプレゼント。
●限定のオリジナルグッズの販売
コラボレーションカフェ限定のオリジナルグッズも販売！
アパレルブランド『スピンズ』によるアパレルの展開やその他推し活に使えるアクリルスタンドや缶バッジなど、日々の”推し活”がより華やかになるようなグッズをご用意します。
------------------------------------------------------------------------------
●コラボ概要
次回のコラボレーションカフェは、TVアニメ『【推しの子】』からアイドルグループ「B小町」をメインにしたB-KOMACHI(ハート)STAGE CAFE！
スイーツをイメージしたアイドル衣装を着用したB小町と、応援しているアクアと黒川あかねが登場♪
●B-KOMACHI(ハート)STAGE CAFE-概要
・実施期間、開催店舗
・2025年11月2日(日)～12月2日（火）
S-PiCK CAFE（東京）／COLLABO PARADISE名古屋栄 (愛知)／COLLABO PARADISEあべのハルカス (大阪)
・2025年11月2日(日)～11月24日（月）
CONCEPT CAFE HIROSHIMA BY SWEETS PARADISE（広島）
※スイーツパラダイス公式アプリ(https://www.sweets-paradise.jp/app/)にてご予約を承ります。
※アプリのご予約は、先着順にてご利用希望日の5週間前からご利用希望日前日20時まで承っております。
※カフェのご利用はご入店から80分制となります。
※開催期間・店舗や企画内容は予告なく変更となる場合がございます。
------------------------------------------------------------------------------
●TVアニメ【推しの子】
「この芸能界において嘘は武器だ」赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグが全く新しい切り口で”芸能界”を描く衝撃作。
原作は『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にて2020年4月から2024年11月まで連載され、単行本は全16巻刊行。
TVアニメは第1期は2023年4月～6月、第2期は2024年7月～10月まで放送された。
第3期はいよいよ2026年放送開始予定！
【HP】https://ichigoproduction.com/
【X】https://x.com/anime_oshinoko
【Youtube】 https://www.youtube.com/@anime_oshinoko
---
◯SPINNS(スピンズ)
「主張がスタイルをつくる」、「変われるってムテキ」をコンセプトに常に時代のトレンドに添いながらも自分たちの主張を大切にした「スタイル提案」と「変われる」をつくり続ける“スタイルマーケット”。
【HP】 https://www.spinns.com/
【WEB STORE】 https://www.spinns.jp/
【Instagram】 https://www.instagram.com/spinns_official
【TikTok】 https://www.tiktok.com/@spinns_official
【X】https://x.com/spinns_com
---
〇SWEETS PARADISE(スイーツパラダイス)
約30種以上のスイーツやパスタ・カレー・フレッシュサラダ・スープなど、お好きなものをお好きなだけ食べられる「バイキング」を提供しているデザートバイキングチェーン。
【公式HP】https://www.sweets-paradise.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/sweetsparadise/
【X】https://x.com/sweetsparadise_
【コラボX】https://x.com/SP_collabo
【TikTok】https://www.tiktok.com/@sweets_paradise_
【権利表記】
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会