【檜山沙耶×ガールズ＆パンツァー】～ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズが発売決定～
2025年11月1日（土）より受注販売開始！！
戦車道は乙女のたしなみ！
アニメが大好きで、いばらき大使としても活躍する檜山沙耶さんと、
茨城県大洗町を舞台にした大人気アニメ『ガールズ＆パンツァー』が夢のコラボレーション！
デフォルメ化した檜山沙耶さんが、『ガールズ＆パンツァー』の主人公・西住みほと
お揃いの大洗女子学園の制服姿で登場！！
かわいさ全開のアイテムたちが、見るだけで毎日を癒してくれる！
この機会を、どうぞお見逃しなくーーーー！
【商品詳細】
■Tシャツ 全2種 各\5,800（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
M：約着丈68cm×身幅50cm×肩幅44cm×袖丈22.5cm
L：約着丈71cm×身幅53cm×肩幅46cm×袖丈23.5cm
XL：約着丈74cm×身幅56cm×肩幅48cm×袖丈24.5cm
【素材】
綿100%
■トートバッグ \4,800（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約W33cm×H39cm×D8cm
【素材】
ポリエステル
■PUコインケース \3,600（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約直径9cm×奥行2.1cm
【素材】
PUレザー
■アクリルフィギュア \2,800（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約W9.6cm×H12cm
【素材】
アクリル
■アクリルキーホルダー \1,200（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約W7.5cm×H7.4cm
【素材】
アクリル
■缶バッジ２個セット \1,600（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約直径5.7cm
【素材】
ブリキ
■ハンドタオル \2,600（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約W20cm×H20cm
【素材】
ポリエステル
■マグカップ \2,800（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
【サイズ】
約直径8.2cm×高さ9.5cm
【素材】
陶器
(C) GIRLS und PANZER Finale Projekt
【受注期間】
2025年11月1日（土）11：00～2025年11月16日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年1月上旬～2026年1月下旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22066/
【関連リンク】
▼『ガールズ＆パンツァー』公式サイト
https://girls-und-panzer-finale.jp/
▼『ガールズ＆パンツァー』公式X
https://x.com/garupan
▼『檜山沙耶』公式サイト
https://sayahiyama.official-fc.site/
▼『檜山沙耶』X
https://x.com/sayahiyama_1027
▼『檜山沙耶』Instagram
https://www.instagram.com/sayahiyama/
▼『檜山沙耶』YouTube
https://www.youtube.com/@sayahiyama1027/
【各種URL】
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/
-----------------------------------
■ヴィレッジヴァンガード公式X
https://x.com/vv__official
■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■ヴィレッジヴァンガード公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）