【檜山沙耶×ガールズ＆パンツァー】～ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズが発売決定～

2025年11月1日（土）より受注販売開始！！


戦車道は乙女のたしなみ！
アニメが大好きで、いばらき大使としても活躍する檜山沙耶さんと、
茨城県大洗町を舞台にした大人気アニメ『ガールズ＆パンツァー』が夢のコラボレーション！
デフォルメ化した檜山沙耶さんが、『ガールズ＆パンツァー』の主人公・西住みほと
お揃いの大洗女子学園の制服姿で登場！！
かわいさ全開のアイテムたちが、見るだけで毎日を癒してくれる！
この機会を、どうぞお見逃しなくーーーー！




【商品詳細】



■Tシャツ　全2種　各\5,800（税込）



【サイズ】


M：約着丈68cm×身幅50cm×肩幅44cm×袖丈22.5cm


L：約着丈71cm×身幅53cm×肩幅46cm×袖丈23.5cm


XL：約着丈74cm×身幅56cm×肩幅48cm×袖丈24.5cm


【素材】


綿100%



■トートバッグ　\4,800（税込）



【サイズ】


約W33cm×H39cm×D8cm


【素材】


ポリエステル



■PUコインケース　\3,600（税込）



【サイズ】


約直径9cm×奥行2.1cm


【素材】


PUレザー



■アクリルフィギュア　\2,800（税込）



【サイズ】


約W9.6cm×H12cm


【素材】


アクリル



■アクリルキーホルダー 　\1,200（税込）



【サイズ】


約W7.5cm×H7.4cm


【素材】


アクリル



■缶バッジ２個セット　\1,600（税込）



【サイズ】


約直径5.7cm


【素材】


ブリキ



■ハンドタオル 　\2,600（税込）



【サイズ】


約W20cm×H20cm


【素材】


ポリエステル



■マグカップ 　\2,800（税込）



【サイズ】


約直径8.2cm×高さ9.5cm


【素材】


陶器



(C) GIRLS und PANZER Finale Projekt


【受注期間】



2025年11月1日（土）11：00～2025年11月16日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年1月上旬～2026年1月下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22066/


【関連リンク】



▼『ガールズ＆パンツァー』公式サイト


https://girls-und-panzer-finale.jp/


▼『ガールズ＆パンツァー』公式X


https://x.com/garupan


▼『檜山沙耶』公式サイト


https://sayahiyama.official-fc.site/


▼『檜山沙耶』X


https://x.com/sayahiyama_1027


▼『檜山沙耶』Instagram


https://www.instagram.com/sayahiyama/


▼『檜山沙耶』YouTube


https://www.youtube.com/@sayahiyama1027/



