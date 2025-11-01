【檜山沙耶×ガールズ＆パンツァー】～ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズが発売決定～

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2025年11月1日（土）より受注販売開始！！

戦車道は乙女のたしなみ！

アニメが大好きで、いばらき大使としても活躍する檜山沙耶さんと、

茨城県大洗町を舞台にした大人気アニメ『ガールズ＆パンツァー』が夢のコラボレーション！

デフォルメ化した檜山沙耶さんが、『ガールズ＆パンツァー』の主人公・西住みほと

お揃いの大洗女子学園の制服姿で登場！！

かわいさ全開のアイテムたちが、見るだけで毎日を癒してくれる！

この機会を、どうぞお見逃しなくーーーー！

【商品詳細】

■Tシャツ 全2種 各\5,800（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

M：約着丈68cm×身幅50cm×肩幅44cm×袖丈22.5cm

L：約着丈71cm×身幅53cm×肩幅46cm×袖丈23.5cm

XL：約着丈74cm×身幅56cm×肩幅48cm×袖丈24.5cm

【素材】

綿100%

■トートバッグ \4,800（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約W33cm×H39cm×D8cm

【素材】

ポリエステル



■PUコインケース \3,600（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約直径9cm×奥行2.1cm

【素材】

PUレザー

■アクリルフィギュア \2,800（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約W9.6cm×H12cm

【素材】

アクリル

■アクリルキーホルダー \1,200（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約W7.5cm×H7.4cm

【素材】

アクリル

■缶バッジ２個セット \1,600（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約直径5.7cm

【素材】

ブリキ

■ハンドタオル \2,600（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約W20cm×H20cm

【素材】

ポリエステル

■マグカップ \2,800（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【サイズ】

約直径8.2cm×高さ9.5cm

【素材】

陶器

(C) GIRLS und PANZER Finale Projekt

【受注期間】

2025年11月1日（土）11：00～2025年11月16日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年1月上旬～2026年1月下旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22066/

【関連リンク】

▼『ガールズ＆パンツァー』公式サイト

https://girls-und-panzer-finale.jp/

▼『ガールズ＆パンツァー』公式X

https://x.com/garupan

▼『檜山沙耶』公式サイト

https://sayahiyama.official-fc.site/

▼『檜山沙耶』X

https://x.com/sayahiyama_1027

▼『檜山沙耶』Instagram

https://www.instagram.com/sayahiyama/

▼『檜山沙耶』YouTube

https://www.youtube.com/@sayahiyama1027/

【各種URL】

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/

-----------------------------------

■ヴィレッジヴァンガード公式X

https://x.com/vv__official

■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram

https://www.instagram.com/village_vanguard/

■ヴィレッジヴァンガード公式TikTok

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

-----------------------------------

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）