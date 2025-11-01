LONGi、MSCIのESG格付けで「A」を獲得

LONGi Solar Technology株式会社

LONGi（ロンジ、LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 本社：中国・西安市）は、国際的な評価機関であるMSCI Inc.（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル、以下MSCI）のESG（環境・社会・ガバナンス）格付けにおいて「A」を獲得しました。

一昨年の「BB」、昨年の「BBB」から2年連続で格上げとなり、同社の加重平均重要課題スコア（WAKIS）も、中国のA株市場およびH株市場における半導体業界で最高評価を記録しました。

LONGi、MSCI（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル）のESG格付けにおいて「A」を獲得

MSCIは、米国・ニューヨークに本部を置く世界的な金融情報サービス企業です。株価指数(インデックス)やESG評価、リスク分析ツールなどを提供し、世界中の投資家に広く利用されています。代表的な指標には、MSCI World Index（先進国株式インデックス）、MSCI Emerging Markets Index（新興国株式インデックス）、そして今回のMSCI ESG Ratings（ESG格付け）があり、いずれもグローバル投資のベンチマークとして高い信頼性と影響力を持っています。

MSCI ESG格付けは、MSCIが世界の上場企業17,500社以上を対象に実施している、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の３分野におけるサステナビリティ評価です。企業の長期的なリスク管理力や機会対応力を分析し、AAA（最高）からCCC（最低）までの７段階で格付けされます。この格付けは、投資家をはじめとするステークホルダーが企業のESGリスク対応力を判断するための国際的な指標として広く活用されています。

一昨年の「BB」、昨年の「BBB」から2年連続で評価が向上し「A」を獲得

今回のレポートでは、LONGiのコーポレートガバナンス、サプライチェーンにおける労働基準、責任ある調達の取り組みが高く評価されました。これにより、LONGiが持続可能性の強化と信頼構築、そして世界的な長期価値の創造に向けた取り組みを継続的に推進していることが改めて裏付けられました。MSCIはまた、同社のサプライチェーン監視体制の強化や明確な調達方針によるリスク軽減など、事業全体にわたるビジネス倫理とコンプライアンスの徹底を評価しています。

LONGiは、2019年にMSCIのインデックスに採用されて以来、太陽光発電業界においてトップクラスのESG評価を維持しています。MSCIをはじめとする主要な国際ESG格付けの要件をベンチマークとし、重要なESG課題への取り組みを積極的に管理・強化してきました。こうした集中的な取り組みと、効果的なサステナビリティ情報開示の相乗効果により、MSCI ESG格付けは継続的に向上しています。また、LONGiは、CDP Water Security（A-格付け）など、他の主要な国内外ESG評価機関からも業界トップクラスの評価を獲得しています。

責任ある太陽光発電テクノロジー企業として、LONGiの使命は「太陽エネルギーを利用してグリーンエネルギーの世界を創る」ことです。同社は、世界のクリーンエネルギー分野における持続可能な発展の提唱者・実践者・リーダーとなることを約束しています。今後もLONGiは、持続可能性とESGの実践をさらに深化させ、主要なESG評価におけるパフォーマンスの一層の向上を目指すとともに、世界のお客様、投資家、行政機関、そしてその他のステークホルダーの皆様からの信頼をより確固たるものにしていきます。

LONGiグループ（LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.）について：

2000年に中国・西安で設立されたLONGi（ロンジ）は、世界有数の太陽光発電テクノロジー企業として、「太陽エネルギーを利用してグリーンエネルギーの世界を創る」という使命と、「堅実で信頼される技術リーダーシップ」というブランドポジショニングのもと、技術革新に専念し、太陽電池用単結晶シリコンウェハ、単結晶太陽電池セル／モジュール、分散型太陽光発電ソリューション、大規模太陽光発電所ソリューション、水素製造装置ソリューションという5つの事業分野を展開しています。

2020年から2022年にかけては、太陽電池モジュールの出荷量において世界首位を獲得し、信頼性の高い製品と技術力、安定した供給体制により、世界の脱炭素社会の実現を支援しています。また、英国・インフォーマ社による「PV ModuleTechバンカビリティ格付け」において、最高ランクである「AAA」評価を継続的に獲得しており、技術力・生産能力・財務健全性の面でもグローバルで高い評価を得ています。 www.longi.com/en

この情報は発表日現在のものです。ご覧になった時点で内容が異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。