【海外初出店】日本の伝統のうな重を世界へ。国内10店舗展開中のうなぎ屋 江戸名代亜門、2025年11月1日にマレーシア・クアラルンプールでオープン

株式会社亜門江戸名代亜門初となる海外展開

「うなぎ屋 江戸名代亜門」のフランチャイズ展開を行う株式会社亜門（本社：東京都港区、代表取締役：甲田めぐみ）は、本格的なうなぎ料理を提供する「うなぎ屋 江戸名代亜門（Japanese Eel Restaurant AMON）」の海外初となる店舗を、2025年11月1日（土）、マレーシアのクアラルンプール、ワンモントキアラ地区にオープンすることをお知らせいたします。

■日本の「うなぎ文化」を、世界へ

「うなぎ屋 江戸名代亜門」は、「うな重から始まるあたたかい時間」をコンセプトに、お客様に心温まる食体験を提供してまいりました。長年培ってきた伝統の味と技を、日本国内だけでなく世界中の方々にも届けたいという想いから、この度の海外初出店が実現いたしました。

出店地となるマレーシアのワンモントキアラは、国際色豊かな高級住宅街であり、日本人も多く暮らすエリアです。この地を拠点に、日本の誇るべき食文化である「うなぎ」の魅力を発信し、現地の方々はもちろん、マレーシア在住の日本人の方々にも故郷の味をお届けします。

■ 江戸名代亜門のこだわり

亜門では、お客様にご満足いただくため、素材から調理法まで一切の妥協を許しません。海外初出店となる今回も一切妥協せず、こだわり抜いた素材と調理法を、そのままマレーシアに届けます。

１）高品質なニホンウナギ

低価格で高品質なうなぎをお届けするべく、国産と同じ稚魚を海外の厳格な環境で育て上げ、他の大衆うなぎ店とは違い、多くの商社を通さず独自のルートで直送で仕入れている脂のりのよい「肉厚の鰻」

２）オリジナルの「たれ」

老舗の九州醤油屋さんの甘めの醤油を使った最高級のたれをもとに、ミシュラン星付きレストラン出身の代表の甲田が、最高のタレを追い求めて研究を重ね、最高級のタレに更に店舗で深みを出す独自の手法で完成させた、亜門でしか味わえない「至高のタレ」

3 ）老舗出汁店と共同開発した、こだわりの「だし」

創業安政元年。黒門市場で料亭の味を支えてきた老舗出汁店と、亜門が共同開発した「特製出汁」

まぐろの削り節を使用し、上品な旨みの中に、うなぎと特製ダレの風味を引き立てる深みのある味わいに仕上げました。

4 ）一杯に込める想い

私たちは、一杯のうな重が、ご家族や大切な方との絆を深める「あたたかい時間」を創り出すと信じています。その想いを一杯一杯のお重に込めて、お客様にご提供いたします。

■代表取締役 甲田 めぐみ よりコメント

この度、かねてより念願でありました海外への初出店をマレーシアにて実現できることを、大変嬉しく思います。『江戸名代亜門』がこだわり続ける日本のうなぎの美味しさを、マレーシアの皆様にお届けできることを楽しみにしております。この挑戦を通じて、日本の素晴らしい食文化を世界に広める一助となれるよう、スタッフ一同邁進してまいります。

■新店舗概要

店舗名： うなぎ屋 江戸名代亜門 ワンモントキアラ店 (Unagiya Edonadai AMON 1 Mont Kiara）

オープン日： 2025年11月1日（土）

住所： Lot G-23A, 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

電話番号： 03-3005-4048

営業時間： 12:00-21:00

定休日： なし

席数： 48席

■うなぎ屋 江戸名代亜門 これまでの歩み

うなぎ屋 江戸名代亜門は伝統のニホンウナギを1000円台から気軽に食べられるうなぎ専門店として2023年10月にスタート。

東京・根津を皮切りに、北は山形・天童から南は福岡・博多住吉まで、計10店舗展開しています。

2025年7月にはお弁当専門店の新業態「うなぎ弁当 江戸名代亜門」を東京・十条にオープン。

「うな重から始まるあたたかい時間」をコンセプトに、日々こだわりのうなぎをお届けしています。

国内店舗情報はこちらをご覧ください :https://unagi-amon.com/posts

■会社概要

会社名： 株式会社亜門

所在地： 〒108-0014 東京都港区芝5-27-3 芝ハイツ705

代表者： 代表取締役 甲田 めぐみ（甲田めぐみのinstagram(https://www.instagram.com/mogumegu_shacho_/?hl=ja)）

事業内容： 「うなぎ屋 江戸名代亜門」のフランチャイズ展開

電話番号：050-1720-4597

ホームページ：https://unagi-amon.com/

設立： 2023年9月15日