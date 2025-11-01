株式会社パロマ

あなたの写真がメトロの駅看板に！

パロマ笑顔プロジェクト 第10回フォトコンテスト 「笑顔は“いきる”エネルギー」

開催のお知らせ

株式会社パロマ（愛知県名古屋市/代表取締役社長：小林弘明）は、広告看板写真の公募企画「パロマ笑顔プロジェクト 第10回フォトコンテスト『 笑顔は“いきる”エネルギー 』を11月1日（土）から開始します。ご応募いただいた写真から優秀作品を選出し、東京メトロ及び大阪メトロ内の駅看板広告として使用いたします。

今回の募集テーマは『 笑顔は“いきる”エネルギー』。

フォトコンテストもおかげさまで今年で第10回、これまで約10万件の笑顔の写真をご応募いただきました。今年も日常を明るく照らす「元気いっぱい！アクティブな笑顔」「心地よくて嬉しい笑顔」「快適で爽やか笑顔」など皆様のとっておきの写真を大募集！

Instagramパロマ公式アカウントをフォローしてから特設キャンペーンサイトでご応募いただけます。

ご応募いただいた中から入賞作品を、東京メトロ及び大阪メトロ内の駅看板として約1年間掲載させていただきます。

また、副賞としてパロマ大賞（1名様）には10万円分旅行券、＜優秀賞＞おいしい笑顔賞 / みんなで笑顔賞 / あったか笑顔賞 / スポーツで笑顔賞 / 頑張る笑顔賞（各２名様）には5万円分旅行券の他、応募者の皆様がサイトで投票できる「みんなで選ぶ素敵な笑顔で賞」など素敵な賞品をプレゼント。パロマのInstagram公式アカウントでは、入賞のヒントや撮影のコツ、投稿いただいた皆様の写真をご紹介していきます。

今回もたくさんの方にご参加いただき、皆様をもっと笑顔にしたい想いでスタートいたします。応募締め切りは2026年１月12日（月・祝）まで。※このフォトコンテストは、2016年に初めて開催し、以降毎年開催しています。

キャンペーン概要

◆応募テーマ 『 笑顔は“いきる”エネルギー 』

今年も日常を明るく照らす「元気いっぱい！アクティブな笑顔」「心地よくて嬉しい笑顔」「快適で爽やか笑顔」など皆様のとっておきの写真をご応募ください。

◆応募受付期間

2025年11月1日（土）10：00 ～ 2026年1月12日（月・祝）23：59送信分まで有効

◆審査に関して

当社および事務局における厳正なる審査にて写真を選出し、東京メトロの駅看板として掲出いたします。

◆応募受付に関して

スマートコンテスト特設キャンペーンサイトの応募ページよりご応募いただけます。

https://paloma-photocontest.jp/metro/?ct_key=NalTOulcxawWX

PC、スマートフォン、タブレットからアクセス可能です。

また、当社WEBサイトのトップページから、バナーをクリックし、パロマHPキャンペーンサイトからもアクセスできます。

◆パロマHPキャンペーンサイトURL

https://www.paloma.co.jp/special/metro/paloma115/

◆応募者プレゼント

入選された方には、笑顔になれる副賞をご用意しております。

・＜大賞＞ パロマ大賞 旅行券 10万円分 1名様

・＜優秀賞＞ おいしい笑顔賞 / みんなで笑顔賞 / あったか笑顔賞 /

スポーツで笑顔賞 / 頑張る笑顔賞 旅行券 ５万円分 各２名様

・＜パロマ賞＞ 入賞 QUOカード5千円分 89名様

・みんなで選ぶ素敵な笑顔で賞 グルメ券1万円分 2名様

※東京メトロおよび大阪メトロ内の駅看板への掲出は、パロマ大賞 優秀賞 パロマ賞入賞者になります。

※【みんなで選ぶ素敵な笑顔で賞】に受賞された作品はメトロの看板提出の対象外になります。

◆入選発表 2026年3月中旬を予定しています。

※駅看板への掲出時期は別途ホームページ等でご案内させていただきます。

以上