あなたの写真がメトロの駅看板に！パロマ笑顔プロジェクト　第10回フォトコンテスト 「笑顔は“いきる”エネルギー」開催のお知らせ

株式会社パロマ（愛知県名古屋市/代表取締役社長：小林弘明）は、広告看板写真の公募企画「パロマ笑顔プロジェクト 　第10回フォトコンテスト『　笑顔は“いきる”エネルギー　』を11月1日（土）から開始します。ご応募いただいた写真から優秀作品を選出し、東京メトロ及び大阪メトロ内の駅看板広告として使用いたします。


今回の募集テーマは『　笑顔は“いきる”エネルギー』。


フォトコンテストもおかげさまで今年で第10回、これまで約10万件の笑顔の写真をご応募いただきました。今年も日常を明るく照らす「元気いっぱい！アクティブな笑顔」「心地よくて嬉しい笑顔」「快適で爽やか笑顔」など皆様のとっておきの写真を大募集！


Instagramパロマ公式アカウントをフォローしてから特設キャンペーンサイトでご応募いただけます。


ご応募いただいた中から入賞作品を、東京メトロ及び大阪メトロ内の駅看板として約1年間掲載させていただきます。


また、副賞としてパロマ大賞（1名様）には10万円分旅行券、＜優秀賞＞おいしい笑顔賞 / みんなで笑顔賞 / あったか笑顔賞 / スポーツで笑顔賞 / 頑張る笑顔賞（各２名様）には5万円分旅行券の他、応募者の皆様がサイトで投票できる「みんなで選ぶ素敵な笑顔で賞」など素敵な賞品をプレゼント。パロマのInstagram公式アカウントでは、入賞のヒントや撮影のコツ、投稿いただいた皆様の写真をご紹介していきます。


今回もたくさんの方にご参加いただき、皆様をもっと笑顔にしたい想いでスタートいたします。応募締め切りは2026年１月12日（月・祝）まで。※このフォトコンテストは、2016年に初めて開催し、以降毎年開催しています。





キャンペーン概要


◆応募テーマ　　　『　笑顔は“いきる”エネルギー　』


今年も日常を明るく照らす「元気いっぱい！アクティブな笑顔」「心地よくて嬉しい笑顔」「快適で爽やか笑顔」など皆様のとっておきの写真をご応募ください。


◆応募受付期間


2025年11月1日（土）10：00 ～ 2026年1月12日（月・祝）23：59送信分まで有効


◆審査に関して


当社および事務局における厳正なる審査にて写真を選出し、東京メトロの駅看板として掲出いたします。


◆応募受付に関して


スマートコンテスト特設キャンペーンサイトの応募ページよりご応募いただけます。


https://paloma-photocontest.jp/metro/?ct_key=NalTOulcxawWX


PC、スマートフォン、タブレットからアクセス可能です。


また、当社WEBサイトのトップページから、バナーをクリックし、パロマHPキャンペーンサイトからもアクセスできます。


◆パロマHPキャンペーンサイトURL


https://www.paloma.co.jp/special/metro/paloma115/


◆応募者プレゼント


　　入選された方には、笑顔になれる副賞をご用意しております。


　　・＜大賞＞　　　パロマ大賞　 旅行券　10万円分 1名様


　　・＜優秀賞＞　おいしい笑顔賞 /　みんなで笑顔賞 /　あったか笑顔賞 /　


スポーツで笑顔賞 /　頑張る笑顔賞　 旅行券　５万円分　　　　　各２名様


　　・＜パロマ賞＞　入賞　　　QUOカード5千円分 89名様


・みんなで選ぶ素敵な笑顔で賞　　グルメ券1万円分　 2名様　


※東京メトロおよび大阪メトロ内の駅看板への掲出は、パロマ大賞　優秀賞　パロマ賞入賞者になります。


※【みんなで選ぶ素敵な笑顔で賞】に受賞された作品はメトロの看板提出の対象外になります。


　　　　


◆入選発表　　　2026年3月中旬を予定しています。


※駅看板への掲出時期は別途ホームページ等でご案内させていただきます。


以上