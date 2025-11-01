クラウドネイティブ環境におけるセキュリティ体制の強化 : Orca SecurityとSHIFT SECURITYがMSSP契約を締結

株式会社SHIFT SECURITY

脆弱性診断・セキュリティ監視サービスを提供する、株式会社SHIFT SECURITY（本社：東京都渋谷区、代表取締役： 金内 忍、以下「SHIFT SECURITY」）は、クラウドセキュリティ分野のパイオニア企業Orca Security社（本社：Portland, Oregon, USA、CEO: Gil Geron、以下 「Orca Security」）と、Orca Security製品を活用したセキュリティサービスに関するMSSP契約を締結いたしました。

連携の背景

近年、国内企業においてもクラウド環境の利活用が急拡大しセキュリティリスク管理の必要性も急速に高まっています。クラウド環境のセキュリティ課題に立ち向うため高い技術力に裏付けされたセキュリティ製品と、セキュリティのプロフェッショナルによる活用が求められています。



このような背景を踏まえ、Orca SecurityとSHIFT SECURITYは、お客様のクラウド環境におけるセキュリティ課題解決のためMSSP契約を締結いたしました。Orca Securityの高度かつ網羅的なクラウド環境リスクの可視化を行うCNAPP技術を活用し、SHIFT SECURITYの診断員やアナリストの技術力を生かしたサービスを提供いたします。

Orca Security製品を活用したSHIFT SECURITYのサービス

1.クラウド診断

国際ガイドラインに基づき、SHIFT SECURITYの診断士がお客様のクラウド環境の可視化と評価を実施いたします。費用・運用などの観点からCNAPP製品の導入が難しいお客様に、スポット対応にてクラウド環境の可視化・評価を実施いたします。SHIFT SECURITYはOrca Securityの製品を用い、多様なクラウドリソースや各種設定に対する分析を網羅的かつ迅速に実施します。クラウド環境のセキュリティに懸念があるお客様に対して、Orca Securityとタッグを組み、「手の届くセキュリティ」をご提供いたします。

【商品の詳細】

クラウド診断(https://www.shiftsecurity.jp/cloud/)

2.CNAPP監視

IaaS環境の設定値、ワークロードの監視を行うCNAPP製品の監視を、24時間365日体制にて実施いたします。Orca SecurityのCNAPP製品も本サービスの監視対象に加わります。

セキュリティ監視を行うことで、Orca Securityの高度なCNAPP製品が分析した検出ログをセキュリティアナリストが分析。セキュリティのプロフェッショナルによるリスク評価を行うことで、即時対応が必要なのか判断し通報いたします。

Orca SecurityのCNAPP製品導入後製品を最大限に活用するご支援をご用意いたします。

【サービスの詳細】

CNAPP監視(https://www.shiftsecurity.jp/cnapp/)

■Orca Securityからのコメント

「SHIFT SECURITYとのパートナーシップを通じて、この重要なタイミングでOrcaのプラットフォームを日本の企業に提供できることを大変嬉しく思います。」とOrca Security APJセールス担当副社長のDaniel Keidarは述べています。

「日本におけるクラウド導入が加速する中、組織には信頼できるセキュリティソリューションが求められています。Orca Securityのエージェントレス技術と、SHIFT SECURITYの脆弱性診断やマネージドモニタリングにおける深い専門知識を組み合わせることで、それを実現することができます。このパートナーシップにより、組織はクラウド環境を完全に可視化し、セキュリティ体制を強化し、複雑性を軽減することが可能となります。私たちは共に、日本企業がセキュリティを犠牲にすることなく、クラウドを迅速に活用できるようにしていきます。」





■SHIFT SECURITYからのコメント

Orca SecurityとのMSSP契約締結を大変光栄に思います。

このたび当社は、エージェントレスクラウドセキュリティのパイオニアであるOrca SecurityとのMSSP契約を締結いたしました。

当社はこれまでもクラウドの脆弱性診断やCNAPP製品の24時間365日の監視・分析サービスを通じて、クラウドセキュリティサービスの提供を行ってまいりました。Orca Securityではクラウドリスクを特定・判断する高精度なCNAPP製品の提供を行っており、多くのグローバル企業に採用されてきた実績があります。

今回、脆弱性診断とセキュリティ監視サービスに、Orca Securityのソリューションが加わりました。サービスの提供を行うことで、クラウドネイティブ環境に対するより高度な管理・防御が可能となると考えます。そして日本国内でもクラウド環境のセキュリティが、よりお客様に手の届くセキュリティソリューションになると確信しています。

今後も私たちはお客様の持つクラウド環境の安全性拡大を力強く支援してまいります。

株式会社SHIFT SECURITY

代表取締役

金内 忍





Orca Security社について

Orca Securityは、企業や組織がクラウドセキュリティを戦略的な強みに変えることを可能にします。

マルチクラウド環境全体にわたる最も包括的なカバレッジと可視性を備え、エージェントレスを第一とするOrcaプラットフォームは、チームを一つにまとめ、複雑さ、脆弱性、リスクを排除します。

Temasek、CapitalG、ICONIQ Capital、Redpoint Venturesなどの支援を受け、OrcaはSAP、Gannett、Autodesk、Unity、Lemonade、Digital Turbineをはじめとする数百の企業から信頼されています。

https://orca.security





株式会社SHIFT SECURITYについて

SHIFT SECURITYは、情報セキュリティの標準化・仕組み化を基盤に、セキュリティサービスを提供。 それによりサービス品質を高いレベルで安定化させながら、セキュリティ業界で活躍できるエンジニアを数多く輩出しています。 今の日本が抱える人材不足の課題を解決し、インターネットで繋がる世界に安全と安心を提供します。

社 名：株式会社SHIFT SECURITY

Ｈ Ｐ：https://www.shiftsecurity.jp/

＊本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。






