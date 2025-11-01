美容業界の即戦力人材マッチングサービス『BEAUTY SHARE WORK』をリリース~サロンの人手不足解決と美容師・ネイリストの働き方多様化を両立~

株式会社クラウドビューティ

株式会社クラウドビューティ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：望月雅彦）は、美容業界に特化した人材マッチングサービス『BEAUTY SHARE WORK（ビューティシェアワーク）』を正式リリースいたしました。

本サービスは、「働きたい美容師・ネイリスト」と「人手が必要なサロン」をマッチングする新しい仕組みとして、美容業界の人手不足とフリーランス化の進展に対応する次世代のプラットフォームです。

BEAUTY SHARE WORK

■ 美容業界の課題に応える「新しい働き方支援」

近年、美容業界ではスタッフの確保・維持が難しくなり、人手不足が深刻化しています。一方で、美容師・アイリスト・ネイリストなどのフリーランス化が進み、柔軟な働き方を求める声も増えています。

『BEAUTY SHARE WORK』は、こうした業界構造の変化を背景に「働き方の自由」と「サロンの安定運営」を両立する新しい人材流通の仕組みを目指しています。

■ サロン側のメリット

・必要なタイミングに即戦力スタッフをマッチング

・固定人件費を抑えつつ繁忙期の人員を確保

・安心の事務サポートと報酬支払い管理

サロンは1日単位の短期依頼から、長期的な業務委託まで柔軟に依頼可能。

急な欠員や繁忙期の人手不足にもスムーズに対応できます。

■ ワーカー側（美容師・ネイリスト）のメリット

・「1日だけ」「週末だけ」など、自由なスケジュールで働ける

・1日12,000円～の報酬保証で安定した収入

・希望条件に合うサロンを運営がコーディネート

LINE登録と簡単な審査で、すぐに仕事をスタートできる仕組みを整えています。

勤務後の報酬は翌月に運営から支払われ、事務処理や契約管理もすべて代行するので、面倒な手続きが必要ありません。

■ 社会的ニーズと今後の展望

『BEAUTY SHARE WORK』は、美容業界全体の人材流動性を高め、

「誰もが自分らしく働ける美容業界」を実現するための仕組みです。

空き時間の有効活用と、サロンの生産性向上を両立することで、

業界の持続的成長を支援していきます。

サービスの詳細は、美容専門のスペースマッチングサービス「BEAUTY SHARE」内に公開中です。

■ サービス詳細はこちら

【BEAUTY SHARE WORK について】

https://beautyshare.jp/column/post-1105/

BEAUTY SHARE WORKは、サロンと美容施術者双方の『選ばれる』働き方・経営スタイルを実現するプラットフォームです。新しい美容業界の働き方を、ぜひこの機会にご体験ください。

■クラウドビューティについて

当社は「美を生み出す人たちと共に、未来をつくる」をスローガンに、美容サロンや美容業界で活躍する人たち向けにあらゆる支援ができる総合プラットフォーム会社を目指しています。

企業名：株式会社クラウドビューティ [CLOUD BEAUTY Inc.]

代表者：代表取締役 望月雅彦

資本金：311,763,278円（資本準備金他含む）

大阪本社：大阪府大阪市中央区南本町2-2-9 辰野南本町ビル6階

東京オフィス：東京都渋谷区恵比寿4-11-9 クオーレエビス1階

設立：1999年6月1日

URL： https://cloudbeauty.co.jp/