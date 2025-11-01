東京スタートアップ法律事務所（TSL）　滋賀大津支店を開設　2025年11月1日

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所（略称：TSL、本店：東京都中央区、代表社員弁護士：中川 浩秀）は、滋賀大津支店を開設し、2025年11月1日からご相談の受付を開始いたしました。

● 東京スタートアップ法律事務所 滋賀大津支店

所 属：滋賀弁護士会

住 所：滋賀県大津市中央3-4-28 ベルヴィ大津中央2階 202号室

営業時間：月～金 8:30 ～ 20:00

土日祝 9:00 ～ 19:00

2025年11月現在、当事務所は東京都（銀座/新宿/東京湾岸/吉祥寺/八王子）、北海道（札幌）、千葉県（千葉/松戸/船橋）、埼玉県（さいたま/所沢）、神奈川県（横浜/川崎/相模原）、静岡県（静岡/浜松）、愛知県（名古屋）、滋賀県（大津）、京都（京都）、大阪府（大阪/高槻/堺）、兵庫県（神戸）、香川県（高松）、福岡県（博多）、熊本県（熊本）の計26か所に拠点を拡充し、皆さまへより一層充実したリーガルサービスの提供を図ることができるよう、事務所員一同精進して参る所存です。

●滋賀大津支店 代表

菅井 勇人 HAYATO SUGAI

◇取扱分野◇

●個人のお客様

不貞慰謝料・離婚・刑事事件・交通事故・遺産相続・債務整理

●法人のお客様

契約法務・ITビジネス法務・人事労務問題・M&A・紛争解決・国際法務（海外進出・海外企業の日本進出支援）・債権回収・誹謗中傷の削除

事務所HP：https://tokyo-startup-law.or.jp/member/sugai/

◇TSLのビジョン◇

UPDATE JAPAN.～新しい時代の弁護士像を確立し、日本のアップデートに貢献する～

TSLは、この国のアップデートに貢献するために設立されました。我々は現在、変化の真っ只中におり法律家の役割も変化を迫られています。

私たちは従来の弁護士像に疑問を投げかけ、「新しい時代の弁護士像」を定義し、その実現に向けて行動していく存在でありたいと考えています。

一人一人が抱える問題に向き合い一緒に解決策を考えそれを実行していく、その積み重ねによりこの国に元気な人が一人でも増えることが、この国をアップデートすることに繋がると信じています。

◆TSL 概要

企業法務・一般民事事件・家事事件・刑事事件といった多くのご相談をお受けできる総合型の法律事務所です。弁護士のチーム制を敷いているため、弁護士個人の得意分野や経験に左右されず、あらゆるケースでクオリティの高いリーガルサービスを提供できる特徴を持ちます。電話・オンライン対応にも注力しており、忙しい方でもスキマ時間で相談が可能です。

事 務 所 名：東京スタートアップ法律事務所（略称：TSL、英文名称：Tokyo Startup Law Firm）

設 立：2018年9月

代 表 社 員：弁護士 中川浩秀（東京弁護士会所属）

本店所在地：東京都中央区銀座1-13-1ヒューリック銀座一丁目ビル7階

所属弁護士：39名（男性:29名/女性:10名）

支 店 数：全国26支店

年間相談数：約5,000件

◇本件に関するお問い合わせ先◇

■銀座本店 〒104-0061 東京都中央区銀座1-13-1 ヒューリック銀座一丁目ビル7階

URL:https://tokyo-startup-law.or.jp/