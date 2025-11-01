【100年先も続く、「HUGE」のレストラン物語】「そこまでやるか、をやる。」創業20周年を迎えた株式会社HUGE、20周年特設サイトを公開。“人と街とレストラン”をつなぐ軌跡を振り返る。

株式会社ＨＵＧＥ

この度、東京・横浜を中心に、京都・沖縄など国内外に47店舗のレストランを展開する株式会社HUGE（本社：東京都渋谷区）は、2025年9月27日に創業20周年を迎えました。これを記念し、20年間の歩みを振り返る特設ページを10月30日に公開いたしました。

【20周年特設ページURL】

https://www.huge.co.jp/20th/

■創業20周年ムービー「The HUGE Timeline - 創業20周年の歴史- 」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nSCbu0sIrAI ]

これまでHUGEが掲げてきた理念「人と街とレストランをつなぐ」を軸に、20年の歴史を映像で振り返る創業20周年記念ムービーを制作しました。社員、パートナー、そしてお客様への感謝の想いを込め、

これからの“次の100年”へと歩みを進める姿を描いています。また、HUGEらしさの核である「ホスピタリティ」を中心に、レストランの枠を超えた新たな挑戦にも意欲的に取り組んでまいります。

■制作背景～これまでの歩み～

2005年の創業以来、HUGEは「DAZZLE」や「Cafe RIGOLETTO」をはじめとする多彩なレストランブランドを展開し、食を通して街の魅力を高めてまいりました。

20周年という節目を迎えるにあたり、テーマを「百年品質レストラン」とし、特設サイトを通じて、HUGEの過去・現在・未来をつなぐ“レストランと人の成長物語”を発信しています。

【20周年特設ページの内容】

・HUGEの20年を振り返る店舗出店ヒストリー

・ブランドムービー「The HUGE Timeline - 創業20周年の歴史-」

■ニュウマン高輪4階に集結する4つの店舗で20周年パーティーを開催！

2025年9月12日、ニュウマン高輪4階に新たにオープンした4店舗にて、「HUGE 20th Anniversary Cinematic Celebration」をコンセプトに創業20周年記念パーティーを開催いたしました。当日は多くのゲスト、取引先関係者様にお越しいただき、創業当初からの仲間たちとともにグラスを掲げる祝杯の瞬間には、HUGEが20年間積み重ねてきた“人と街をつなぐ時間”が鮮やかに蘇りました。

会場の4店舗のメニュー以外にも、メキシカン、アジアン、スパニッシュまで、HUGEが展開する全てのブランドの料理が彩り豊かに振る舞われ、バーテンダーやDJ、シンガーによるパフォーマンスや、チャリティーオークションなども実施。歓声と笑顔に包まれた会場には、「HUGEの20年は、これからの100年へつながる始まりである」という想いが溢れていました。

■株式会社HUGE 代表取締役 兼 CEO 新川 義弘よりコメント

代表取締役社長 兼 CEO新川 義弘

創業から20年、私たちは「街の資産をつくる」という信念を胸に歩んできました。

どんな時代の変化があっても、街に根ざし、人々の記憶に残る“百年品質”のレストランを目指してきたのが、HUGEの原点です。

松下幸之助氏の「自分に揺るがない信念があれば、他人と比べないで一歩ずつ前に進むことができる」という言葉があります。

この言葉を胸に、私たちは常に“他と比べない”姿勢で、自分たちにしかできないレストランづくりを続けてまいりました。

コロナ禍を経て、レストランの在り方や人と人との関係性は大きく変わりました。

それでも変わらないのは、“人の温度”を感じる食の場が、社会にとってかけがえのない存在であるということです。

これからも私たちは、街に灯をともすようなレストランをつくり続けます。

HUGEらしいホスピタリティとクリエイティビティで、次の20年、そしてその先の100年へ。

最高の仲間たちと共に、“街の資産”を創り続けてまいります。

代表取締役社長 兼 CEO

新川 義弘

【会社概要】

会社名：株式会社HUGE

代表者：新川 義弘

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-10-37 CASCAFE HARAJUKU3F



【WEB】https://www.huge.co.jp

【公式instagram】https://www.instagram.com/huge_restaurant

「街の資産となる」という想いの元、2005年に創業。2025年9月には創立20周年を迎えた。RIGOLETTO（リゴレット）やHacienda del cielo（アシエンダ デル シエロ）など国内外に47店舗を展開。その街に求められているものは何なのかを考え、チェーン展開ではなく一つ一つ丁寧に街に合わせたレストラン創りをしています。また「スパニッシュイタリアン」や「モダンメキシカン」、「モダンアジアン」など独自の食のジャンルを確立し、レストランを通して新しい文化を創る役割も担っています。HUGEのレストランだからこそ体験できる、‟日常の中の非日常”をお楽しみください。