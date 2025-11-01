11/1(土)より、WPCの推しフレーバーを決める投票企画「Naturecanプロテイン総選挙 第二弾」を開催！｜Naturecan Fitness

Naturecan株式会社
- Naturecan Fitness 公式Instagramアカウントにて、11/1(土)～11/14(金)に「プロテイン総選挙 第二弾」を実施
- ホエイプロテイン（WPC）全種類が対象※期間限定フレーバーを含む
- 公式アカウントフォロー&お気に入りのプロテインに「いいね」でカンタン投票◎
- 投票していただいた方の中から抽選で1名様に現在販売中のプロテイン全種類をプレゼント！

Naturecan公式アカウントはこちら :
https://www.instagram.com/naturecanfitnessjp/

あなたのお気に入りフレーバーは？Naturecanプロテイン総選挙 第二弾が開催！

英国発のグローバルウェルネスブランドNaturecan Fitnessは、11/1(土)～11/14(金)の期間中、Naturecan Fitnessの公式Instagramアカウントにて「プロテイン総選挙 第二弾」を開催いたします。


昨年多くのお客様にご投票いただき、大きな盛り上がりを見せた企画が再登場！


今年は期間限定フレーバーを含むホエイプロテイン（WPC）全種類を対象に実施いたします。




対象商品一覧はこちら :
https://www.naturecan-fitness.jp/search?q=%E3%83%9B%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%88WPC%EF%BC%89&options%5Bprefix%5D=last

見事1位に輝いたフレーバーは、期間限定の特別セールを実施予定です。


さらに、投票していただいた方の中から抽選で1名様にNaturecan Fitnessにて現在販売中のプロテイン全種類をプレゼント！


皆様のお気に入りフレーバーへのご投票・応援コメントをお待ちしております。


■プロテイン総選挙 第二弾 概要
※キャンペーンに当選された方にはNaturecan Fitness（@naturecanfitnessjp）よりDMにてご連絡いたします。偽アカウントからのDMにご注意ください。


対象商品ラインナップ

抹茶




チョコレート




ヨーグルト




芳醇メロン





白桃ラッシー




ダークチョコレート




甘熟王バナナ




安納芋





マンゴーラッシー




黒ごまラテ




黒糖ミルクティー




神バナナ





ストロベリーラズベリー




瀬戸内ハニーレモン




アイスコーヒー




ゴールデンパイン





アロエヨーグルト




Naturecan Fitnessについて


Naturecan Fitnessは、確かな品質の商品を通じて、アクティブで健康的なライフスタイルをサポートすることを使命とするブランドです。


プロテインやアミノ酸、アシュワガンダをはじめとするフィットネスサプリメントから、健康的に美しく生きるあなたをサポートする美容/ロンジェビティサプリまで、幅広いラインナップを展開。単なる栄養補給にとどまらず、日々のパフォーマンスサポートから未来の健康まで、お客様の「なりたい自分」を叶えるパートナーを目指しています。


Naturecan Fitnessの製品は、トレーニングに励むアスリートはもちろん、健康を意識するすべての方に向けて設計されています。


忙しい毎日の中でも、手軽にバランスの取れた栄養を取り入れられるよう、品質・成分・製造過程のすべてにこだわり抜いています。


あなたの健康とパフォーマンスを最大限に引き出すために、Naturecan Fitnessが寄り添います。


会社概要


会社名:Naturecan株式会社


代表取締役:中島沙紀


お問い合わせ:info-jp@naturecan.com


公式サイト:https://www.naturecan-fitness.jp/


Instagram:https://www.instagram.com/naturecanfitnessjp/


X:https://x.com/naturecanfitjp


TikTok:https://www.tiktok.com/@naturecanfitnessjp_shop


YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanfitnessjp


楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/


Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial


