ホラー×執着愛の新感覚ティーンズラブ「旧校舎のはるくん～二人きりの鬼ごっこ、しよう？」第2巻、ComicFestaにて独占配信開始！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営する、電子コミック配信サービス ComicFesta（コミックフェスタ）にて、ホラーASMR作品『旧校舎のはるくん～真夜中の鬼ごっこ 捕まったら快楽地獄!～』を原作としたコミカライズ作品『旧校舎のはるくん～二人きりの鬼ごっこ、しよう？』の独占配信を本日11月1日（土）より、スタートいたしました。

背筋が凍る恐怖と、息を呑む執着愛の入り混じる、新感覚ティーンズラブ作品をお見逃しなく！

作品紹介

＜作品名＞

旧校舎のはるくん～二人きりの鬼ごっこ、しよう？

作画：やっそん義之

企画：MELLOW YELLOW

原案・脚本：しもつき

キャラクター原案：針野シロ

＜あらすじ＞

「どうして僕を忘れてしまったの…僕には君しかいないのに」――。

祖母の死をきっかけに帰省した主人公。待っていたのは懐かしさ…ではなく“恐怖”だった。

奇妙な青年とともに次々と起こる怪奇現象。

恐ろしさに震える主人公だったが、彼に見覚えがある気がして…。

真実を探すため、手がかりのある旧校舎に足を踏み入れる。

しかしそこで始まったのは終わりなき鬼ごっこだった…。

逃げても逃げても迫ってくる青年。捕まったら即、気持ちいいお仕置き。彼は一体何者なのか？

愛と執着が支配する、戦慄のホラーASMRのコミカライズ！

＜作品ページ＞

https://comic.iowl.jp/titles/233324

ComicFesta

ComicFesta（コミックフェスタ） は、2013年にサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

ここでしか読めない独占作品を毎週更新しており、現在も多数の独占タイトルを配信中です。そのほか、メディア化作品や話題作、ベストセラーも豊富に取り揃えており、人気作品が無料で読めるキャンペーンも常時多数開催しております。

名 称：ComicFesta（コミックフェスタ）

配 信：オリジナル全作品、その他人気マンガ作品多数。

ＵＲＬ：https://comic.iowl.jp/

公式X：https://x.com/ComicFesta_Info