なんでも酒やカクヤス 創業104周年を記念して、11月1日よりWEB限定でカクヤス創業祭を開催！！

株式会社カクヤス

首都圏を中心として関西、九州に酒類等の販売、デリバリー事業を展開する株式会社カクヤス（東京都北区、代表取締役社長：佐藤順一、以下：カクヤス）は、株式会社ひとまいる（旧社名：カクヤスグループ）として11月1日に創業104周年を迎えます。創業104周年を記念し、いつもご愛顧いただいているみなさまに感謝の気持ちを込めて、カクヤスネットショッピングにて「カクヤス創業祭」を開催いたします。

カクヤス創業祭では、創業日である11月１日から日頃の感謝を込めて、合計7つのイベントを開催します。カクヤスのメルマガ会員の方を対象にする「豪華賞品プレゼントキャンペーン」をはじめとするイベントに加え、カクヤスの公式アプリをダウンロードし、初めてログインした方を対象にした「アプリデビュー応援キャンペーン」などを行います。カクヤスネットショッピングのメルマガ会員の方を対象としたイベントは、イベント期間中に登録すれば参加可能です。

「なんでも酒やカクヤス」の104周年創業祭にぜひご参加ください。

「カクヤス104周年創業祭」の主なイベント

(1)【合計100名様】豪華賞品プレゼントキャンペーン

創業祭特設ページ :https://www.kakuyasu.co.jp/store/app/news_feature/sougyousailp/?utm_medium=referral&utm_campaign=251101_pr_sogyosai

カクヤスネットショッピングのメルマガ会員の方を対象に創業祭特設ページにあるフォームから応募するだけで、サントリーの山崎12年をはじめとする様々な豪華賞品を合計100名様にプレゼント！

詳細を見る :https://www.kakuyasu.co.jp/store/app/news_feature/sougyousailp/?utm_medium=referral&utm_campaign=251101_pr_sogyosai#present

(2)【全問正解で全員がGET！】カクヤス3問検定！合格ですぐに使えるクーポンGET！

カクヤスについての簡単な３問のクイズに全問正解すれば、カクヤスネットショッピングの公式ECまたはアプリで2,000円以上の購入で使える100円オフクーポンコードを全員にプレゼント！途中で間違えても何度でも挑戦可能です！

詳細を見る :https://www.kakuyasu.co.jp/store/app/news_feature/sougyousailp/?utm_medium=referral&utm_campaign=251101_pr_sogyosai#quiz

(3)【アプリダウンロード＆ログインでOK】アプリデビュー応援キャンペーン

実施期間中にカクヤスネットショッピングの公式アプリをダウンロードして、初回ログインをした方全員にカクヤスネットショッピングの公式ECまたはアプリで1,500円以上の購入で使えるお得な800円オフクーポンをプレゼント！

詳細を見る :https://www.kakuyasu.co.jp/store/app/news_feature/sougyousailp/?utm_medium=referral&utm_campaign=251101_pr_sogyosai#app

カクヤス創業祭では、創業日である11月１日から30日までたくさんのイベントを開催中です！「なんでも酒やカクヤス」の104周年創業祭にぜひご参加ください！

カクヤス創業祭の詳細はこちら :https://www.kakuyasu.co.jp/store/app/news_feature/sougyousailp/?utm_medium=referral&utm_campaign=251101_pr_sogyosai

カクヤスデリバリーの特徴

カクヤスの自社配達サービスであるカクヤスデリバリーは、東京・神奈川・埼玉・大阪・福岡・長崎にある約 200 箇所の配達拠点より、お酒、飲料、食品等を年中無休で即日配達しております。

1. 「いつでも」 即日配送！１時間ごとでご希望のお届け時間帯をお選びいただけます。

2. 「どこへでも」 ご自宅からオフィス、屋外など、配送エリア内ならどこへでも！

3. 「どれだけでも」 飲料1本から宴会用大量注文まで、送料無料でお届けいたします！

［配達エリアの詳細はこちら］

https://www.kakuyasu.co.jp/store/app/shop/area/

カクヤスデリバリーに特化した「カクヤス公式アプリ」

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id1239666902

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kakuyasu.app

※ 各お届け時間帯でお届けできる件数には限りがございます。

※ 混雑・在庫状況によっては即日でのお届けが難しい場合がございます。

※ 営業時間はお届け担当店舗によって異なります。

個人宅への配達もビール１本から無料配達！オフィスにもお届けします！

配達エリア内であれば、お客様のご自宅をはじめ、オフィスなどのご指定の場所へビール1本から無料配達いたします。飲料だけでなく、氷やおつまみ、紙皿なども取り揃えており、研修や会議、懇親会などでご利用の際にも嬉しいサービスとなっております。ネットショッピングからのご注文なら請求書払いにも対応します。

［オフィスなど法人向けのご利用シーンの紹介］

≫https://www.kakuyasu.co.jp/store/app/scene/scene_office/

【株式会社カクヤスについて】

設立：2020年10月1日

本社：東京都北区豊島2-3-1

代表取締役：佐藤 順一

事業内容：酒類・食品等の飲食店および一般家庭用販売、「なんでも酒やカクヤス」、その他の店舗運営

URL：https://www.kakuyasu.co.jp/