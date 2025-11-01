～ジュレーム×RIIZE東京ドーム公演チケットや豪華グッズが当たる！～「Je l’aimeで記憶に残る髪へキャンペーン」11月1日よりスタート

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、ヘアケアブランド『ジュレーム』から、本日11月1日より「Je l’aimeで記憶に残る髪へキャンペーン」を実施いたします。RIIZEとのコラボキャンペーンとなっており、「記憶に残るジュレーム」とRIIZEの「記憶に残るパフォーマンス」という想いが重なり、今回のコラボレーションが実現しました。対象商品を購入したレシートで応募でき、RIIZEの東京ドーム公演チケットや豪華グッズが合計390名様に当たるキャンペーンです。

◇キャンペーン特設サイト http://je-laime-cp2025.com/

■キャンペーン概要

■開催期間

2025年11月1日（土）0：00 ～ 2025年12月31日（水）23：59まで。レシート有効期限も同上となります。

■景品および当選者数

応募いただいた方の中から抽選で下記プレゼントが当たります。

B賞とC賞はその場で結果が分かります。※A賞とオンラインレシートでのご応募は事後抽選となります。

【A賞 RIIZE初の東京ドーム公演チケット 30組60名様】

公演日2026年2月21日（土）・22日（日）・23日（月）

※各日10組20名様

対象商品を1,500円(税込)以上購入いただいたレシートまたはオンラインストア(ネット通販など)の領収書で応募可能です。

【B賞 RIIZE 直筆サイン入りライブグッズ 30名様】

対象商品を800円(税込)以上購入いただいたレシートまたはオンラインストア(ネット通販など)の領収書で応募可能です。

1メンバーあたり5名様の当選となります。

【C賞 ジュレーム×RIIZE オリジナルボトルステッカー[2 種セット ] 300名様】

対象商品を800円(税込)以上購入いただいたレシートまたはオンラインストア(ネット通販など)の領収書で応募可能です。

■対象商品

ジュレームシリーズ全品

（ジュレーム/ジュレーム リラックス/ジュレーム iP/ジュレーム ファンタジスト）

画像は一例です。

※その他対象商品は、下記でご確認いただけます。

◇キャンペーン公式サイト：http://je-laime-cp2025.com/

■応募方法

パソコンもしくはスマートフォンで本キャンペーンサイトにアクセスしてください。対象商品の購入レシートまたはオンラインストア（ネット通販など）の領収証を撮影し、必要事項を入力してご応募ください。

A賞及びオンラインストア(ネット通販領収書)での応募分に限り、各賞の重複当選や複数当選はできませんので、あらかじめご了承ください。

※応募方法の詳細は下記でご確認いただけます。

◇キャンペーン公式サイト：http://je-laime-cp2025.com/

■RIIZEプロフィール



RIIZEは「成長」と「実現」を意味する名を持つ。2023年9月に「Get A Guitar」でデビューし、初週でミリオン達成。「日本ゴールドディスク大賞」受賞や2026年には単独初の東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」も決定するなど、グローバルで快進撃を続けている。

■ジュレームについて

2013 年に誕生した、ヘアケアブランドです。ダメージや髪質といった現代人の髪悩みに着目した独自処 方、心からリラックスできる香り、使い心地の良さと理想の仕上がりで高く支持されています。世界９の国と地 域（日本・中国・香港・マカオ・台湾・タイ・シンガポール・マレーシア・モンゴル）で展開しています。2025年8月21日には、レイヤードパック処方で記憶に残る“髪の質感”と“香り”を実現する新シリーズを発売しました。

■コーセーコスメポートについて

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーが 100％出資するグループ会社でお客さまが 手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しい チャレンジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。

このニュースに関するお問い合わせ、下記までお願いいたします。

コーセーコスメポート株式会社 宣伝部 メールアドレス ad@kosecosmeport.co.jp

※お客さまからのお問い合わせは、お客様相談室(フリーコール) TEL 0800-222-2202 でお受けしています。