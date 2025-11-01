【信和のしんわプロジェクト】SNSで投稿された“夢”を信和グループが実現する「～SHiNWAに願いを～」 ご好評につき、第2弾開催！

信和建設株式会社

信和ホールディングス株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：前田 裕幸）は、CSR活動の統合プロジェクト「信和のしんわプロジェクト」の一環として、夢を起点に人と社会をつなぐ参加型企画「～SHiNWAに願いを～」の第2弾を2025年11月1日（土）より実施いたします。



本企画は、大阪府・兵庫県を中心に街中に掲出されている「SHiNWA」ロゴ看板をきっかけに、SNS上で人々の“夢”や“願い”を発信いただき、その中から選ばれたひとつの夢を信和グループが実現する施策で、第1弾は2025年8月1日(金)から9月19日(金)まで開催されました。

「信和のしんわ」プロジェクトは、信和ホールディングスが取り組む多様な社会貢献活動を包括するCSRプロジェクトです。

教育支援、地域貢献、復興支援、ボランティア活動など、これまで同社が大切にしてきた「人のよろこびを自分のよろこびとする」という姿勢を体系的に整理し、新たな未来への架け橋として展開していきます。

本プロジェクトでは、人の夢を応援・実現する施策を軸のひとつとして掲げております。今後は子どもたちの夢にも寄り添い、その実現を支援する活動にも継続的に取り組んでいく予定です。

その第一歩として、「信和のしんわ」プロジェクトの一環で「～SHiNWAに願いを～」企画を実施します。街中の信和ロゴ看板をきっかけに、世代を問わず広く人々の夢や希望を集め、信和が本気で応援・実現に取り組みます。企業が一方的に価値を届けるのではなく、人々の声に耳を傾け、寄り添いながら社会と歩む--そんな信和らしい応援のカタチを目指しています。

「～SHiNWAに願いを～」企画 第2弾

「～SHiNWAに願いを～」は、大阪府・兵庫県内に設置されている信和グループのロゴ看板の画像や、信和グループ公式「X」アカウントの投稿の引用リポストと合わせて、自身の「夢」や「願いごと」をSNSで投稿していただく参加型企画です。期間中に投稿された内容の中から1名を選出し、信和ホールディングスがその夢を実際に実現します。

第2弾では、より皆様の夢を叶えやすくするために応募方法をより柔軟にして実施いたします。

■ 企画応募のための投稿方法は、以下の3つからお選びいただけます１.街中のロゴ看板写真を撮影２.キャンペーンサイトで看板写真をスクリーンショット３.信和グループ公式「X」投稿の引用リポスト

・応募期間：2025年11月1日（土）10:00 ～ 12月28日（日）17:59

・応募方法：

１.以下の3つのうち、お好きな方法で応募可能

【応募方法１.】

大阪府と兵庫県の街中にある信和グループの看板写真を撮ってSNS投稿！

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【応募方法２.】

キャンペーンサイト下部にご用意した信和グループの看板写真をスクリーンショットしてSNS投稿！

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【応募方法３.】

信和グループ公式「X」アカウントのフォロー＆引用リポストで簡単SNS投稿！

２.自身の「夢」や「願いゴト」の内容（理由を含む）とともに、Instagram または X（旧Twitter）にて「#信和に願いを」のハッシュタグをつけて投稿

３.信和グループ公式SNSアカウントをフォロー

（公式X：@shinwa_group0(https://x.com/shinwa_group0)、公式Instagram：shinwa_group_official(https://www.instagram.com/shinwa_group_official/)）

※投稿写真は「SHiNWA」ロゴ看板が画面いっぱいに映るようにトリミングしてください。

・結果発表：当選者：1名

※結果は信和グループ公式SNSより当選者に直接ご連絡いたします。

・特設サイト：看板設置場所、応募詳細・注意事項などは特設サイトをご確認ください。

https://shinwa-grp.co.jp/project/

■ ロゴ看板一例

■ 「信和のしんわ」プロジェクトの由来

「信和のしんわ」というプロジェクト名には、信和ホールディングスの企業理念と、私たちが目指す社会との関係性に対する想いが込められています。

一つは、人の夢を応援する、叶えるという取り組みに力を入れていきたいということから、「しんわ＝神話（しんわ）」という言葉になぞらえています。誰かの心に宿った夢が叶うことで、小さな奇跡のような物語が生まれ、それがまた次の希望へとつながっていく。そんな夢の連鎖を、現代の“神話”として紡いでいきたいという想いが込められています。

もう一つは、「しんわ＝親和（しんわ）」という言葉になぞらえた意味です。人と人、企業と地域、社会と未来のあいだに温かなつながりと調和を育む--そんな“親和的な関係”をプロジェクトを通じて築いていきたいと考えています。

「信和のしんわ」というひらがなのやわらかな響きには、夢や想いに寄り添いながら、すべての人とつながり、共に歩んでいく企業でありたいという願いが込められています。

■信和グループのCSR活動について（一部）

カンボジア小学校建設プロジェクト

世界に対して直接的な社会貢献活動をしたいという想いから小学校建設し、現地の子どもたちに向けた企画として運動会や縁日を実施しています。

プロ野球選手・監督による野球教室

地域の社会貢献を目的として元阪神タイガース選手・監督である真弓明信氏の指導による信和グループのベースボールアカデミーを開催しています。オリックス・バファローズ様にご協力いただき選手の方々が直接野球少年少女に指導してくださりました。

野球教室の様子は、後日子供たちが何度も見返して理解できるよう、信和グループのYouTube チャンネルにて配信しております。

震災復興支援、ボランティア活動

2024年1月1日に発生した能登半島地震で被災を経験した石川県の復興支援と観光PRを行うことを目的として、信和グループ主催で復興「桜祭り」を開催。

■信和グループについて

信和グループは、総合建設業・総合不動産業を中心に、多角的な事業展開を行っております。常に革新と挑戦を続け、社会に貢献する企業を目指しています。

