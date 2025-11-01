「KaBoSコレクション2026」金賞に、音はつきさん『人間やめたマヌルさんが、あなたの人生占います』が選ばれました

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社から2023年11月に刊行された文庫『人間やめたマヌルさんが、あなたの人生占います』が、勝木書店が主催する「KaBoSコレクション2026」の金賞に選ばれました。

「KaBoSコレクション」について

「KaBoSコレクション」は、北陸を中心に店舗展開する勝木書店グループが全力でお薦めする文庫を選ぶアワードで、今回で６回目を迎えました。

ノミネート11作品のうち期間中の販売冊数が最も多かった作品を金賞とし、1年間、全店舗で展開します。過去に金賞を受賞した作品は好調な売れ行きとなり、重版や全国展開にも繋がりました。

＜推薦コメント＞

悩んだ時は誰かに、何かに、そっと背中を押してほしいもの。

人間やめたマヌルネコのマヌルさんが、ゆるーい占いで人生迷える人にアドバイスしてくれます。

マヌルさんの適当な占いの言葉にハッとさせられます。

疲れた心に寄り添ってくれるような、「あー、よかったな」と思える本を最近読みましたか？

そんな優しい本がここにあります。

著者の受賞コメント

この度はKaBoSコレクション2026の金賞に選んでいただき、ありがとうございます。

受賞させていただいた『人間やめたマヌルさんが、あなたの人生占います ～適当ですがあしからず～』は2023年11月に刊行した作品で、二年という時を経て再び光をあてていただいたことに大きな喜びを感じています。マヌルさんに金賞の報告をしたら、きっと彼女は「ほらね、あたしの占い通り」などと満足そうににんまり笑って、ヒゲを撫でるのだと思います。存在自体が不可思議で、だけど世の中の酸いも甘いもそれなりに経験して、人間をやめちゃったマヌルネコのマヌルさん。適当すぎる占いと無責任な言葉がこれからも、誰かの背中をそっと押してくれたり、さりげなく撫でてくれたりしたらいいなと思います。

たくさんの作品の中から、マヌルさんを見つけてくださった勝木書店グループのみなさん。

マヌルさんがたくさんの人々に出会うために、尽力してくださったポプラ社のみなさん。

そして、マヌルさんをおうちに連れていってくださった読者のみなさん。

本当にありがとうございます。

関わってくださったみなさんの毎日が、マヌルさんの良い意味での『適当』なひとことでちょっとだけでも優しいものになりますように。



音はつき

＜著者プロフィール＞

音はつき（おと・はつき）

2020年２月スターツ出版キャラクター小説大賞特別賞受賞。『未だ青い僕たちは』でデビュー。『夏の夜明けを待つ僕ら』『夜に溶けたいと願う君へ』など著作多数。

書籍あらすじ

喫茶店「マーヌル」には、言葉をしゃべるずんぐりむっくりの猫がいる。マヌルさんと名乗る猫は人間をやめてマヌルネコになり、喫茶店の片隅で占いをやっているらしい。しかし占いの腕はなく、気の赴くままに占い、適当なアドバイスを繰り広げるだけ。にもかかわらず、迷える人々は今宵もマヌルさんの元を訪れる……。

がんばりすぎて疲れがちなあなたのために、マヌルさんが「人生をちょっと気楽に生きる方法」を教えてくれます。

書籍情報

タイトル：『人間やめたマヌルさんが、あなたの人生占います

適当ですがあしからず』

著：音はつき

定価：847円（10％税込）

発売：2023年11月5日

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8101479.html

Amazon＞＞ https://amzn.asia/d/g2Hbprj