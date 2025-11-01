Sonny Label ラスカ茅ヶ崎店10周年を記念し、茅ヶ崎在住のアーティストRyu Ambe氏とのコラボTシャツを発売！

株式会社アーバンリサーチ

この度、URBAN RESEARCH Sonny Label ラスカ茅ヶ崎店が11月でオープン10周年を迎えます。

10周年を記念し、茅ヶ崎在住のアーティストRyu AmbeさんとのスペシャルコラボレーションTシャツの発売が決定いたしました！

海や太陽、サーフボードを乗せた自転車など、茅ヶ崎らしい風景をRyu Ambeさんのフィルターを通して描き下ろしていただいたイラストをバックプリントに、胸元には“CHIGASAKI”の文字をワンポイントにあしらったスペシャルな仕様となっています。

10th Anniv.Tee by RyuAmbe

no. LAA3-21C001

price：5,500円 (税込)

col：レッド / パープル / オレンジ

size：S / M / L

また、URBAN RESEARCH Sonny Label ラスカ茅ヶ崎店にて税込 6,000円以上ご購入いただいたお客様に、ノベルティとして先着で同柄のステッカー（カラーはレッドのみ）をプレゼントいたします。

※11月7日(金)～なくなり次第終了

ぜひこの機会にURBAN RESEARCH Sonny Label ラスカ茅ヶ崎店にお越しください。

【発売日】

2025年11月7日(金)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH Sonny Label ラスカ茅ヶ崎店

※詳しくは販売店までお問い合わせください

Ryu Ambe / アーティスト

1989年茅ヶ崎生まれ・在住。

ポップ、キュート、シニカルをキーワードに、独創的なキャラクターを世に送り出している。アパレルブランドや音楽フェスなどとのコラボレーションをはじめ、街やホテルの壁画、ビーチストーンなど立体的な物への描写を通し、作品を発表し続けている。



https://ryuambe.com/

Instagram @ ryuambe(https://www.instagram.com/ryuambe/)