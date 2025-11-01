甘納豆専門店・銀座鈴屋が11月1日（土）東武百貨店 池袋本店に新装オープン

株式会社銀座鈴屋

2025年9月にラオックスグループ、ギフト販売専門企業であるシャディ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢野輝治）の子会社となった株式会社銀座鈴屋（本社：東京都八王子市、代表取締役：山本健太）は、2025年11月1日（土）に「銀座鈴屋 東武百貨店 池袋本店」を新装オープンいたします。それを記念して、数量限定・特別価格で「お楽しみ袋」をご用意しております。

■オープン記念企画 「特別価格のお楽しみ袋」

「銀座鈴屋」の人気商品詰め合わせ『お楽しみ袋』を特別価格で販売いたします。

写真はイメージです。

・50袋限定

・特別価格：1,620円（税込）

※なくなり次第終了とさせていただきます。

■販売商品（一部抜粋）

栗甘納糖16個入 5,400円（税込）

銀座鈴屋の代表銘菓。選りすぐりの栗のみを使用し素材本来の味を追求しました。渋皮付きも形を崩すことなくしっとりと軟らかく仕上げました。上品で豊潤な味わいをお楽しみください。

商品名：栗甘納糖16個入

価 格：5,400円（税込）

華やぎ甘納豆 3,240円（税込）

上品で豊潤な味わいの代表銘菓「栗甘納糖」と人気の５種類の甘納豆を詰め合わせました。見た目にも華やかで食べ応えのあるお品物です。

商品名：華やぎ甘納豆

価 格：3,240円（税込）

銀座六花2個入 1,080円（税込）

豊かな香り、ほっくりとした食感。お豆そのもののおいしさを届けたくて、優しい甘さの糖蜜をお豆の芯までじっくり含ませました。しっとり、つややか、ほんのり甘いお豆のグラッセ「銀座六花」です。

商品名：銀座六花２個入

価 格：1,080円（税込）

おこのみ甘納豆2箱入 1,296円（税込）

人気の甘納豆４種（大納言・うぐいす・大福豆・虎豆）が一度に楽しめるようミックスして袋詰めにしました。お手頃なサイズでパーソナルギフトやちょっとしたお手土産に最適です。

商品名：おこのみ甘納豆2箱入

価 格：1,296円（税込）

■銀座鈴屋 東武百貨店 池袋本店 店舗情報

場所：〒171-8512 東京都豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店 池袋本店地下1階4番地

営業時間：午前10時～午後8時

※店休日・営業時間は東武百貨店 池袋本店に準ずる

■ 株式会社銀座鈴屋について

株式会社銀座鈴屋は、1951年（昭和26年）以来、甘納豆を専門に、素材の持つ自然な味わいを大切にしながら、「どこにも真似できない甘納豆づくり」にこだわり続けてきました。東京都八王子市に製造工場を有し、江古田直営店や、催事出店、オンラインショップで商品を展開し、老舗の和菓子店として高い評価を得ています。

■銀座鈴屋 公式Instagram

https://www.instagram.com/ginza_suzuya/?hl=ja

■銀座鈴屋 公式X

https://x.com/ginza_suzuya