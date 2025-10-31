「WFF Asia Grand Prix 2025 大阪大会」に出展決定！優勝選手も愛用する次世代ボディケアが注目の的に!

株式会社BARNUM

株式会社BARNUM（本社：東京都港区、代表取締役：西尾美徳）は、2025年11月1日（土）に開催される「WFF Asia Grand Prix 2025 大阪大会」に出展いたします。

今回の出展では、アスリートやボディビルダーの間で人気を集めているグラフェンボディジェルシリーズを中心に新商品であるBOOSTONの展示を行い、トレーニングシーンに欠かせない新しいボディケア体験を提供します。

本製品は過去の優勝選手にも愛用されており、ドーピング検査を正式に通過していることから、競技者が安心して使用できる製品として高く評価されています。

アスリートに支持される理由

グラフェンボディジェルは、世界的に注目を集める次世代素材・グラフェンを配合したボディケアジェルです。独自加工しナノ化した特殊グラフェンを使用。

トレーニング前後のコンディショニングケアを目的のひとつとして開発されました。その高い体感性から、幅広い分野のトップアスリートやフィットネス選手の間で口コミが広がり、過去のWFF優勝者も実際に愛用。塗るだけでコンディションの変化を実感できることから、大会出場直前に使用してステージに立つ選手も多く、今やトレーニングシーンに欠かせないアイテムとなっています。

WFFアジア大会での実績

2025年8月に東京で開催されたWFF Asia Grand Prix Tokyo大会では、全優勝者に「グラフェンボディジェル」をプレゼント。大会後には多くの選手がその使用感とコンディショニング効果をSNSなどで発信し、「トレーニングに欠かせないアイテム」として話題を集めました。

現在では、選手たちのボディメイク・リカバリーの定番アイテムとして定着しています。

今回の「WFF Asia Grand Prix 2025 大阪大会」では

大阪大会のBARNUMブースでは、選手や来場者に向けてグラフェンを応用したFine Graphene for Bodyシリーズを展示・販売予定。また、ブースでは試供体験やアスリート限定パッケージもご用意し、

“塗るボディケア”という新しい習慣を、競技を支える現場から発信します。

開催日：2025年11月1日（土）

イベント名：WFF Asia Grand Prix 2025 大阪大会

会場：南海波切ホール (大ホール)

株式会社BARNUMについて

株式会社BARNUMは、「地球とカラダに優しいコト」を理念に掲げ、メイドインジャパンの美容・ウェルネス製品を国内外へ展開しています。日本でいち早くグラフェン素材を化粧品に応用し、ボディケア・スキンケアの両分野で革新的な製品を開発。ショップチャンネルや空港、百貨店、スポーツイベントなど多様なチャネルで“美と健康の新しい形”を提案しています。

お問い合わせ先

株式会社BARNUM

広報担当：郷原

所在地：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー34F

TEL：03-6773-7499

MAIL：info@barnum.co.jp

公式サイト：https://barnum.jp