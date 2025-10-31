磁力で鼻呼吸をサポート！睡眠コンサルタント監修の「すやピタ　鼻腔拡張マグネット」新発売

ペガサスブランディング株式会社

　日本人の約7割が口呼吸をしているといわれており、口腔内の乾燥による口臭や歯周病、さらにはいびきや睡眠時無呼吸症候群の原因になることが指摘されています。


こうした問題に対応するため、ペガサスブランディング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：神田健太朗）は、睡眠の専門家監修のもと、「すやピタ鼻腔拡張マグネット」2種を開発。11月1日より発売開始いたします。


本製品は、鼻に貼るだけで鼻腔をやさしく拡げ、睡眠中の口呼吸を効果的に抑制。鼻呼吸を促すことで、睡眠の質の向上やいびきの軽減をサポートします。





すやピタ　鼻腔拡張マグネット　ブラック

すやピタ　鼻腔拡張マグネット　ホワイト

■製品の特徴









　　　　　　福光　佳奈子 先生
睡眠コンサルタント監修　福光 佳奈子 先生

すやピタ鼻腔拡張マグネットは、磁力による鼻腔の拡張とその効果をより高める為の専用テープにこだわり開発しました。鼻呼吸によって睡眠の質を向上させるためには、毎日継続し習慣化させることが重要です。医療用グレードの素材を使用することで快適さと安全性も追求しました。





■ 使用方法



鼻を清潔にし、アプリケーターを使用して小鼻にテープを貼り付けます。

マグネットバンドを鼻にかけ、テープの磁石に吸着すれば装着完了です。

■ 商品概要


ブラック：Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FY6DR8S8)
ホワイト：Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FY6CKR92)