観光客の心を掴む新戦略ー小紅書（RED）を活用した中国人観光客向けSNSマーケティング支援

訪日外国人がコロナ前の水準に回復するなか、縮小傾向の国内需要を補う存在として、インバウンドの重要性が再び高まっています。特に中国本土からの観光客は、訪日外国人消費の約20パーセントを占め（国土交通省 2024年報告）、依然として日本市場にとって最も購買力の高い訪日客層の一つです。

しかしながら、中国本土ではネット規制によりInstagramやGoogleレビューなど一般的な海外SNSが閲覧できず、従来のデジタル施策では情報が届きません。そのため、中国人観光客にリーチするためには、中国独自のSNSプラットフォームを活用したマーケティングが欠かせません。合同会社takpaでは、小紅書（RED/RED Note）の活用やインフルエンサーマーケティング（KOC・KOL）を通して、従来のSNSでは届かなかった中国人インバウンドへのマーケティングおよびブランディング強化を提案しています。

市場背景──団体旅行から“個人旅行×SNS検索”へ

かつて中国人観光客は団体旅行が一般的でしたが、現在は個人旅行・少人数旅行へと大きくシフトしています。特にZ世代を中心に、「SNSで見た場所へ行く」という行動が主流となり、人気都市だけでなく、地方都市への関心も高まっています。つまり、地方都市の飲食店や宿泊施設、観光スポットにも中国人観光客を呼び込むチャンスが生まれている状況です。

地方自治体や、観光施設や飲食店、ホテル、体験型コンテンツなど、幅広い業態でインバウンド戦略が求められています。

小紅書（RED）とは

小紅書（RED）は、月間アクティブユーザー3.1億人を超える中国発のSNS／レビューアプリで、都市部の高所得層や感度の高い若年層に支持されています。中国では「良いものを見つけるなら小紅書」と言われ、訪日前に小紅書で調べることが一般的です。

ドン・キホーテやマツモトキヨシなど、インバウンド集客への関心の高い一部企業はすでに活用していますが、参入企業はまだ少なく、ブルーオーシャン市場と言えます。

takpaが提供する支援

合同会社takpaは、国内外で小紅書（RED）を中心としたSNSマーケティングを行う企業です。日本と英国に拠点を持ち、現地の市場理解とインバウンド需要に関する知見を活かしながら、世界と日本をつなぐプロモーションを展開しています。飲食店や宿泊施設、商業施設、観光事業者など、幅広いクライアントに向けて、戦略立案から運用、クリエイティブ制作まで一括支援します。

小紅書（RED）運用においては、中国語ネイティブチームが在籍し、KOL・KOCを活用したインフルエンサーマーケティング、店舗体験型レビュー投稿、公式アカウント運用、問い合わせ対応までワンストップで対応。国内外にネットワークを持つからこそ、精度の高いキャスティングと、ターゲットに届くリアルな情報発信が可能です。

takpaの小紅書（RED）運用サービスの特徴

「中国語がわからない」「どう発信すればいいかわからない」という事業者でも安心できるよう、日本企業ならではのきめ細かな日本語サポート体制とコミュニケーションフローを整備しています。海外施策に不安がある企業でも、言語の壁を気にせずスムーズに導入いただけます。

KOLによる観光施設の訪問

また、地方自治体や企業向けのインバウンドセミナーやSNS研修も実施し、地域全体の認知拡大・ブランド発信にも貢献しています。

今こそ、参入の好機

takpaの小紅書（RED）運用サービス

小紅書（RED）を活用したプロモーションは、インバウンド回復期の今だからこそ、競合優位性を築ける施策です。小紅書（RED）でまだ本格的な参入が進んでいない今、日本企業・地域事業者にとって大きなチャンスがあります。

takpaは、日本の魅力を世界に届ける架け橋として、ブランドの魅力を発信することに貢献したいと考えています。インバウンド戦略を再構築し、日本の良いものを世界中へ届けていきませんか。

導入相談は随時受付中です。

