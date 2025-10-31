miive、11月19日～21日開催の「関西 福利厚生EXPO」に出展。カード・アプリでカンタン福利厚生を関西圏へ

株式会社miive出展ブースのイメージ

株式会社miive（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：栗田廉）は、2025年11月19日（水）～21日（金）の3日間、インテックス大阪（大阪府大阪市）で開催される「【関西】福利厚生EXPO」に出展いたします。

福利厚生EXPOとは

出展背景

miiveは「人と企業の活気が溢れ、最高の仕事ができる世界をつくる」をミッションに、VISAカード1枚でランチ、書籍購入、交流促進など多様な手当を自由にデザインできる福利厚生サービスを展開しています。

従業員の92％が利用する福利厚生プラットフォームとして、全国のVISA加盟店で利用でき、拠点間で格差のない公平な制度設計を強みに、企業と働く人の双方にとって価値ある福利厚生体験を提供しています。今回の出展を通じて、関西エリアで導入を検討する企業への支援をさらに強化し、より多くの組織が「福利厚生を通じて活気ある職場をつくる」ための一助となることを目指します。

展示会概要

【関西】福利厚生 EXPO

会 期：2025年11月19日（水）～21日（金）

会 場：インテックス大阪 Hall5

主 催：RX Japan 株式会社

公式HP：https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/wel.html?co=weektop-sjk





ブース位置

インテックス大阪

福利厚生EXPO（小間番号17-50）

ブース出展位置

miiveについて

『miive』は、VISAカードとアプリを活用した全国・全世界でご利用いただけるポイント型の新しい福利厚生プラットフォームです。企業は、利用できるお店や使い方を設定してポイントを付与し、従業員は専用カードで決済するだけでポイントを利用できます。拠点格差のない福利厚生の実現や既存手当の見直し、採用・定着における他社との差別化や、インフレに伴う従業員への還元強化など、さまざまな課題解決をサポートしています。

サービスに関するお問い合わせはこちらから

https://miive.jp/request

会社概要

商 号：株式会社miive

設 立：2020年7月2日

代 表 者 ：栗田 廉

本 社 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F

事業内容：福利厚生プラットフォーム「miive（ミーブ）」の開発・運営

U R L：https://corp.miive.jp/