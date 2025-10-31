BranPeak、“Web3×日本の美意識”で描く--循環的再生（リジェネラティブ）の未来へ

BranPeak合同会社BranPeak 持続可能を超えた、再生と循環のデザイン。

2025.10.31

BranPeak合同会社（所在地：東京都三鷹市、代表：河野友香）は、創業3期目を迎えるにあたり、

新ビジョン 「共鳴と再生がめぐる、美しい未来へ。」 を発表し、

コーポレートサイトおよびブランドアイデンティティをリニューアルしました。

今回のリニューアルでは、これまでの「持続可能（サステナブル）」のその先にある、

「循環的再生（リジェネラティブ）」という新しい価値観 を軸に据えています。

AI・Web3などのテクノロジーを“人に寄り添う道具”として活かし、

日本の文化・自然・美意識を共鳴させながら、人と自然、ローカルとグローバルが調和し、再びめぐる社会 をデザインしていきます。

新ビジョン「共鳴と再生がめぐる、美しい未来へ。」

美しい未来へ。人と文化と自然を結ぶ。

まだ見ぬ最高の景色を共に見る。

心震えるような感動を共に創り、

AI・Web3などのテクノロジーを通じて

人と人、ローカルとグローバルを結ぶ。

既存の資産を再定義し、新たな価値を創造。

地域と共に成長するリジェネラティブ（再生的）なブランドを育て、

共創を通じて、次世代に誇れる未来を残していく。

新ミッション「持続可能を超えた、再生＆循環のデザイン。」

新ミッション 持続可能を超えた再生＆循環のデザイン

BranPeakは、文化・自然・地域の美しさを再定義し、

ローカルから世界へと循環する、新しいリジェネラティブ・エコノミーを創造します。

AIやWeb3などのテクノロジーを、

人に寄り添い、文化と共に進化する“共存のツール”として活用。

効率化によって生まれた余白を、心の創造性と感性に還元する。

日本から、文化・自然・経済が調和して再生する

新しい時代のモデルを、世界へ届けます。

Core Values - 5つの美意識 -

01. 共鳴 Resonance

- 感性が共鳴し、新しい気づきが生まれる。

02. 再生 Regeneration

- 伝統と知恵を、今のかたちで蘇らせ未来へつなぐ。

03. 真の豊かさ Aesthetic Intelligence

- 自然・文化・人の中に宿る本物の美を感じ取る。

04. 循環 Circulation

- 文化・自然・地域の豊かさの価値を認識し、地方へそして未来へめぐらせる。

05. 共創 Co-Creation

- 多様な知恵と感性が出会い、新しい可能性を形にする。

BranPeakが描く３つの領域

１. Musubu STUDIO(https://musubustudio.com/)

伝統文化 × ファッション × 再生

ヴィンテージ帯など、日本の伝統素材を再生し、

“日本の美意識”をファッションアートとして世界へ発信。

プロダクトを超えた創造の場として、職人・アーティスト・クリエイターが共鳴する

「再生と共創のスタジオ」を構築しています。

２. Web3 × 地方創生

テクノロジー × コミュニティ × 共創

共創DAO(https://kyosodao.io/)で培った知見をもとに、地域資源や文化価値を

ブロックチェーン技術で可視化・循環。

地方企業・職人・自治体と協働し、

“テクノロジーで文化を守る”新しい仕組みをデザインしています。

３. 新規文化プロジェクト

文化 × 社会 × 再生

リジェネラティブ思想を軸に、

地域・アート・ウェルネスを融合した文化プロジェクトを展開予定。

マーケティングを超え、“文化そのものを再構築する”試みへ。

Founder’s Message

河野 友香（Yuka Kawano）Founder & CEO, BranPeak Founder / Brand Director, Musubu STUDIO

この2年間、加速度的に進化するAIの流れの中で、私自身の中では「真の豊かさとは何か」「日本の美意識の本質とは何か」を問い続けてきました。

AIに使われるのではなく、AIを使って“生き方”を取り戻す。それが、今私たちが選ぶべき未来の形だと感じています。

だからこそ、BranPeakはテクノロジーと美意識の共鳴点を追求し、日本人としての誇り、そして心の静けさを未来へつなげていきます。

世界が加速するほど、私たちは立ち止まり、見つめ直す必要がある。

共鳴と再生の時代へ--

BranPeakは、静かに、でも確かに、時代の節目を歩んでいきます。

美しい未来へ。人と文化と自然を結びながら。

About BranPeak LLC

社名：BranPeak合同会社

所在地：東京都三鷹市

設立：2023年10月

代表：河野友香

事業内容：文化・地域・テクノロジーを結ぶブランド／事業開発

Web：https://branpeak.com

Email：info@branpeak.com

Musubu STUDIO

Instagram：https://www.instagram.com/musubu_studio/

公式サイト：https://musubustudio.com/